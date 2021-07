Mihai Stoichiță, laude pentru jucători după victoria cu Honduras: ”E rodul inteligenței și al sacrificiului”

”Tricolorii” după un autogol al adversarilor în finalul primei reprize și a luat o opțiune serioasă pentru calificarea în sferturi.

ADVERTISEMENT

În prima zi din turneul masculin s-au înregistrat o , iar Brazilia a trecut de Germania după un meci extrem de spectaculos.

Jucătorii naționalei olimpice, lăudați de Mihai Stoichiță

Victoria obținută de naționala olimpică în fața Hondurasului l-a mulțumit pe directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, acesta ținând să-i laude pe jucătorii pentru inteligența cu care au abordat acest joc.

ADVERTISEMENT

”E meritată victorie. E rodul inteligenței și al sacrificiului. Poate n-am fost echipa care să dominăm acest Honduras, care nu e o echipă ușoară. Eu o cunosc foarte bine, știu ce calități au jucătorii hondurieni. Ei au venit, spre deosebire de noi, cu tot ce au avut mai bun în țară.

Noi am avut cu o echipă încropită pe anumite criterii, dar trebuie felicitați băieții pentru sacrificiul lor, modul inteligent de a gestiona acest joc. Nu cred că suntem o echipă care să comandăm jocul și să conducem din toate punctele de vedere, dar dacă folosim inteligența, putem ajunge mai sus”, a declarat Stoichiță la TVR.

ADVERTISEMENT

Oficialul FRF cere pragmatism pentru meciul împotriva Coreei de Sud

”E o mândrie foarte mare, de 57 de ani așteptam o nouă victorie la Jocurile Olimpice. Lucrul ăsta ne face mândri, vreau să-i felicit. Eu nu tremur, nu sunt un tip care să tremur. Eu încerc să văd dacă Mirel reacționează, iar pentru ce a fost azi nu poate fi acuzat de nimic.

A fost sigur pe faza de apărare și speculativ pe atac. Am avut câteva ocazii de a marca. Din păcate, n-am avut o finalizare grozavă, dar rețineți ce vă spun, e de subliniată disciplina tactică din apărare și sacrificiul arătat de băieți.

ADVERTISEMENT

Eu nu cred că le convine coreenilor un meci egal, după rezultatul din meciul cu Noua Zeelandă. Trebuie să fim inteligenți și să știm situația în care ne aflăm, aceea de favoriți, putem spune asta, după acest rezultat. Să practicăm un fotbal pragmatic, să ne scutească de efortul din ultima etapă și să ne lase să ne pregătim pentru sferturile de finală”, a continuat oficialul FRF.

Stoichiță crede într-o medalie

”O medalie eram sigur de ea dacă am fi respectat mai mult această competiție. Nu știu cine a inoculat acest termen de competiție slabă, n-ar trebui să desconsiderăm o competiție la care Spania se duce cu șase titulari din echipa națională mare.

ADVERTISEMENT

Dacă am fi avut toți jucătorii care au participat la această calificare și care aveau dreptul să joace, dacă am fi avut un lot definit și nu tot timpul supus unor decizii de ultimă oră ca să completăm, că nu poate să vină altul… probabil am fi fost îndreptățiți să tânjim după o medalie.

Acum, grupul acesta are forța de a ajunge într-o fază superioară și, de ce nu, să viseze la o medalie. Am mare încredere în ei, îi cunosc, am stat zi de zi cu ei”, a încheiat Mihai Stoichiță.