Mihai Stoichiță (70 de ani), directorul tehnic al FRF, a avut o relație specială cu Cei doi au fost prieteni buni și coechiperi timp de șase ani la Jiul, între 1973-1979, apoi Mulțescu i-a devenit naș de cununie lui ”Lippi”.

Mihai Stoichiță, îndurerat de moartea lui Gigi Mulțescu: ”Când m-a sunat Sonia, am rămas șocat”

Stoichiță a aflat despre decesul lui Gigi Mulțescu de la soția acestuia, Sonia. ”Duminică, ziua în care s-a stins din viață Gigi, am plecat la Berlin, la Congresul UEFA pentru selecționeri și directori tehnici care au participat la analiza EURO 2024. Când m-a sunat Sonia, soția lui Gigi, am rămas șocat. Ei sunt nașii mei de cununie. Am luat imediat legătura cu oamenii care puteau să ajute. N-aveam ce face mai mult.

Din păcate, în ultima parte a vieții nu mai puteai vorbi cu Gigi, nu mai știa de el. Era în lumea lui. Țineam legătura cu Sonia și cu Cătălin. Nu puteam să-l văd așa. Am fost foarte atașat sentimental de Gigi”, a povestit Mihai Stoichiță pentru FANATIK.

Mihai Stoichiță a jucat 6 ani cu Gigi Mulțescu la Jiul Petroșani

Mihai Stoichiță a fost coechipier cu Gigi Mulțescu la Jiul, în perioada de glorie al formației din Petroșani, 1973-1979, și au trăit împreună momente extraordinare: , meciurile cu Dundee United din Cupa Cupelor, clasarea pe locul 5 în Divizia A, în 1977, calificarea în finala Cupei Balcanice, în 1978.

Stoichiță povestește: ”Gigi Mulțescu a fost, de departe, cel mai mare fotbalist de la Jiul. În 1973, când am ajuns la Petroșani, aveam 19 ani, iar Gigi avea 22 de ani și era deja un jucător de bază, emblematic pentru Jiul, care era echipa a doua a lui Dinamo.

Mulțescu juca de doi ani la Jiul și era un fotbalist foarte talentat, care decidea meciurile. Era mare lucru. Îți dai seama ce însemna asta la 22 de ani, într-o echipă cu Gogu Tonca, Stocker, Libardi. Libardi al cărui nume îl poartă stadionul de astăzi din Petroșani.

Mulțescu era un profesionist desăvârșit. Omul ăsta nu a avut vicii. Nu bea, nu fuma. S-a însurat devreme cu Sonia, pe care a cunoscut-o la Petroșani, când aceasta era încă la liceu. Au fost prieteni, apoi s-au căsătorit”.

”Făceam mese întinse cu Gigi Mulțescu la Petroșani”

Mihai Stoichiță are foarte multe amintiri frumoase cu Gigi Mulțescu: ”Ne-am împrietenit la Jiul. Mergeam la el acasă și făceam mese întinse. Soacra lui ne gătea tot ce voiam. Țin minte că mergeam cu băieții. Erau oameni primitori.

Cei doi au legat o strânsă prietenie, iar Mulțescu i-a devenit naș de cununie lui Stoichiță. ”El era la Dinamo, când mi-am cunoscut nevasta, care era baschetbalistă la Progresul. Fiind prieten cu Gigi ne vizitam des, ieșeam la restaurante.

Apoi am mai jucat împreună la Autobuzul, perioadă în care Gigi era și antrenor. Era în 1988. Acolo m-am și lăsat de fotbal. După aceea în Turcia, când el s-a dus antrenor la Gaziantep, iar eu la Ankaraguku, mai venea și stătea pe la mine. Era frumos la Ankara. Am amintiri foarte frumoase cu Gigi Mulțescu. Păcat că s-a dus, Dumnezeu să-l odihnească!”.

Francezii l-au denumit pe Gigi Mulțescu ’Teroarea Carpaților’, după Mondialul Universitar din 1974

Mihai Stoichiță și-a amintit că după ce selecționata României a câștigat Campionatul Mondial Universitar din 1974, desfășurat în Franța, Gigi Mulțescu a fost evidențiat în mod special.

”Gigi a fost căpitan de echipă, iar un ziar local l-a caracterizat ’Teroarea Carpaților’”. Țin minte că Mulțescu nu era fericit că n-a fost convocat mai des la echipa națională, dar pe vremea aia erau mulți fotbaliști competitivi în România”, a rememorat actualul director tehnic al FRF.