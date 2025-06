Mihai Stoichiță, reacție acidă după Spania U21 – România U21 2-1: „Arbitraj șmecheresc, ca pe vremea mea!”. Critici la adresa lui Blănuță

„Micii tricolori” au primit două goluri în doar 3 minute, imediat după ce arbitrul i-a arătat cartonașul roșu lui Vladislav Blănuță. Mihai Stoichiță este de părere că arbitrul a decis toate fazele de „50-50” împotriva României și a influențat scorul final.

Mihai Stoichiță, reacție dură la adresa arbitrului din meciul Spania U21 – România U21

Sâmbătă, 14 iunie, România U21 a fost foarte aproape să provoace o surpriză la Campionatul European din Slovacia. Băieții lui Daniel Pancu au condus Spania până aproape de final prin golul superb al lui Louis Munteanu, însă eliminarea lui Vladislav Blănuță i-a debusolat total.

„Micii tricolori” s-au văzut întorși în doar 3 minute și nu au mai reușit să înscrie în poarta ibericilor. și după faza grupelor. Mihai Stoichiță este sigur că arbitrajul meciului din etapa a 2-a a fost „șmecheresc, ca pe vremea lui”, iar ținta a fost echipa noastră:

„Suntem bucuroși că am fost aici. Am demonstrat că nu suntem o echipă de mâna a doua. Am jucat de la egal la egal și cu Italia și cu Spania. Poate suntem mai defensivi decât ei, dar la fel de bine puteam să câștigăm foarte ușor. Din păcate se ratează, ăsta e fotbalul. Pancu a realizat o fază defensivă foarte bună. Spania are viteză, fantezie, dar nu a reușit să facă mare lucru. Jucau un fel de handbal, pasau în jurul careului”, a explicat Mihai Stoichiță

„Arbitraj șmecheresc, de pe vremea mea!”

„Golurile au venit după niște greșeli individuale, care nu ar mai trebui să se facă, deși eu nu cred că a fost cartonaș roșu, dar doar dacă dai arbitrului posibilitatea să interpreteze cum vrea el, e mare greșeală. La margine, Ianis cade la pământ împreună cu spaniolul. Al lor se ridică în picioare și intră în teren, iar noi așteptăm să vină doctorul să ne scoată afară din teren, să jucăm 10 contra 8. Astea trebuie învățate în campionatul intern. Regula te ajută (n.r. – regula U21), dar nu trebuie să fii mulțumit doar cu regula. Ajungi la 23 de ani și nu trebuie să fii mulțumit că ești în România. Te rezumi doar că ai fost ajutat să fii la un nivel? Nu! Trebuie să te gândești că trebuie să ajungi mult mai sus”

(n.r. – Despre arbitraj) Mă pui într-o situație ingrată. După părerea mea, a fost un arbitraj șmecheresc, de pe vremea mea. De când jucam eu fotbal, așa se zicea, șmecheresc. Nu poți să-l acuzi pe arbitru că l-a dat afară pe Blănuță, pentru că intensitatea atacului i-a dat posibilitatea. Nu e vina arbitrului că Ianis s-a ridicat cu ajutorul medicului și nu de unul singur pentru a putea intra în teren. Toate deciziile de 50-50 s-au dat doar pentru unii. Este un arbitraj de pe vremea mea, când deciziile puteau fi canalizate spre o singură direcție. Toată lumea a simțit asta”, a mai spus oficialul FRF.

Mihai Sotichiță, dezamăgit de „scăparea” lui Blănuță

după ce îl înlocuise pe unicul marcator al României, Louis Munteanu. Eliminarea sa a dezechilibrat total jocul, care deja era dominat de spanioli. Ibericii au marcat de două ori în 3 minute și au stabilit scorul final, 2-1, eliminând matematic România de la Euro U21.

„(n.r. – Ce se întâmplă cu Blănuță) Mă întrebi pe mine ce se întâmplă cu el? El a jucat bine la Cluj, are calități. Dacă el are momente de scăpare în timpul jocului… nu știu ce să cred”, a fost reacția oficialului FRF la adresa lui Blănuță.

