Mihai Stoichiță, discurs sincer după victoria cu Armenia: „Ăsta e fotbalul, uneori mai suferi”

Chiar dacă s-a declarat mulțumit de , scor 1-0, obținută în fața Armeniei, Mihai Stoichiță a recunoscut că elevii lui Mirel Rădoi nu au făcut un joc deloc strălucit, mai ales pe durata reprizei secunde.

„Ăsta e fotbalul, uneori mai suferi. Bine că am suferit cu folos”, a concluzionat directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, imediat după fluierul final, lăudând, însă, prestația celor din compartimentul defensiv, în frunte cu goalkeeperul Florin Niță, care a reușit, în câteva rânduri, să împiedice golul egalizator.

Pentru a fi siguri de , „tricolorii” sunt obligați să câștige și următoarele două partide rămase de disputat în Grupa J a preliminariilor CM 2022, cu Islanda pe propriul teren (n.r. tot în Ghencea), respectiv Liechtenstein în deplasare.

Mihai Stoichiță recunoaște că România a avut emoții în fața Armeniei

„Am câștigat, este liniștitor. Trebuie să ne gândim deja la ce va fi în noiembrie, să sperăm la baraj. Trebuie câștigate meciurile cu Islanda și Liechtenstein. Cu Armenia nu am câștigat ușor, pentru că a doua repriză a fost mai complicată, dar ăsta e fotbalul, uneori mai suferi. Bine că am suferit cu folos.

Poate jucătorii au fost emoționați, tensionați. Am avut acțiuni, șanse de a da gol. Ceilalți nu mai aveau ce pierde, au băgat numai jucători de atac. Era normal să înceapă un fel de fotbal fără prea multe logici, dar bine că am avut o apărare și un portar care merită toate laudele, iar la mijloc și în față jucători care s-au sacrificat.

Au jucat inteligent la sfârșit, au ținut mingea, au încercat să o blocheze în jumătatea lor. A fost un meci în care spectacolul nu știu dacă-și avea rostul. Armenia nu e echipă slabă.

În a doua repriză și-au arătat valențele ofensive. Sunt jucători cu disponibilitate tehnică, vitalitate, viteză și ambiție. De acum încolo punem temelia unor noi victorii și bucurii aici. Asta sper să fie Ghencea de acum încolo.

E un stadion potrivit pentru fotbal, iar lumea este bună cunoscătoare. În seara asta, publicul ăsta a fost extraordinar, o atmosferă extraordinară, chiar dacă nu a fost stadionul plin”, a declarat Mihai Stoichiță, potrivit .

Selecționerul Armeniei rămâne optimist: „Ar fi fost corect să egalăm”

În schimb, Joaquin Caparros își felicită jucătorii pentru „eforturile făcute în repriza a doua” și continuă să spere într-o calificare miraculoasă la Campionatul Mondial din 2022, chiar dacă șansele s-au diminuat semnificativ după 5 meciuri consecutive fără victorie.

„Nu am jucat bine în prima parte. Schimbările pe care le-am făcut au avut scopul de a schimba cursul jocului. Nu am putut avea mingea în prima repriză, a fost o problemă. Nu am jucat bine, iar adversarii au înscris din acel corner.

Trebuie să muncim pentru a evita să încasăm astfel de goluri pe viitor. Am fi putut egala în partea a doua, iar dacă asta s-ar fi întâmplat, cred că ar fi fost corect. Jucătorii trebuie felicitați pentru eforturile făcute în repriza a doua.

Sunt mulțumit de jocul lui Mkhitaryan, precum și de comportamentul său pe teren. A depus un efort mare. Situația noastră a devenit complicată, dar vom continua să luptăm atât timp cât avem șansa matematică de a trece de grupă.

Echipele naționale ale Armeniei, României și Macedoniei de Nord sunt egale. Norocul sportiv a fost cu noi în Armenia, dar astăzi nu a existat. Detaliile mici contează mult pentru victorii. Trebuie să avem răbdare până la final, lupta va continua până atunci”, a explicat selecționerul spaniol al Armeniei.