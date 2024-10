Mihai Teja a ratat prima victorie la Vejle după ce a condus cu 2-0. Schimbarea care l-a costat

Antrenorul român Mihai Teja (46 de ani) a ratat dramatic, vineri, 4 octombrie, prima victorie pe banca lui Vejle. Echipa pregătită de a condus cu 2-0 pe Aalborg, pe teren propriu, din minutul 50, dar a fost egalată în ultimele minute de joc. Meciul a contat pentru etapa a 11-a din sezonul regulat al campionatului Danemarcei.

Mihai Teja a ratat prima victorie la Vejle după ce a condus cu 2-0. Schimbare tactică neinspirată

Vejle, ultima clasată, a deschis scorul în minutul 24, prin fundașul Richard Jensen, și l-a majorat la începutul reprizei secunde grației reușitei lui Emmanouilidis. Aalborg a redus din diferență în minutul 55, prin Ross, iar Bomholt a egalat în minutul 83. În prelungiri Vejle a avut un gol anulat pentru ofsaid.

ADVERTISEMENT

Mihai Teja, care a debutat etapa trecută cu o înfrângere, 1-2 cu FC Copenhaga, nu s-a bucurat prea tare de primul punct obținut de Vejle în clasament.

”Victoriile sunt esențiale în situația noastră și mi-aș fi dorit foarte mult să câștigăm astăzi. Avem nevoie de puncte, trecem prin momente grele!

ADVERTISEMENT

Am jucat bine împotriva celor de la FC Copenhaga și am condus, dar am pierdut, iar astăzi am jucat din nou bine și am condus cu 2-0, dar am reușit doar un egal.

Se pare că ne este frică să câștigăm, iar asta e păcat pentru jucători, pentru că merită o victorie”, a declarat după meci tehnicianul român.

ADVERTISEMENT

”Am trecut la 5-4-1, nu trebuia niciodată să le permitem să egaleze la 2-2”

Teja a încercat să închidă jocul la 2-1 și a introdus pe teren încă un fundaș: ”Aalborg ne-a presat în acel moment și aveau un atacant în plus, dar odată ce am trecut la 5-4-1, nu trebuia niciodată să le permitem să egaleze la 2-2”.

Mihai Teja a subliniat că obiectivul principal pe termen scurt pentru Vejle este să obțină câteva puncte pentru a se apropia de echipele aflate în subsolul clasamentului: ”Jucătorii au calitate bună și nimeni nu merge cu capul plecat, iar ăsta este un lucru pozitiv!”.

ADVERTISEMENT

Antrenorul lui Aalborg, olandezul Menno van Dam, a declarat punctul obținut poate conta în lupta pentru evitarea retrogradării: ”În primele 25 de minute am fost clar echipa mai bună și am fi meritat să înscriem două-trei goluri. Dar când ajungi să fii condus cu 0-2 și totuși obții un egal, trebuie să fii mulțumit.

Se poate dovedi a fi un punct bun sau două puncte scumpe pierdute. Dar atât timp cât menținem distanța față de Vejle, e bine”.

fiind adus în Danemarca pe filiera lui Mario Nicolae, director sportiv la gruparea aflată pe ultimul loc în campionat, cu un singur punct la finalul turului din sezonul regulat. Primele șase echipe clasate joacă în play-off, iar restul pentru evitarea retrogradării.

Clasamentul din campionatul Danemarcei