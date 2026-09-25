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România are un meci de „foc” la Stockholm, cu Suedia, în Liga B a Nations League. Direct din sânul „tricolorilor”, Mihai Stoichiță (72 de ani), directorul tehnic FRF, a dezvăluit, la FANATIK SUPERLIGA, cum este atmosfera printre fotbaliștii pe care „Regele” se va baza pentru acest meci dificil. Cum va fi abordată partida.

Mihai Stoichiță, directorul tehnic FRF, dezvăluiri din vestiarul „tricolorilor” înainte de Suedia – România. Cum e atmosfera înainte de meci

Vineri, 25 septembrie 2026, România debutează în Liga B din Nations League, într-o deplasare extrem de grea cu Suedia. Cu Gică Hagi (61 de ani) pe bancă, „tricolorii” dau piept, la Stockholm, cu o națională antrenată de englezul Graham Potter (51 de ani) și a vedetelor Alexander Isak (27 de ani) și Viktor Gyokeres (28 de ani). Partida începe la 21:45.

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Cu câteva ore înainte de , Mihai Stoichiță, directorul tehnic FRF, a avut o intervenție la FANATIK SUPERLIGA în care a oferit detalii de ultimă oră despre atmosfera din cadrul lotului primei reprezentative.

La o primă vedere, veștile sunt excelente și pline de optimism. În ciuda faptului că au în față un rival care vine după o Cupă Mondială 2026 în care a ieșit din grupă, „tricolorii” sunt extrem de calmi și de încrezători. „(n.r. Care e atmosfera la echipa națională și ce ai observat mai interesant în aceste zile?)

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În primul rând, ce vreau să spun, nu e nimic spectaculos. Hagi a impus o atmosferă echilibrată. Băieții par foarte calmi și foarte încrezători. Mă uit la ei, normal, mai discut, cu unul cu altul. Hagi e genul de antrenor care cred că așează bine lucrurile din toate punctele de vedere, nu numai din punct de vedere al organizării jocului, din ce văd eu. Știam treaba asta, dar mă bucur foarte mult că și merge. Uneori, nu poți să impui ceea ce vrei”, a spus Stoichiță.

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Mihai Stoichiță, paralelă între Hagi și regretatul Mircea Lucescu: „Impune prin prezență”

Mihai Stoichiță a fost apoi întrebat direct la FANATIK SUPERLIGA despre ce a adus Gică Hagi nou la națională în scurta sa perioadă petrecută alături de „tricolori”. „(n.r. Ce a adus Hagi? Cum arată naționala cu Hagi) La antrenamente excelent. Bineînțeles, cu micile retușări pe care le face. Niciodată nu e mulțumit, fiind un perfecționist.

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Modul de interpretare al antrenamentului îmi place foarte mult. Îmi place ritmul pe care îl impune, al exerciților pe care le are. E un antrenor experimentat, talentat. Are un mare avantaj că este un tip care se impune și prin imaginea, istoria lui, modul de a se comporta cu jucătorii”, spune Stoichiță.

Oficialul FRF face apoi o paralelă extrem de interesantă între Gică Hagi și ceea ce a fost marele Mircea Lucescu. „E la fel ca la Mircea Lucescu. Gică Hagi impune prin prezență, iar acest lucru este extraordinar. Intră Gică Hagi în vestiar și se face liniște. Fără să fie un bau-bau”.

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Stoichiță dezvăluie ambiția lui Hagi la meciul cu Suedia: „Joacă la victorie!”

Același Stoichiță mai face o . Oficialul Federației este convins că, prin modul în care a pregătit partida, prin încrederea pe care o arată, prin tot ceea ce face, Gică Hagi „Joacă la victorie” la Stockholm. „Din ce am văzut la antrenamente, interpretarea este foarte bună. Este un mare avantaj pentru România. Hagi e un fost mare, mare, imens fotbalist care a avut rezultate ca antrenor și se leagă toate lucrurile. În momentul în care ai așa ceva lângă tine sau în fruntea ta, cum e el acum, capeți încredere și încrederea este cuvântul cel mai uzitat de el în, în discursurile pe care le are.

(n.r. Ai încredere că putem să batem la Stockholm?) Nici un egal nu este de aruncat, dar el nu joacă la egal. El joacă la victorie. Deci am mare încredere. Nu vorbesc de priceperea lui de a aranja echipa și astea, nu. Am mare încredere în starea care o dă, spiritul pe care îl dă acestei echipe”, adaugă Stoichiță.

Cum este Gică Hagi înainte de dificilul meci cu Suedia

România debutează în noua ediție a Ligii Națiunilor pe terenul Suediei. Acesta este primul meci oficial al lui Gheorghe Hagi (61 de ani) în noul mandat de selecționer, după amicalele cu Georgia 1-1 și Țara Galilor 2-1. Mihai Stoichiță i-a făcut o caracterizare lui Hagi înainte de acest meci: „(n.r. Îl simți pe Hagi emoționat?) Nu. Nu e emoționat. E exact așa cum l-am văzut la meciurile pe care le avea când era la Farul.

Parcă el a mai fost la echipa națională. Și-a consumat emoțiile și stările la vremea respectivă. Era atunci mai aproape de sentimentele tinereții. Era mult mai tânăr. Acum, experiența de antrenor, anii care au trecut, locurile pe unde a fost.. (n.r. E un Hagi liniștit și pregătit) Exact!”.