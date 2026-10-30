Mihai Stoichiță, discurs dur după scandalul de rasism de la Cluj: „Facem un caz din Șumudică? Educația se face acasă, nu pe stadioane”

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, din Cupă, a fost marcat de noi tensiuni legate de atitudinea suporterilor. Problema rasismului a fost semnalată, din nou, de Marius Șumudică, care a reclamat scandări nepotrivite în timpul meciului și chiar și-a dorit să scoată echipa de pe teren. Experții FANATIK au comentat cele întâmplate și au reacționat vehement.

Cum a comentat Mihai Stoichiță gestul lui Marius Șumudică din timpul meciului CFR – U Cluj 1-3

În minutul 69 al confruntării din Gruia, partida a fost întreruptă din cauza scandărilor rasiste ale suporterilor lui U Cluj. Marius Șumudică, antrenorul gazdelor, . Mihai Stoichiță, directorul tehnic FRF, i-a transmis antrenorului să fie mult mai detașat de astfel de momente și că fotbalul românesc vine la pachet și cu astfel de episoade. „A tras un semnal de alarmă, dar în niciun caz nu putea să scoată echipa de pe teren, pentru că nu decidea el treaba asta. Nu știu ce implicații ar fi avut acest gest.

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Probabil că pierderea meciului cu 3-0, suspendări și amenzi. În momentele acelea, dacă a vrut să facă asta, era o chestie sub imperiul emoției. Eu nu știu că nu s-a auzit la televizor ce au strigat cei de la Universitatea. Eu vreau să-i spun lui Șumi că n-am mai avea fotbal dacă s-ar reacționa altfel pe stadioanele românești, pentru că peste tot se întâmplă treaba asta. Păi bineînțeles că la fiecare meci există scandări…”, a spus inițial Mihai Stoichiță.

Mihai Stoichiță a spus de unde pleacă adevărata problemă legată de rasism în România

Oficialul FRF a vorbit ulterior despre cauzele din spatele rasismului pe stadioanele din România. Mihai Stoichiță pune totul pe seama educației cu care suporterii vin la stadion. „Problema trece în plan educațional, în primii șapte ani de acasă. Nu la LPF, nu la FRF, pentru că până la urmă fotbalul e un spectacol, dar e un spectacol care ar putea să facă și educație. Dar educația asta nu poate fi făcută la vârsta celor care vin și au aceste scandări, ci ar trebui făcută mult înainte: acasă, la școală. Nu cred că ar fi benefic să începem să retragem echipele de pe teren, să întrerupem meciurile… De ce facem un caz din Șumudică? Trebuie să ne gândim până la urmă în slujba cărei activități suntem puși noi. Avem o activitate în care dăruim bucurie sau tristețe celor care vin în tribune. Și atunci noi, în primul rând, ar trebui să fim foarte interesați să primeze acest spectacol sportiv, nu spun fotbalistic. Și atunci Șumi, cine știe ce a gândit el în momentele alea, dacă a vrut să-i retragă, pentru că nu suntem siguri de treaba asta. Gesturile lui, că am văzut, erau chemarea lor către banca de rezerve. Ieșirea de pe stadion este exact în partea opusă.

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Șumi ce s-ar fi așteptat? Să-l iubească cei de la Universitatea Cluj? La fel și Bergodi. Ce se așteaptă, să-l iubească cei de la CFR? Întotdeauna se găsesc fel și fel de chichițe care sunt folosite pentru a enerva una din echipe. Sau, știu eu, publicul care aderă la acea echipă sentimental”, a mai spus Mihai Stoichiță, completat imediat de Vivi Răchită, care a adus aminte de problemele pe același subiect la derby-ul FCSB – Rapid 4-1: „Episodul ăsta vine după FCSB – Rapid, când au fost iar probleme din punct de vedere al rasei, cu acel cântec… dar acel cântec e cântat de galerie și pe vremea noastră. În anii ’90 era același cântec îl cânta galeria. Erau Nordul cu Sudul, atunci erau amândouă!”.

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Marius Mitran a spus cum se procedează în fotbalul european. Pedepse pe viață aplicate în Spania

Marius Mitran, prezent în platoul emisiunii, a povestit cum s-a soldat un episod asemănător la un meci din Spania. El a fost prezent la un , iar suporterii care au provocat situații dincolo de limita acceptabilă au primit pedepse grave. „Eu am fost pe stadion acolo când a fost pe Metropolitano Atleti – Real Madrid, cu Vinicius, și cu brichete și monede aruncate în Courtois, care a fost portarul lor și i-a trădat, mă rog, s-a dus la Real. Știu că sunt 5 suspendați pe viață, deci scoși cu acte cu tot dintre spectatori, și încă 8 care au interdicție de 10 ani!

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Și de atunci, la peluza lui Atleti, unde e galeria, nu se mai intră cu legitimația de abonat, ci cu amprenta. (n.r. – dacă va schimba ceva semnalul de alarmă tras de Marius Șumudică) Mă tem că nu. Tribunele, peluzele la noi vor continua așa cum sunt de zeci de ani, să spună anumite lucruri. Va dura mult. Nu va fi schimbarea în timpul vieții noastre!”, a conchis Marius Mitran în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.