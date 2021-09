Mihai Stoichiță, fostul antrenor al lui Sheriff Tiraspol, explică minunea de pe Bernabeu: „Au cea mai tare bază din Europa!”. Exclusiv

Sheriff Tiraspol a produs una dintre cele mai mari surprize din istoria Ligii Campionilor, iar după victoria șocantă de pe Santiego Bernabeu.

Moldovenii au un lot evaluat la 12 milioane de euro, în timp ce Real Madrid la aproape 800 de milioane de euro, iar patronul Victor Gușan este care are o avere fabuloasă, fiind însă interzis la meciul de pe Bernabeu.

Mihai Stoichiță, explicații pentru minunea Sheriff Tiraspol: „S-au investit mult peste 500 de milioane de euro!”

FANATIK a stat de vorbă la finalul meciului dintre Real Madrid și Sheriff Tiraspol pe actual director tehnic al FRF și fost antrenor al echipei din Transnistria, Mihai Stoichiță, care a reușit eventul, în perioada 2001-2002.

În doar opt ani de zile, Sheriff Tiraspol a reușit să scrie istorie în cupele europene după victoriile cu Șahtior Donețk și Real Madrid și a pus acest oraș pe harta fotbalului mondial: „Acolo e politică de investiții foarte serioasă. S-au investit mult peste 500 de milioane de euro! Au o politică serioasă de dezvoltare a academiei de fotbal. E un moment fericit. Se îmbină toate și ajung la astfel de rezultate istorice. Toată lumea va ști acum cine e Sheriff Tiraspol”.

Mihai Stoichiță atrage atenția asupra faptului că Sheriff Tiraspol a mai avut evoluții bune în cupele europene și își aduce aminte de un punct scos cu Olympique Marseille pe când era antrenorul echipei: „Nu e prima mare surpriză. Sheriff a mai avut meciuri bune în Europa League ani de zile înainte. Prin 2013 când am fost la ei, până să vin eu, au luat vreo nouă goluri în două meciuri cu Dinamo Zagreb, iar apoi cu puțină organizare am făcut 0-0 cu Marseille, care avea atunci o echipă extraordinară. Erau o grămadă de vedete pe acolo. Cu Valbuena, mai mulți fotbaliști mari”.

Mihai Stoichiță: „Au 14 terenuri de antrenament și trei stadioane pe care pot juca. Era ceva de vis!”

Fostul antrenor al moldovenilor explică dimensiune incredibile ale bazei de pregătire a lui Sheriff Tiraspol și condițiile excelente de care beneficiază: „Acolo sunt investiții foarte mari în academie. Dar nu sunt bani puțini, ci e vorba sute de milioane de euro. La Sheriff aveam vreo 14 terenuri de antrenament cu nocturnă. Trei terenuri oficiale, dintre care unul într-o sală! Era ceva de vis! Unul de 25.000 de locuri, altul de vreo 14.000 și o sală de fotbal cu 5.000 de locuri acoperite.

Niște români au instalat acolo la club o clinică de ultimă generație. Niște băieți din Cluj. Nu au spitalele noastre din București ce e acolo! Cu RMN… Pentru ce? E doar o echipă de fotbal. Au tot ce vrei și ce nu vrei. Bazine de înot, academie, hoteluri care pot să adăpostească vrei 360 de copii. Eu nu cred că are nimeni la ora actuală o bază de pregătire cum au cei de la Sheriff Tiraspol, nici în Est, nici în Vest!”.

Fostul tehnician este în continuare în relații excelente cu cei de la Sheriff și a dezvăluit chiar că a fost invitat la meciuri: „Eu țin în continuare legătura cu ei, vorbesc cu prietenii mei de acolo, cu foștii mei colaboratori și mă bucur foarte mult de succesele pe care le au. Am mai fost în vizită și m-au invitat și la meciuri, dar nu eu nu fac din asta un titlu de glorie.

Președinte acum la Sheriff este fostul meu căpitan de echipă din 2001-2002. Un gruzin care e un băiat deosebit. Directorul tehnic este un moldovean Curduza Valeriu. Și patronul echipei, Victor Gușan, este un tip care știe ce înseamnă să dezvolte o afacere. E acolo din 1990”.

