Mihai Tatulici, discurs furibund după rezultatele șocante de la alegerile prezidențiale: ”S-a terminat!”

Mihai Tatulici a comentat, luni, rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale de duminică, soldate cu victoria surprinzătoare a candidatului independent Călin Georgescu, victorie similară cu un cutremur al clasei politice românești.

Mihai Tatulici: „Sunt vremuri ciudate, avem o groază de lucruri nerezolvate”

Călin Georgescu a fost invitatul recent al emisiunii TATULICI LA FANAT1K, a reamintit cunoscutul realizator tv.„Sunt vremuri ciudate, avem o groază de lucruri nerezolvate și nu știm ce să facem ca să le rezolvăm. Pe data de 13 noiembrie, conform programării din campania electorală, am avut emisiune cu candidatul Călin Georgescu, nu-l cunoșteam, nu l-am cunoscut niciodată. I-am citit o carte, i-am citit textele, i-am citit o parte din program și am zis că vom avea o discuție interesantă”, a spus el.

Mihai Tatulici a subliniat că a avut în față un candidat inflexibil în ideile sale despre , relația României cu Rusia, despre modul cum pot fi rezolvate problemele țării, despre legătura vitală cu Uniunea Europeană, etc, discuția devenind, spune el, „ciudată”.

„Discuția nu a fost interesantă, a fost extrem de ciudată. Toate atacurile la adresa ‘pământului strămoșesc’, mișcarea lui, care e numele mișcării legionare, toate referirile la amorul lui cu Rusia și unele referiri critice la modul său de a rezolva problemele României, cu pacea, fără amestecul puterilor străine, cu mai puțină Uniune Europeană, prin noi înșine, etc, etc, s-au lovit de o rezistență a domnului Georgescu pe care nu mi-o imaginam”, a mărturisit realizatorul.

„Am făcut și o gafă de civilizație, am spus că nu și-a luat pastilele”

Mihai Tatulici a admis că a făcut o glumă nepotrivită, atunci când, în fața discursului anti-european și anti-occidental al lui Călin Georgescu, a remarcat că „nu și-a luat pastilele” în ziua respectivă. Candidatul independent nu a avut nici o urmă de reacție nici când Tatulici i-a spus că nu va ajunge niciodată președintele României.

„Am făcut și o gafă de civilizație, am spus că nu și-a luat pastilele, pe jumătate în glumă, trebuie să recunosc. Dar vreau să vă zic ceva, nu s-a mișcat un mușchi de pe fața lui nici atunci când i-am spus de trei ori că nu va ajunge președintele României”, a spus Tatulici.

„Dacă tot poporul român e partidul lui, s-a terminat cu democrația”

În opinia lui Mihai Tatulici, Călin Georgescu nu a adus argumente pentru a-și susține declarațiile de candidat, ci doar formule generale cu iz naționalist și oarecum mistic, poporul român fiind singurul „partid” al său.

„Sigur că această mecanică de dezbatere avea rostul de a-l determina pe candidat să vină cu argumente serioase. N-a venit niciodată, a venit cu enunțuri standard, cele mai multe mitologie curată, pământ strămoșesc, țară, neam, poporul, inclusiv cu enunțul care-i în campania lui electorală că el n-are partid dar partidul lui e poporul român. Eu am replicat că, dacă tot poporul român e partidul lui, înseamnă că s-a terminat cu democrația. Și a fost de acord în cele din urmă, a acceptat că unii pot să nu se înscrie în partidul lui”, a arătat Tatulici.

„E răzbunarea a mai bine de două milioane de români”

Mihai Tatulici a arătat că victoria neașteptată a lui Călin Georgescu în fața lui , George Simion și , a fost, de fapt, un vot de blam adresat de români, mai ales de tineri, tuturor politicienilor, care s-a întins fulgerător pe rețelele sociale, provocând un cutremur politic la București.

„Domnul Georgescu nu are partid, are foarte mulți suținători în schimb, pe toate rețelele sociale de peste tot din lume pe unde se află și românii. Eu am pus un titlu, ‘noaptea răzbunării’ dar să nu vă închipuiți că e răzbunarea domnului Georgescu, nu, e răzbunarea a mai bine de două milioane de români care s-au săturat de bătaia de joc a politicienilor și a partidelor românești”, a spus Tatulici.

Această bătaie de joc, a continuat el, este acceptată de prea multă vreme și tot de prea multă vreme politicienii refuză orice transparență în a informa publicul și, mai rău, s-au învățat să „nu dea socotală pentru mizeriile pe care le-au făcut”, Tatulici dând exemple precum spitalele de campanie făcute în operioada Covid-19 care zac în paragină sau infrastructură sportivă în zone unde sunt foarte puțini tineri sau deloc.

„Dacă nu-i pedepsim lucrurile se vor repeta”

„Toată această relație tensionată între cetățenii României, și din diasporă și de aici, cu actualii conducători ai României a explodat odată cu venirea meteoritului Georgescu”, a spus Mihai Tatulici.

„Problema în acest moment nu e Călin Georgescu, asta e treaba candidaților și a partidelor, treaba noastră este să nu-i iertăm. Sistemul românesc ăsta bicisnic și perfid face ca toți vinovații să ceară îndurare omenească, să se ascundă, să se furișeze și scapă nepedepsiți. Dacă nu-i pedepsim lucrurile se vor repeta”, a arătat realizatorul, exemplificînd tragedia de la Colectiv, după care au urmat promisiuni cu spitale pentru marii arși, sau cazuri de eșecuri mai mici, cum ar fi , situație care a fost rezolvată în cele din urmă.

„În Romania mecanismul democratic e firav”

Alegătorii ar trebui să folosească prilejul cutremurului provocat de Călin Georgescu în clasa politică românească pentru a scăpa „de cei care-și bat joc de noi”, a îndemnat Mihai Tatulici. În România, a mai spus el, este de dorit o conducere autoritară în sensul rigorii, respectării democrației, intoleranței față de corupție și față de lipsa aplicării legii

„În Romania mecanismul democratic e firav, nimic nu se întâmplă de la sine, fiecare mizerie trebuie schimbată și rezolvată cu insistențe oricât de nesfârșite, că altfel nu scăpăm de ele”, a mai spus Mihai Tatulici.

