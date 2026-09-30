Mihai Stoichiță, reacție virulentă după eșecul de la tineret: ”Ce să explic? Întrebați-i pe ăia care au fost pe teren”

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Înfrângerea suferită de România U21 în meciul decisiv cu Finlanda U21 și ratarea calificării la turneul final l-a supărat foarte tare pe Mihai Stoichiță. Directorul tehnic al FRF a avut un discurs scurt, dar extrem de dur.

Ratarea calificării naționalei U21 a României l-a înfuriat pe Mihai Stoichiță

Prezent la Târgoviște pentru a vedea la lucru formația pregătită de Costin Curelea, Mihai Stoichiță a plecat la final extrem de nervos. Oficialul FRF s-a arătat deranjat de , în condițiile în care aceștia aveau nevoie de o victorie la trei goluri diferență pentru a păstra șanse de a merge la baraj.

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Abordat la plecare de jurnaliștii prezenți la stadion, directorul tehnic al FRF nu a vrut să dea declarații, motivând faptul că este prea supărat. În drum spre mașină, acesta a avut o reacție vehementă la adresa jucătorilor.

”Sunt prea supărat ca să mai vorbesc. Au vorbit ei pe teren. Ce să explic? Ce au făcut ăia? Ce să explic? Întrebați-i pe ăia care au fost pe teren. Pa!”, a spus Mihai Stoichiță, conform .

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Dan Petrescu, verdict ferm după eșecul naționalei U21

Prezent și el la Târgoviște pentru a vedea la lucru tinerii fotbaliști români, Dan Petrescu este de părere cu lucrurile nu merg bine în fotbalul nostru și consideră că .

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”Am venit să văd ce poate să facă echipa astăzi. E clar, nu întâmplător Finlanda a bătut Spania înainte să bată România. Sunt clar mai buni. Ce pot să zic? Îmi pare rău, atât. Nu e bine. Nu sunt în măsură să spun mai multe”, a spus el.

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Întrebat și despre jocul naționalei de seniori din Polonia, în contextul în care au fost înregistrate înfrângeri în primele două întâlniri din Liga Națiunilor, Petrescu a mărturisit că se așteaptă la o reacție de orgoliu din partea jucătorilor noștri.

”Vă dați seama, și Polonia, la fel ca noi, nu prea a bătut pe nimeni. Joacă și acasă, au un avantaj, dar mă aștept la o reacție pozitivă a jucătorilor. Nu aș vrea să comentez despre schimbări”, a afirmat tehnicianul.