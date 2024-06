Mihai Stoichiță, plin de optimism înainte de România – Ucraina: „N-avem cum să nu reușim!”

Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal a mai spus că România nu are șanse de a câștiga trofeul, însă este convins că „tricolorii” pot face o figură frumoasă la Campionatul European, în ciuda criticilor.

Mihai Stoichiță, plin de optimism înainte de România – Ucraina

înaintea confruntării dintre România și Ucraina de la EURO 2024, explicând că jucătorii dacă vor respecta ceea ce le-a transmis Edi Iordănescu, nu au cum să nu iasă câștigători din meci:

ADVERTISEMENT

„Băieții sunt bine, au poftă de joc, poftă de antrenament, nu am avut probleme medicale. E important să menținem acest lucru, după vedem ce va fi. Am înțeles că am fost trecuți pe ultimul loc pe-aici, dar nu cred că suntem mai slabi decât scoțienii.

Surprinzător, totuși, nu mă așteptam să câștige atât de clar Germania. Nu trebuie să judecăm după meciurile amicale. Dacă faci paralele, stai să te gândești că Ungaria, echipă mai bine cotată decât noi pierde cu Elveția, echipă pe care noi am învins-o. Unde e adevărul în fotbal?

ADVERTISEMENT

Jucăm cu echipe puternice, dar mi-aș pune întrebări în locul jucătorilor. Oare noi nu suntem puternici? Aș vrea să mă audă și băieții, dar o să le spun și mâine”.

„Dacă nu vom avea sincope, nu avem cum să nu reușim!”

„Din ce am văzut că s-a pregătit la antrenamente, dacă ei vor fi concentrați și vor respecta tot ce pregătesc, cred că pot fi învingători. Vă spun din tot ce am văzut la antrenamente.

ADVERTISEMENT

Fotbalul e pe teren, dar am văzut multă poftă de joc, au respectat tot ce li s-a spus. Dacă nu vom avea sincope, nu avem cum să nu reușim. Din ce am văzut, din punct de vedere medical nu mai sunt probleme.

Parcă vrem să se joace acum meciul. Atât pot să vă spun, tot ce s-a realizat în fazele de finalizare, am văzut multă atenție și detaliere pentru a da gol. Edi le-a spus să fie extrem de atenți în momentul în care ajungem în fața porții”, a , la TV .

ADVERTISEMENT

„A pus accent pe dezvoltarea atacurilor și pe finalizarea fazelor. Am văzut că Edi Iordănescu pune în primul rând grupul și atunci trebuie să ne raportăm la ei ca un grup, nu ca o individualitate.

Așa cred că putem să reușim, dacă vor crede unii în alții, nu cred că putem avea emoții. Nu o să fim noi campioni europeni, dar vom face o surpriză frumoasă.

E o stare de spirit, în care fiecare om care e fanul României vrea să câștige. Jucătorii vor să dea înapoi exact ce vor suporterii, adică victorii și jocuri foarte bune!”, a mai spus Mihai Stoichiță.