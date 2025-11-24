Mihai Teja a văzut reluările în direct și s-a convins după decizia Alinei Peșu: „De ce se fac experimente doar pe noi?”

ADVERTISEMENT

Partida dintre Metaloglobus și Hermannstadt de luni seara nu a fost lipsită de controverse. Echipa din București a cerut pe finalul partidei o lovitură de la punctul cu var, după un presupus fault comis asupra lui Abbey, însă Alina Peșu a considerat că fotbalistul a simulat.

Metaloglobus, privată de un penalty în meciul cu Hermannstadt

Alina Peșu a arbitrat partida dintre Metaloglobus și Hermannstadt și, până spre finalul jocului, a luat doar decizii corecte, deși partida a fost una destul de încrâncenată. Doar că s-a păcălit în minutele de final ale jocului de la Clinceni.

, a pătruns în suprafața de pedeapsă și a fost agățat de fotbalistul celor de la Alina Peșu a considerat că atacantul bucureștenilor a simulat și l-a sancționat cu cartonaș galben.

Mihai Teja, acuze la adresa arbitrajului după Metaloglobus – Hermannstadt 1-1

Doar că pe reluări se vede un contact între cei doi jucători. Mihai Teja a revăzut faza la flash-interviu și e de părere că echipa sa merita o lovitură de la punctul cu var, întrucât Abbey nu a simulat, ci a fost atins de adversar în careu.

„Cu cât văd reluările, cu atât tind să cred că l-a atins. Cred că din alergare îl și atinge. Asta e părerea mea. Atunci am întrebat VAR-ul și s-a zis că e ok. Parcă nu a avut nicio treabă cu mingea fundașul lor. Mi se pare că l-a atins puțin. Nu a atins mingea. În viteza jocului era greu să simulezi.

Nu știu. Acum am văzut și eu reluările. Noi nu avem tablete pe margine, nu avem nimic. Protestam de atunci. Nu am știut. De la bancă nu se vede o mică atingere. Îi încurcă picioarele. Nu e că apărătorul a dat în minge. Nu s-a aruncat Abbey. Cine spune asta? Poate sunt subiectiv. Sunt la cald. Acum, când mi-ați arătat imaginile, am semne de întrebare.

Nu mă simt neapărat nedreptățit. Noi nu trebuia să facem penalty. În dinamica jocului câștigi trei puncte. Echipa arată fotbal bun, aș vrea și eu să am toate arbitrajele din deplasare cum le am pe cele de acasă. La UTA nu am putut să ne apropiem de careu. Faulturi, mărunțișuri…

Și de ce experimente doar la noi? În afară de trei meciuri în care a fost Colțescu și încă doi pe care îi știm, în rest nu cunosc pe nimeni. Numai arbitri din Liga 2, 3. De ce se fac experimente doar pe noi? Suntem o echipă neînsemnată, zic: «Lasă, mă, Metaloglobus…» Încercăm și noi să luăm puncte, să fim mai aproape de ceilalți. Să fiu și eu arbitrat în deplasare cum a fost astăzi Hermannstadt.

Eu simt mai bine în teren, am fost și eu arbitru, am făcut școala de arbitraj. Le simțim și noi pe astea. Sunt mici detalii. De ce experimentează doar cu noi? O să dea pentru Metaloglobus faulturile astea mici? Micile detalii fac diferența. Pentru noi contează un aut sau un corner, pentru noi contează să mai tragi de timp, să mai ții mingea”, a explicat Mihai Teja, conform

Verdictul specialistului. A fost sau nu penalty la Abbey?

Marius Avram, fostul arbitru român, a revăzut faza litigioasă. Acesta consideră că nu a fost în niciun caz vorba de o simulare, iar Alina Peșu nu trebuia să scoată din buzunar cartonașul galben. Totuși, Avram nu e convins că se impune o lovitură de la 11 metri.

”Mie nu mi se pare clar și evident că este penalty. Atingere este, dar intensitatea e greu să o judec din aceste imagini. Vine și el cu viteză (n.r. Moses Abbey), dar fundașul nu are viteză. S-a pripit aici (n.r. Alina Peșu)! Trebuia să lase jocul să continue. Contactul este evident între cei doi, dar intensitatea lui este greu de judecat. Nu e simulare! Îmi pare rău pentru Alina, dar aici s-a păcălit!

Mă gândesc și ca arbitru VAR, de ce nu aș interveni la această fază. Se vede că îl lovește în picior, dar nu se vede intensitatea. Și atunci, dacă eu sunt în camera VAR, atunci nu intervin. Ea dacă lăsa jocul să continue aici, nu mai discutam așa mult de faza asta”, a comentat Marius Avram.