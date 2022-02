Mihai Teja explică refuzul de a lucra cu Edi Iordănescu la națională: „Nu îmi place să mă duc acolo unde nu sunt dorit 100%”

În ultima perioadă, s-au vehiculat mai multe nume de antrenori care ar putea să devină secunzii selecționerului Edi Iordănescu, iar, printre acestea, s-a aflat și Mihai Teja.

Mihai Teja explică refuzul de a lucra cu Edi Iordănescu la națională

că a avut o discuție cu Edi Iordănescu, însă nu a primit o ofertă concretă pentru a venit pe postul de antrenor secund la națională.

Totodată, antrenorul, în vârstă de 43 de ani, spune că nu ar fi venit la echipa națională, deoarece nu a fost dorit 100%.

„Am avut o discuție cu Edi. M-a întrebat cam ce oferte am, ce aș dori să fac pe viitor. I-am spus că deocamdată am avut niște probleme și aștept, nu am nimic concret.

Aștept să iau mai multe informații, să mă documentez. Am discutat amical și am zis că mai vorbim, a fost doar o discuție amicală printre altele. Nu a fost o ofertă concretă.

E închis subiectul pentru mine. L-am si sunat pe Edi și i-am spus: «dacă te-ai gândit la mine sau m-ai trecut pe listă, îmi cer scuze, dar nu pot veni la echipa națională».

Nu îmi place să mă duc acolo unde nu sunt dorit 100% sau unde nu se crede că pot fi de folos 200%”, a declarat Mihai Teja, pentru .

Edi Iordănescu va debuta, pe banca naționalei, într-un amical cu Grecia

Edi Iordănescu va debuta, pe banca naționalei României, într-o partidă amicală contra reprezentativei Greciei, care va avea loc pe 25 martie, de la ora 20:15, pe stadionul „Steaua”.

În momentul în care a fost numit selecționerul României, faptul că obiectivul său principal este să califice România la EURO 2024. Totodată, acesta își dorește să termine pe primul loc în grupa din Liga Națiunilor.

„Obiectivul este calificarea la EURO, cu obiectivul intermediar Liga Națiunilor. E firesc, pentru că afectează în mod direct tragerea la sorți. Poate facilita un drum mai ușor.

Dacă lucrurile funcționează în această grupă, plecăm în următoarele preliminarii cu alt entuziasm, cu altă încredere.

Chiar vă spun, sincer, ținta este locul 1 în Liga Națiunilor. Am avut timp zilele astea să îmi fac o primă impresie despre adversari. Am văzut deja un număr de meciuri cu fiecare echipă”, a spus Edi Iordănescu.