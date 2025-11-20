Mihai Stoichiţă surprinde după ce România şi-a aflat adversara de la baraj: „Cu Turcia nu e cel mai greu! Suntem foarte optimişti”

ADVERTISEMENT

Mihai Stoichiță a oferit o primă reacție după ce România a picat cu Turcia în semifinala barajului de calificare la FIFA World Cup 2026. Directorul tehnic al FRF a dezvăluit de ce nu ar trebui să ne temem de selecționata pregătită de Vincenzo Montella.

Mihai Stoichiță nu se sperie de duelul Turcia – România

România visează să revină după 28 de ani la un turneu final de Campionat Mondial. „Tricolorii” mai au de trecut doi pași pentru a ajunge în SUA, Mexic și Canada. Primul hop este la Istanbul, acolo unde, pe 26 martie, România dă piept cu Turcia în semifinala barajului de calificare la CM 2026.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoichiță a comentat la acolo unde . „Cred că oricare alt adversar era aceeași reacție. Acum trebuie să te gândești care sunt avantajele și dezavantajele în relația cu Turcia, primul meci. Nu ne gândim la al doilea meci. Avantajul e că Lucescu cunoaște jucătorii, are vreo 5 promovați acolo în echipa Turciei.

Cunoaște fotbalul turc foarte bine. Nu are nicio emoție pe niciun stadion din Turcia. A jucat acolo mai multe meciuri din România, cred. Astea sunt avantajele.

ADVERTISEMENT

Doi. Faptul că are 4 luni de zile până la meci să vadă și cum sunt ai noștri, după care alegerea lui va duce la acel meci. Se joacă la 5 zile după acest meci. Și ăsta e un mare avantaj, 26 cu 31 martie.

ADVERTISEMENT

(n.r. – e cel mai greu adversar?) Nu știu. Dacă pui în balanță cu Italia, cu Danemarca, probabil că nu e cel mai greu. Cred că Italia și Danemarca erau cele mai grele. Asta e senzația mea. Chiar dacă danezii nu au avut o prestație bună ultima dată, dar sunt foarte periculoși. Am trăit-o pe pielea noastră. Italia e Italia. Că joacă bine, că nu joacă bine, e o fostă campioană mondială. Se mobilizează foarte bine pentru meciul ăsta, mai ales că nu au fost la ultimele 2 Campionate Mondiale”, a declarat Mihai Stoichiță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cu cine ar putea juca România în finala barajului de calificare la CM 2026

În cazul în care va trece de naționala Turciei, România va juca pe 31 martie, tot în deplasare, finala cu învingătoarea duelului dintre Kosovo și Slovacia.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Ce reacție au avut Burleanu, Lucescu, când au văzut Turcia?) Normală. Niciun fel de emoție. Nimic, nimic. Totul normal. (n.r. – E rău că jucăm în deplasare?) La prima vedere normal că pare rău că nu jucăm acasă și jucăm în deplasare. Asta e, trebuie să joci.

Noi suntem foarte optimiști. Totuși echipa a dat semne bune cu rezultatele astea. Cu Bosnia am avut 3 reprize în care am fost mai buni ca el, dar ei ne-au batut într-o repriză. Va fi foarte greu, dar nu imposibil”, a adăugat directorul tehnic al FRF.