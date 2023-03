Mihai Stoichiță îl contrează pe Ciprian Marica: „Înseamnă că vrea să terminăm pe ultimele locuri. O să ne calificăm!”

Directorul Comisiei Tehnice a Federației Române de Fotbal este de părere că naționala U21 poate câștiga Campionatul European de Tineret și că naționala mare a României se va califica la EURO 2024.

Mihai Stoichiță îl contrează pe Ciprian Marica

Mihai Stoichiță l-a , după declarațiile ironice ale fostului atacant al naționalei României, explicând că „tricolorii mici” pot câștiga Campionatul European de Tineret, așa cum a spus în cadrul FANATIK SUPERLIGA:

„La U21 le-am spus că au jucători care au ceva de spus în fotbalul românesc, se bat an de an la campionat și trebuie să aibă acest obiectiv măreț de a câștiga Campionatul European.

E treaba lui Ciprian Marica ce a declarat, nu intru în polemică cu el. Înseamnă că își dorește să iasă pe ultimele locuri România. Cum să spui așa ceva, de ce să transmiți un astfel de mesaj”.

„Dacă vom trasa doar mici obiective, nu vom ajunge departe. Așa văd eu lucrurile. În 2019, am fost singurul care am spus că vom ajunge în semifinale, îi aduc aminte lui Marica, și am ajuns în semifinale, chiar dacă toți au sărit în sus”, a mai spus Mihai Stoichiță, la TV .

„O singură idee mă animă, și anume că ne calificăm!”

și a vorbit despre șansele selecționatei lui Edi Iordănescu să se califice la EURO 2024, fiind încrezător în jucători, vorbind și despre scandalul cu Ianis Hagi și Andrei Ivan:

„E important să câștigăm, lucru care e perfect normal Am văzut atâtea comentarii, dar nu trebuie să spunem că nu putem să câștigăm în Andorra. Selecțiile nu le comentez, pentru că nu le fac eu.

Am înțeles că s-a reglat problema cu Ianis. Ianis va fi unul dintre pionii importanți ai naționalei României. Și cei de la Rangers, care fac o prognoză pentru sezonul următor, se bazează mult pe Ianis”.

„La Andrei Ivan asta este opțiunea antrenorului, nu comentez alegerea sa, asta e viața. Mi-a plăcut mult cum a vorbit Nicolae Stanciu, modul în care tratează situația, tonusul său… e bine că avem un grup unit.

Începutul acestor preliminarii sper să-l începem cu bine și să fie un lucru bun și pentru viitor. Nu dau pronosticuri, dar o singură idee mă animă, și anume că ne calificăm!”, a mai spus Mihai Stoichiță.