Mihai Stoichiță, despre patronul lui Sheriff, Victor Gușan: „E un om deosebit. A visat tot timpul la Liga Campionilor”

Mihai Stoichiță are numai cuvinte de laudă despre patronul lui Sheriff, Victor Gușan și explică cum a reușit să facă bani după căderea URSS-ului: „De ce e controversat? Că a fost ofițer de poliție? Am înțeles că rezolva pe vremea URSS orice caz grav de crimă. Apoi am înțeles că a început cu o afacere cu cămăși pentru armată. De vorbit se vorbesc multe. De demonstrat e mai greu. Nu știu de niciun trafic cu alcool sau țigări. Acum a făcut foarte mulți bani din imobiliare. Tiraspolul s-a dezvoltat mult din ce am văzut eu. Au vreo 200.000 de locuitori”.

Deși a avut conflicte cu patronul lui Sheriff, mai ales la ultimul mandat când a demisionat după doar șase luni, Stoichiță are foarte multe amintiri frumoase legate de el și îl respectă pentru că nu a întârziat niciodată cu banii la echipă: „E un om deosebit. Chiar dacă m-a mai și enervat, mie mi-a plăcut foarte mult de el. Sunt foarte multe care mă leagă de el. Știu că nu a întârziat nici măcar o dată cu banii la jucători. A visat tot timpul la Liga Campionilor. Bravo lui. A crezut în visul ăsta la fel ca Gigi Becali”.

Mihai Stoichiță nu a vrut să îl compare pe Victor Gușan cu Gigi Becali, însă consideră că ambii au fost extrem de pasionați și au fost mânați de același vis nebunesc, Liga Campionilor: „Nu știu dacă e Gigi Becali de Transnistria. Gușan e Gușan. Becali e Becali. Amândoi sunt doi oameni pasionați de fotbal care și-au îndeplinit visul, fiecare cu viziunea și posibilitățile lui. Am lucrat cu ambii și îi respect. Acolo e vorba de mai mult de 500 de milioane de euro. Asta era prin 2013 când eram eu.

Antrenorul însă le transmite celor de la Sheriff că de acum încolo vor fi tratați cu totul altfel de adversarele din grupă, care își vor lua cu siguranță măsuri de precauție: „Meciul ăsta cu Real e doar un moment fericit în viața lui Sheriff, dar e doar începutul. Sunt pe primul loc acum și își trăiesc momentul de glorie și cred că au șanse de calificare. Să vedem următorul rezultat. Acum nu o să mai fie o surpriză, ci o echipă vânată și urmărită de toți”.

Ce ar trebui să împrumute fotbalul românesc de la Sheriff Tiraspol: „Banii lui Gușan!”

Mihai Stoichiță a fost uimit de ceea ce a găsit la Sheriff Tiraspol și de organizarea incredibilă pentru un club de fotbal din Europa de Est, însă întreținută cu un buget pe măsură: „(n.r. Ce trebuie se împrumute fotbalul românesc de la Sheriff Tiraspol?) Banii lui Gușan! (n.r. râde) Ce altceva să împrumutăm? Și pasiunea pentru fotbal. Bani au foarte mulți patroni dar să construiești 20 de terenuri de joc și o academie cu trei restaurante, echipa a doua, nu o face oricine.

Trebuie să ai și viziune. Asta înseamnă organizare. La stadion aveau și studio de televiziune! E foarte interesant proiectul lor. Privesc cu invidie ce se întâmplă acolo sincer să vă zic. Mi-ar plăcea să aibă toate echipele românești așa ceva.

Eu am avut un singur jucător care a fost până de curând în lotul lui Sheriff. Un brazilian extraordinar, Henrique Luvannor. A jucat vreo patru ani acolo, iar acum în septembrie a plecat la o echipă din Arabia Saudită”.

Mihai Stoichiță: „Sheriff Tiraspol nu ar rezista ritmului din Liga 1!”

Deși Sheriff Tiraspol e aproape de o calificare istorică în optimile Ligii Campionilor, lider cu maximum de puncte într-o grupă cu Real Madrid, Inter Milano și Șahtior Donețk, Stoichiță crede că Sheriff nu ar domina în campionatul României: „Acum dacă te uiți la aceste rezultate ai fi tentat să spui că Sheriff Tiraspol ar defila în Liga 1 dar eu nu cred! Nu, pentru că la noi e o competiție în care trebuie să ai multă constanță și regularitate, să câștigi fiecare meci, așa cum face CFR Cluj.

Nu știu dacă Sheriff-ul ar rezista ritmului. Drept dovadă, acum sunt pe locul trei în campionat, la șase puncte de locul doi și la șapte distanță de Milsami. Și e un campionat cu doar opt echipe”, a declarat fostul antrenor al lui Sheriff Tiraspol, Mihai Stoichiță, în exclusivitate pentru FANATIK.