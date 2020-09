Mihai Teja, euforic după victoria cu FCSB: ”Nu vreau să mai avem emoțiile de anul trecut”

Antrenorul echipei FC Voluntari, Mihai Teja, a apărut euforic după victoria cu FCSB, scor 2-1, din etapa a treia a campionatului intern.

Rezultatul îi dă dreptate lui Mihai Teja, tehnicianul ilfovenilor, care spunea înaintea jocului că nu se teme de jocul bun al ”roș-albaștrilor”.

În aceeași direcție, managerul general al celor de la Voluntari, Ioan Andone, promitea într-o analiză pentru FANATIK, că formația sa va înscrie cel puțin un gol.

Victoria cu FCSB îl bucură pe Mihai Teja

”Nu mă revanșez față de nimeni, e vorba numai despre muncă. Băieții au făcut un joc foarte bun, au evoluat cu inima și cu dăruire. Au înțeles mesajul, au avut o atitudine foarte bună. Sunt mândru de ei și mă bucur pentru că am învins o echipă cu mare calitate”, a declarat euforic Mihai Teja după sucesul cu FCSB.

”Mai e mult de muncă, dar am început încrezători sezonul și e bine pentru moralul băieților. Nu vreau să vorbesc despre fisurile celor de la FCSB, dar știam că numai cu determinare puteam să câștigăm. Am bătut o echipă bună, dar sper să nu mai avem emoțiile de anul trecut”, a continuat el.

”Mă bucur că am reușit să debutăm câțiva tineri de perspectivă și care au jucat foarte bine astăzi. Am înțeles că s-a ars iarba din cauza căldurii și nici nu cred că s-au luat cele mai bune decizii. Cred că în săptămânile viitoare gazonul va arăta mult mai bine”, a mai spus Teja.

”Eric a făcut un joc extreaaordinar, a alergat foarte mult. Este un om important, are tehnică, inteligență. Multă lume spune că trebuie să slăbească, dar el nu are țesut adipos, are musculatură masivă”, a încheiat tehnicianul olfovenilor.

Înfrângere dureroasă suferită de FCSB la Voluntari, în etapa a treia din Liga 1. Formația lui Toni Petrea a fost doar o umbră a ceea ce a arătat cu Astra și Viitorul, făcându-ne să ne întrebăm care este adevărata față a echipei. A fost acesta doar un accident sau Astra și Viitorul sunt, în acest moment, echipe mult mai slabe decât Voluntariul lui Mihai Teja?

Dacă va continua pe aceeași linie, FC Voluntari nu va avea nicio emoție cu retrogradarea, cum s-a întâmplat sezonul trecut. Bine, nici speranțe de play-off nu prea sunt, pentru că îți trebuie și un lot mult mai valoros pentru a îndeplini acest obiectiv îndrăzneț, dar nu se știe niciodată de unde ar putea sări iepurele.

