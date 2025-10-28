Mihai Teja, dezvăluiri de senzație! Cum a reușit să bată FCSB și să încurce U Craiova cu Metaloglobus

ADVERTISEMENT

Metaloglobus părea o echipă condamnată la retrogradare, însă în ultimele două etape a demonstrat, încă o dată, că SuperLiga României este un campionat în care orice rezultat este posibil. Mihai Teja a dezvăluit cum a reușit, în două etape consecutive, să o bată pe FCSB și să facă 0-0 cu Universitatea Craiova.

Mihai Teja a crezut până în ultima secundă! Cum și-a motivat jucătorii la meciurile cu FCSB și U Craiova

În ultimele două etape, contra singurelor echipe din România ce s-au calificat în acest sezon de cupe europene, Metaloglobus a obținut mai multe puncte decât reușise din primele 12 meciuri. Mihai Teja, antrenorul bucureștenilor, nu a lăsat nicio secundă garda jos, iar perseverența sa a dat roade. După 2-1 cu FCSB și 0-0 cu Universitatea Craiova, antrenorul lui Metaloglobus și-a dezvăluit secretele la FANATIK SUPERLIGA.

„Ne bucurăm pentru punctele pe care le-am acumulat. Era o situație delicată. Atunci când nu câștigi, chiar dacă lucrurile îți ies, nu ai încrederea necesară. Aveam nevoie de această victorie, ea a venit la momentul oportun și împotriva unei echipe puternice. Jocul mă încuraja de fiecare dată. Mereu le-am spus băieților să urmăm această filosofie. Dacă încerci să joci fotbal, crești și jocul fotbaliștilor, și al echipei, iar rezultatele vor apărea.

Am arătat că putem să ne batem de la egal la egal cu echipele puternice și am făcut-o și cu Rapid, Dinamo, nu doar cu FCSB și Craiova. Mai devreme sau mai târziu, rezultatele apar. Asta am crezut tot timpul și asta am vrut să le transmit băieților. Am crezut în munca și determinarea lor. FCSB și Craiova sunt două echipe foarte puternice. FCSB a fost cea mai bună echipă a ultimilor 2-3 ani și a arătat foarte bine și în cupele europene. Craiova arată foarte bine de când a venit Mirel Rădoi și are foarte multă calitate. Dacă nu crezi în ceea ce faci, atunci nu ar mai trebui să te duci la antrenament.

(n.r. – Ce le-ați zis în vestiar) Nimic deosebit. Niciun antrenor nu are bagheta magică. Le-am zis că nu au nimic de pierdut, era 1-0 pentru FCSB, iar presiunea era peste ei. Dacă te aperi la 1-0 pentru FCSB, va fi foarte greu. La primul contact cu Liga 1 le-a lipsit această încredere de sine, să vadă că se pot bate de la egal la egal cu echipele mari din prima ligă”, a declarat Mihai Teja la FANATIK SUPERLIGA.

Care este secretul lui Mihai Teja la Metaloglobus: „Astea sunt armele noastre”

iar Mihai Teja a explicat cum poate depăși acest aspect pentru a reuși să se lupte cu cei mai puternici adversari de pe prima scenă fotbalistică a României:

„Din câte am văzut, Mirel Rădoi le-a spus jucătorilor că nu va fi ușor. Așa cum îl știu, profesionist, nu cred că le-a zis jucătorilor că luăm trei puncte ușor și plecăm acasă. Fiecare meci este greu, mai ales la echipele mici, unde organizarea tactică trebuie să fie una foarte bună. Astea sunt armele noastre”, a dezvăluit Mihai Teja.

Intră FCSB în play-off? Mihai Teja nu are niciun dubiu

a făcut ca „roș-albaștrii” să nu fie la egalitate de puncte cu echipa de pe locul 6. În acest moment, campioana en titre se află la 3 puncte de Oțelul Galați, iar Mihai Teja nu are niciun dubiu că echipa va jucat în play-out, deși împotriva formației sale a prestat un joc foarte slab:

„Ca și echipă, Craiova mi s-a părut foarte puternică, dar ambele echipe au jucători cu mare calitate. Dacă FCSB trece printr-o perioadă mai puțin bună, cu siguranță își vor reveni. Eu nu cred că FCSB va fi în play-out. Va merge în play-off și se va bate la campionat. Sunt două echipe foarte puternice.

Tensiune există la orice nivel. Când ai obiective mari, la fiecare meci este presiune. Dacă ai 15 victorii și nu câștigi un meci sau faci un egal, apare presiunea imediat. Suporterii pot să judece că, deși ai câștigat, jocul tău nu este unul foarte bun. Atunci presiunea există tot timpul. E clar! Ai toate condițiile și este normal să se ceară performanță. Presiune este și la Metaloglobus”, a mai spus Mihai Teja la FANATIK SUPERLIGA.