Mihai Stoichiță îi răspunde lui Liță Dumitru după ce, la 76 de ani, s-a autopropus la FRF: „Are un mare dezavantaj. Comisia Tehnică eu o fac”

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Mihai Stoichiță, președinte al Comisiei Tehnice din cadrul Federației Române de Fotbal, nu crede că fostul mare jucător Liță Dumitru are loc în acest moment în structurile FRF. Totul a pornit cu un mesaj dureros lansat de Dumitru, care anunța că se simte marginalizat de Mihai Stoichiță și cei din jurul său.

Mihai Stoichiță îi răspunde lui Liță Dumitru și îi spune de ce nu poate să-l angajeze la FRF

Stoichiță crede că Liță Dumitru exagerează și nu crede că fostul mare jucător ar putea să fie angajat la FRF în prezent, existând mai multe argumente „contra”. „Dacă, Doamne ferește, moare, normal că o să-l regretăm, dar nu e cazul. Cu Liță am vorbit de multe ori. Chiar m-a sunat acum, înainte de emisiune, dar n-am putut să răspund. Am înțeles că vrea să fie în Comisia Tehnică. Nu se poate chiar așa.

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Eu trebuie să mă consult cu cei de la Federație. În plus, are un mare dezavantaj. A făcut naveta între România și Statele Unite. Acum s-a întors, a fost la mine de vreo trei-patru ori. Este la Chiajna, muncește acolo. Nu se mai întoarce în America, așa mi-a spus. Totul este normal. A zis că o să mai treacă pe la mine. Apoi am auzit, acum câteva zile, mi-au zis cei de la Federație: «Ce se întâmplă cu Liță Dumitru? Că te atacă?

El s-a autopropus la Comisia Tehnică. Comisia Tehnică o fac eu. Aici nu e vorba… O fac eu, în urma consultărilor cu președintele și Comitetul Executiv. Trebuie să prezint propunerea, trebuie să o voteze.

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Lumea se întreabă, de exemplu, de ce sunt numai antrenori. Comisia nu e formată doar din antrenori. foști mari internaționali. Cămătaru de ce e acolo? Pentru că e un om de afaceri de succes. Poate fi un exemplu și pentru fotbaliștii care sunt acum. Trebuie să ai exemple. Un jucător imens, Cămătaru! Cum a reușit în viață!”

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Anul ăsta, nu. Poate la anul, dacă rămâne în țară. L-am ajutat și în trecut, nu am nevoie de recunoștință. Nu există niciun fel de ranchiună după aceste… E vorba de o frustrare. A spus că e bolnav și eu nu vreau să… De câte ori a venit la mine, l-am ajutat”, a explicat Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.

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Liță Dumitru s-a plâns în urmă cu mai multe zile că nu este băgat în seamă de Mihai Stoichiță și alți oficiali FRF

În urmă cu mai multe zile, Liță Dumitru se plângea într-un interviu acordat Prosport că este ignorat de Mihai Stoichiță și cei din FRF, care nu-i oferă un post în cadrul Federației. Liță Dumitru crede că la experiența sa ar fi de folos, însă nu este „băgat în seamă”.

„Câteodată îmi vine să plâng singur în casă de necaz! Am ajuns la 76 de ani, iar după o viață de fotbalist, de om care a mâncat fotbalul pe pâine, am ajuns să nu mă mai bage nimeni în seamă. Am și eu pătrățica mea aici, la Chiajna, unde mai antrenez copiii, dar mă doare teribil că FRF și Stoichiță nu mă bagă deloc în seamă. Oameni buni, am râie pe mine?! Ce v-am făcut? Am revenit în România de trei ani și mă considerați deja mort?

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Nu am fost eu mai mare ca Dobrin, dar am fost și eu acolo, ca valoare, am fost lângă un Dobrin, Balaci, Hagi. Nu mai am pretenția, la 76 de ani, să știe copiii ăștia de acum cine am fost, dar tu, Mihai Stoichiță, nu mă știi?”, a declarat Liță Dumitru, conform .

„Stoichiță nu e cu mult mai mic decât mine, dar chiar nu ai nevoie, în Comisia aia Tehnică din FRF, de experiența mea? Bă, oameni buni, poate că nu mă mai țin picioarele să joc fotbal, dar mintea încă mă ține.

Ce o să mă regretați când nu o să mai fiu în viață… Să vedeți atunci ce mesaje va posta FRF! Să vedeți cum își vor aduce aminte de câte meciuri am jucat pentru națională, Steaua și Rapid. Să vedeți ode la adresa mea!”, a adăugat fostul mare jucător.