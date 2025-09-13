Mihai Teja a atins un subiect sensibil după Metaloglobus – CFR Cluj 1-1: „Arbitrezi tu sau VAR-ul?”

Nou-promovata Metaloglobus București se chinuie foarte tare în primul ei sezon din SuperLiga României. Micuța echipă antrenată de Mihai Teja a obținut abia al doilea său punct din nouă etape, iar tehnicianul nu s-a mai ferit de cuvinte la adresa arbitrului Andrei Moroiță.

Mihai Teja e conștient de situația echipei sale: „Ne mișcăm ca țestoasa. Ne chinuim”

împotriva unei echipe extrem de puternice, însă Bucureștii au obținut o remiză în meciul de la Clinceni împotriva lui CFR Cluj, iar la finalul partidei Mihai Teja și-a exprimat oful:

„O victorie însemna 3 puncte, ceea ce era foarte bine pentru noi. Un punct de moral pentru noi, un nou meci bun pentru noi, au fost momente când am dominat, am avut ocaziile noastre, au avut și ei. Băieții au arătat atitudine, sacrificiu. Trebuia să avem mai multe puncte, dacă ar fi fost victorie, ar fi fost mai importantă, strângem puncte. Am întâlnit o echipă foarte bună, ați văzut ce jucători au, dar mă bucur pentru băieți, o să vină și punctele până la urmă, trei puncte.

Tot timpul, eu am dat foarte mulți jucători pe listă, dacă nu luăm e greu, ne mișcăm ca broasca țestoasă, câte un punct, câte un punct. Nu s-au putut aduce din cauza bugetului și e greu, ne chinuim. Nu știu ce mai putem să aducem, încercăm să găsim. Mai avem doi-trei jucători în probe, să-i vedem. Ne-am mișcat destul de greu. Trebuie să te miști în perioada de pregătire, altfel moralul scade, nu câștigi, psihic ești afectat și e greu. La început trebuie să ai prospețime.

E o situație dificilă, dar mă călesc lucrurile acestea, am o experiență. Când tragem linie, vedem unde suntem. Nici nu vreau să mă gândesc, au trecut abia câteva etape, important e că echipa arată bine”, a spus Mihai Teja la flash-interviu.

Mihai Teja nu s-a mai putut abține. Care este mare s-a nedumerire cu privire la arbitraj: „Eu nu mai înțeleg”

Mihai Teja a fost nemulțumit de deciziile cuplului Andrei Moroiță (central) – Cătălin Popa (VAR) și și-a exprimat o mare nedumerire la finaul partidei.

„Nu am înțeles, îl întrebam și pe domnul asistent. Cine arbitrează? VAR-ul sau arbitrul? Nici nu mai știu când se oprește jocul. Sunt două necunoscute, cine conduce jocul și când e henț, eu nu mai știu niciodată când e henț, cine decide, se vede, nu se vede. Adică să ne spună și nouă clar. Nu știi cine arbitrează, VAR-ul sau arbitrul.

Nu ar trebui să fie cine e mai bine cotat, cine e la centru e numărul 1. Decizi, nu ai văzut, mergi mai departe, înțeleg în careu, da. La Ely Fernandes, dacă vedeți piciorul, e cu sânge. L-a călcat direct, putea să fie cartonaș roșu. Lași jocul, dar întorci. Nu se greșește cu rea voință, suntem oameni, cu toții greșim, trecem cu vederea. Ca echipă mică, dacă nu îți iei măcar ce e al tău, e greu”, a concluzionat Mihai Teja.