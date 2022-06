Mihai Stoichiță, reacție halucinantă după ce România s-a făcut de râs la Campionatul European U19: „Cum să greșească Federația?”

România a terminat cu zero puncte Grupa A de la Campionatul European U19 și a ratat inclusiv calificarea la Campionatul Mondial U20. , Mihai Stoichiță a vorbit despre contraperformanța elevilor lui Adrian Văsâi. Directorul tehnic al FRF și-a pierdut însă repede cumpătul.

Mihai Stoichiță, derapaj după nenumăratele insuccese ale echipelor naționale: „Domnul Burleanu asigură toate condițiile pentru performanță!”

Stoichiță s-a enervat când a fost întrebat dacă Federația Română de Fotbal își asumă în vreun fel responsabilitatea ultimelor înfrângeri ale „tricolorilor”.

„Cum să greșim dacă am ajuns la un turneu final? Luați o statistică a ultimilor cinci ani. Sunt de cinci ani la FRF… Ia uitați-vă ce calificări am avut pe la campionate europene pe la care n-am fost niciodată!

Domnul Burleanu asigură toate condițiile pentru a avea performanță în fotbalul românesc. Investește în competiții, în educație și în toate lucrurile ce pot fi păstorite de Federație. Lucrurile pe care mi le spuneți sunt cu țintă!

Să nu uităm că a crescut numărul de competiții la nivel de juniori, membrii afiliați sunt ajutați cu materiale, cu terenuri sintetice. Acestea nu sunt investiții? Investiții făcute de Federație cu banii de la UEFA”, a răbufnit directorul Comisiei Tehnice a FRF, la .

„Nu poate fi o lună neagră”

Mihai Stoichiță nu consideră că luna iunie a fost una neagră pentru fotbalul românesc, deși naționala de seniori, naționala U21 și reprezentativa U19 au suferit eșecuri usturătoare.

Reprezentativa lui Edi Iordănescu a obținut doar trei puncte din cele patru meciuri disputate în Liga Națiunilor, „tricolorii mici” au fost învinși în amicale de Slovacia și Georgia, iar fotbaliștii lui Adrian Văsâi .

„Lună negră când te prezinți la campionatul European? E cam mult. Nu poate fi o lună neagră. Pentru naționala mare, da. Dar pentru cei de la juniori nu e o lună neagră.

Am ajuns la European și am jucat de la egal la egal cu Franța și Italia și am pierdut din întâmplare cu țara gazdă. Cum să fie o lună neagră?”, a mai spus Mihai Stoichiță.