Mihai Stoichiță, luat la rost pentru gafele comise: „Reprezinți o federație națională, nu ai voie să faci așa ceva”

Mihai Stoichiță a șocat pe toată lumea cu declarațiile din finalul partidei cu Bosnia și Herțegovina, câștigate de „tricolori” cu 4-1. Directorul Comisiei Tehnice din Cadrul Federației Române de Fotbal

Mihai Stoichiță, „înțepat” și de Dinu Gheorghe pentru gafele comise

Dinu Gheorghe, un bun prieten al lui Mihai Stoichiță, nu a ezitat să-l ironizeze pe președintele Comisiei Tehnice din cadrul FRF.

ADVERTISEMENT

„Știe Mihai Stoichiță regulamentul? Păi, am văzut că a luat la mișto media după joc: «Cum am retrogradat? A, eu nu știu regulamentul». La nivelul ăsta nu ai voie să faci așa ceva.

Ești îmbrăcat la costum și reprezinți o federație națională și într-o funcție pe care o ai… Eu sunt amic cu el, mi-e drag de el, dar Mihai, nu poți face declarația asta să se bucure Bodescu sau Burleanu că ai făcut declarația asta. Cum să spui chestia asta?”, a spus Dinu Gheorghe, pentru

ADVERTISEMENT

Deși naționala a retrogradat, Mihai Stoichiță a ținut să minimalizeze contraperformanța României și să laude ce s-a întâmplat în cele două meciuri: „Eu rămân cu imaginea ultimelor două jocuri, demult n-am mai avut așa o continuitate. Am întâlnit o echipă foarte bună a Bosniei, cu jucători abili, cu jucători puternici. Am avut un joc bun, cu perioade, dar noi am știut să gestionăm momentele scorului”, a spus Mihai Stoichiță.

Mihai Stoichiță, singurul din FRF care vorbește: „Ieși și spune ceva pertinent”

Dinu Gheorghe, fostul președinte de la Rapid, a continuat să tune la adresa conducerii FRF și, implicit, al lui Mihai Stoichiță. „Ieși și spune ceva pertinent. Tu când vorbești… Burleanu nu vorbește, Bodescu nu vorbește, Vișan nu vorbește, el e singurul care cât de cât comunică ceva despre echipa națională din funcția de director tehnic, dar nu poți să spui că nu știi regulamentul, că nu știi dacă am retrogradat.

ADVERTISEMENT

Totuși, Dinu Gheorghe se aștepta ca Mihai Stoichiță să liniștească apele după ce România s-a clasat pe ultimul loc în grupa B3. „Ieși și spune ceva pertinent, să ne alini măcar supărarea că nu am câștigat cu Muntenegru în două jocuri, că am venit pe acest loc 4, cea mai slabă clasare din istoria echipei naționale în grupele astea de calificări”, a încheiat Dinu Gheorghe.

Edi Iordănescu are parte de susținere din partea vestiarului

România, cu Edi Iordănescu pe bancă, a retrogradat în „a treia lume a fotbalului”. Totuși, selecționerul venit la începutul anului pe banca „tricolorilor”, informație publicată în exclusivitate de FANATIK, are parte de susținere din partea vestiarului.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că „tricolorii” și, mai mult decât atât, i-au transmis un mesaj. „Hai, Mister, lăsați gluma! Să urcați în avion și să mergeți la tragerea la sorți. Să rămâneți cu noi, să facem treabă în continuare și să ne calificăm la EURO!”, a fost mesajul jucătorilor către selecționer.

ADVERTISEMENT

. Evenimentul va avea loc duminică, 9 octombrie, la Frankfurt.