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A recunoscut la 8 ani de la despărțirea de FCSB: „Mai suna Gigi Becali pe bancă”. Fostul antrenor al roș-albaștrilor, scos din sărite

Fostul antrenor al FCSB a răbufnit cu privire la un aspect din timpul mandatului său la formația bucureșteană. A recunoscut că Gigi Becali s-a implicat la echipă, însă nu-i făcea „primul 11”
Ciprian Păvăleanu
19.09.2026 | 20:55
A recunoscut la 8 ani de la despartirea de FCSB Mai suna Gigi Becali pe banca Fostul antrenor al rosalbastrilor scos din sarite
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Mihai Teja a răbufnit! Ce l-a deranjat în mandatul său de la FCSB. Foto: Sportpictures.eu
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Mihai Teja (47 de ani) a fost ultima dată antrenor la Metaloglobus București, echipă alături de care a retrogradat în Liga a II-a la finalul stagiunii precedente. În urmă cu 8 ani, el a fost timp de 6 luni antrenorul lui FCSB și a recunoscut că Gigi Becali mai suna pe bancă pentru a dicta schimbările din teren, însă nu se implica în alcătuirea formulei de start. Fostul tehnician al roș-albaștrilor este sătul până peste cap de întrebările pe care antrenorii  bucureștenilor le primesc la conferințele de presă.

Mihai Teja, exasperat de întrebările pe care antrenorii FCSB le primesc la conferințele de presă

Inevitabil, atunci când un antrenor își asumă să vină la FCSB poate fi sigur că va fi întrebat dacă Gigi Becali alcătuiește echipa de start și face schimbările, cu toate că răspunsul este bine-cunoscut de toată lumea. Mihai Teja, fost antrenor al roș-albaștrilor, s-a săturat să audă aceste întrebări, indiferent de cine se află pe scaunul de antrenor.

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Teja, care a condus FCSB în 15 meciuri, recunoaște că Becali nu se implica în alcătuirea echipei, însă mai avea momente în care nu era mulțumit de anumiți fotbaliști și suna pe bancă pentru a fi schimbați: „Credeți-mă! Când stăteam la conferință de presă la FCSB, iar singurele întrebări erau dacă face Gigi Becali echipa, îmi venea la un moment dat să nu mai merg deloc.

De 5-6 ani aceleași întrebări. Dacă venea cineva la conferința de presă și mă întreba: «Domnule Teja, cum vedeți jocul de mâine? Cum ați analizat adversarul? Veți schimba ceva în joc?». Cred că asta ar trebui să fie discuția. Asta dacă face Gigi Becali echipa… (n.r. – Până la urmă vă făcea echipa?) Nu, dar mai suna pe bancă… (n.r. – râde)”, a declarat Mihai Teja pentru GSP.

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@gsp.ro Teja, exasperat de întrebări în perioada FCSB: „Nu voiam să mai vin la conferințe” #fscb #mihaiteja #gsp #gsplive ♬ original sound – GSP – Gazeta Sporturilor

Ce a spus Mihai Teja despre lucrurile care se întâmplă la FCSB și cum s-a înțeles cu Gigi Becali

Mihai Teja este sigur că FCSB ar avea rezultate mult mai bune dacă patronul nu s-ar mai implica, întrucât jucătorii ar avea un respect mult mai mare față de antrenor. El recunoaște că nu a avut nicio influență în strategia clubului, ci s-a ocupat strict de antrenarea jucătorilor pe care clubul a decis să-i aducă.

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„Niciodată nu mi-a plăcut să vorbesc despre oameni. Am colaborat foarte bine cu fiecare dintre ei. Fiecare relație dintre antrenor și patron cred că trebuie să fie bazată pe dialog și respect. Atâta timp cât există dialog și aduci argumente la ceea ce faci, la munca pe care o depui, și atâta timp cât ai rezultate, cu siguranță că orice patron îți va da continuitate și libertatea de a alege.

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Eu la FCSB nu am avut libertatea de a alege pentru că mai sunt și alte filosofii în fotbal, în care clubul respectiv aduce jucătorii și tu trebuie să-i antrenezi. Dar, prin toată experiența pe care am avut-o, atunci când antrenorul are puterea și jucătorii știu că antrenorul decide și antrenorul știe cel mai bine, atunci ei simt lucrul acesta. Când jucătorii simt că antrenorul decide lucrurile sunt foarte ok.

Cu toții vedem ce se întâmplă acolo (n.r. – la FCSB), dar până la urmă fiecare patron are dreptul să aleagă. Într-adevăr, lucrurile acestea nu există în străinătate. Lăsând la o parte ultimii 20 de ani, nu știu dacă conducătorii impuneau sau se implicau foarte mult”, a declarat Mihai Teja la FANATIK SUPERLIGA.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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