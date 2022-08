Mihai Teja a dus FC Botoșani pe primul loc în SuperLiga: ”La ei nu a fost să intre, a fost o zi proastă”

. Este al treilea meci fără înfrângere pentru moldoveni în fața ardelenilor, dar primul din istorie câștigat în Gruia.

Mihai Teja, după CFR Cluj – FC Botoşani 0-1: ”Mulțumim lui Dumnezeu că astăzi a fost cu noi”

La finalul întâlnirii, . ”Au avut o mulțime de ocazii. La ei nu a fost să intre, a fost o zi proastă pentru ei și o zi foarte bună pentru noi.

Am avut noroc, am avut câteva acțiuni pe contraatac în care am dat și un gol. A fost normal după să ne apărăm, să schimbăm sistemul.

Ne-au pus sub presiune foarte mult, și-au dorit să dea gol, nu au avut noroc, mulțumim lui Dumnezeu că astăzi a fost cu noi”, a spus Teja. Care a ținut să le ureze clujenilor baftă în meciul din Europa.

Tehnicianul moldovenilor a ținut însă să scoată în evidență și prestația băieților săi, ajunși, iată, pe prima poziție a ierarhiei din SuperLiga.

”Vreau să-mi felicit băieții. Au făcut un meci bun, au avut determinare, au alergat, chiar dacă nu am avut posesia.

Băieții mei au înțeles că numai prin muncă se pot obține performanțe, se antrenează foarte bine. E un grup unit, mă bucur că sunt aici cu ei”, a încheiat Teja.

Sekou Camara a decis meciul din Gruia

Jocul a fost decis de reușita lui Sekou Camara (31). Gazdele au avut de partea lor statistica, inclusiv 8-1 la cornere, însă nu au găsit calea spre gol. Lucru pe care l-a recunoscut și Mihai Teja, tehnicianul oaspeților, care a recunoscut că succesul echipei sale a fost facilitat de lipsa de șansă a gazdelor.

Fără Dan Petrescu, suspendat, dar și cu o mulțime de jucători menajați pentru confruntarea de joi, cu Maribor Branik, din play-off-ul Conference League, CFR Cluj a avut de partea sa cifrele.

Posesia a fost un pic mai bună, 54 – 46%. Dar mai multe ocazii de poartă, 13-6 și șuturi pe spațiul porții (3-2). Ca și cornere, așa cum aminteam.

Cea mai mare ocazie a gazdelor a fost transversala lui Păun, în minutul 78. Însă, în rest, marea majoritate a șuturilor clujenilor au trecut pe lângă poarta lui Pap.