Mihai Tatulici, de urgență la spital! “Am făcut o criză sâmbătă noapte!”

În încercarea de a exemplifica modul în care statul român își bate joc de cetățenii săi, realizatorul emisiunii TATULICI la FANAT1K le-a povestit invitaților săi cum a fost „întâmpinat” de personalul unei unități medicale la care a ajuns cu o ambulanță sâmbătă noaptea în urma unei crize.

Mihai Tatulici, de urgență la spital!

, fiind persoană publică, este de cele mai multe ori ferit de obstacolele de care se lovește cetățeanul de rând în relația cu instituțiile statului și mai ales cu sistemul românesc de sănătate. Nu a fost însă cazul în urmă cu două zile.

„În general lumea mă cunoaște. Deci eu sunt într-o anumită măsură ferit să mă întâlnesc cu societatea cu care se confruntă milioane de români. Eu dacă mă duc la doctor, ăla mă știe.

Ei, vreau să vă spun, că am făcut o criză sâmbătă noapte și am ajuns cu salvarea la spital și asistentul ăla nici nu s-a ridicat de pe scaun și nici nu și-a ridicat ochii de pe telefon. primul lui reproș a fost către salvare: ‘De ce l-ați adus aici?’

Dacă eu nu săream să explic că am dreptul să-mi aleg spitalul unde mă duc, ăia de la salvare erau vinovați că l-au deranjat. Nu era nimeni în noaptea aia în spital, la gardă.

Și nici medicul, nici asistentul nu erau deloc ocupați. Medicul dormea și asistentul… Și cu toate astea, mi-au administrat, indirect, o discretă umilire. Dar eu am sărit în sus imediat că sunt obișnuit să fac asta”, a relatat jurnalistul.

”Gândiți-vă la omul de rând!”

Mihai Tatulici a subliniat că pentru o persoană care nu are notorietatea sa situațiile de genul acesta sunt de multe ori mai rele și mai numeroase, fiind vorba despre un fenomen pe care cei mai norocoși din punctul de vedere al poziției sociale nu îl iau în seamă.

„Dar ia gândiți-vă la omul de rând! Știți în câte situații, le-ați văzut la televizor, îi mută cu salvarea în altă parte că n-au chef? Sau de câte ori îl lasă pe pacient zeci de ore în fața spitalului și moare acolo sau naște acolo, cum s-a întâmplat?

Vă întreb, această armată de funcționari publici sau de lucrători la stat sunt dușmanii noștri? Ce se întâmplă?”, și-a întrebat realizatorul invitații.

„Nu, nu cred că ne dușmănim unii pe ceilalți, dar am putea să o facem dacă cineva vine și ne sugerează așa suav că poate e timpul să ne răzvrătim”, a răspuns .

”În sănătatea românească circulă 30 de miliarde de euro. 10% ajung la beneficiari”

Psihiatrul a atras atenția asupra faptului că din fondurile uriașe care circulă în sistemul de sănătate din România se estimează că doar 10% ajung la beneficiari, restul fiind înghițiți de corupție și ajungând, într-o formă sau alta, să finanțeze formațiuni politice, inclusiv partide digitale.

„În sănătatea românească circulă undeva la un 30 de miliarde de euro. 20, oficial și încă 10, neoficial. Și deși avem 30 de miliarde de euro, asta însemnând undeva la mai bine de 1.500 de euro per capita, serviciile sunt ca acum 25 de ani.

Unde se duc banii ăștia? Pentru că nu poți să-i pui pe toți în seama inflației. Și răspunsul este: în corupție. Cât la sută din fondurile care curg prin sănătate ajung la beneficiari? Sunt anumite socoteli cum că mai puțin de 10%. Unde se duc 90%.

Ei, o parte din problemă, vizavi de capitalismul ăsta sălbatic, este că oamenii care fac bani la modul ăsta își permit ulterior să finanțeze și să cofinanțeze aventuri politice.

Ai zice că bagă banii cum am fost obișnuiți în partidele deja tradiționale, etc, etc. Și probabil că se întâmplă și asta, până la un punct. Până la urmă un om de afaceri este un parior la cai de curse. Și dacă astăzi se mănâncă șaorma digitală, de ce nu?”, a mai declarat psihiatrul pentru FANATIK.RO.

