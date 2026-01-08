Mihai Teja, exploziv în scandalul pariurilor din SuperLiga: „Spuneţi-ne cine sunt fotbaliştii care au pariat ca să îi dăm afară!”. Video exclusiv

ADVERTISEMENT

În luna noiembrie din anul 2025, la Metaloglobus a izbucnit un scandal uriaş de pariuri. Un fost maseur al echipei a dezvăluit că mai mulţi jucători pariază pe meciurile propriei echipe.

Mihai Teja, virulent în scandalul pariurilor de la Metaloglobus

pentru a doua parte a sezonului. Mihai Teja a vorbit într-un interviu FANATIK şi despre aceste acuzaţii aduse de fostul maseur al clubului, pe care îl consideră singurul vinovat de acest scandal:

„Scandalul nu a adus Metaloglobus într-o lumină proastă, l-a adus pe Bogdan Crăciun (n.r. maseurul despre care se spune că a făcut dezvăluirile în scandalul de pariuri).

Că nu Metaloglobus a pariat, Bogdan Crăciun, acel maseur pe care nu îl ştia nimeni. Nu ştii pe cine pui în casă niciodată. A venit ca maseur, foarte muncitor la început, foarte focusat pe ceea ce avea de făcut.

Apoi, uşor-uşor, din punct de vedere profesional mie nu mi-a mai plăcut. După care l-am dat la o parte neştiind ce se întâmplă. Apoi au venit acele articole cu jucători, dar a demonstrat cineva că jucătorii sunt vinovaţi şi au pariat?

Că dacă se va demonstra asta, trebuie să plătească! Jucătorii care au pariat trebuie să plătească. Nu ştiu cum, contractual, în instanţă, nu ştiu exact”, a spus antrenorul lui Metaloglobus.

Teja cere sancţiuni: „Toate afirmaţiile trebuie dovedite”

Mihai Teja este deranjat de faptul că după izbucnirea scandalului nu s-a continuat ancheta astfel încât să se stabilească adevărul referitor la acuzele de pariuri:

„Deci nu s-a demonstrat deocamdată nimic. Toţi cei care suntem implicaţi la această echipă nu avem nimic de a face cu acel maseur. Şi la dumneavoastră în redacţie poate să vină cineva şi să dea un ziarist foarte bun şi să facă alte lucruri care nu este pe placul celorlalţi.

Nu poţi să cunoşti lumea. Singurul vinovat şi singurul care a făcut rău clubului şi şi-a stricat imaginea lui este acest Bogdan Crăciun. Nu ştiu dacă cineva l-a mai contactat, să meargă cu ancheta mai departe, au fost nişte măsuri disciplinare sau în instanţă?

Oricine poate să vină oriunde să facă orice? Să spună că a pariat şi nu păţeşte nimic? Adică mi se pare că s-a trecut prea uşor. S-a pus foarte mult accent pe Metaloglobus, cu oameni care muncesc acolo, jucători, antrenori, staff, conducere şi nu s-a pus accent pe Bogdan Crăciun, că el a fost cel care a pariat, care a expus totul cu o nonşalanţă incredibilă.

Noi de unde să-l ştim că e parior? De unde să ştie jucătorii? De aceea vă spun… Ok, a fost o situaţie în care nu ne-am simţit confortabil, dar Metaloglobus nu are nicio vină. Am jucat în acelaşi ritm. Aceleaşi greşeli pe care le-au făcut în meciuri le fac şi la antrenamente.

Eu, ca antrenor, n-am simţit nimic. Greşelile acelea încerc tot timpul să le corectez în cantonament. Dacă vedeam că e rea intenţie, eram primul care luam măsuri şi care mergeam la conducere. Tot ce s-a scris şi toate afirmaţiile trebuie dovedite. Aceea că este un dosar şi sunt implicaţi jucători trebuie dovedit. Celui care dovedeşte eu îi dau o bere pentru că trebuie să scăpăm de lucrurile acestea”, a spus Teja pentru FANATIK.

Teja taie în carne vie: „Spuneţi-ne jucătorii care au pariat ca să îi dăm afară!”

Antrenorul celor de la Metaloglobus a dezvăluit că jucătorii care vor fi dovediţi că au pariat, vor fi daţi afară imediat de la . Totodată, Teja are încredere maximă în jucătorii săi şi spune că şi cei care au lansat acuzaţiile trebuie să plătească în acelaşi mod:

Am discutat cu jucătorii, sigur că da. În funcţie de cum se va derula această anchetă şi verdictul acestei anchete cei vinovaţi să plătească. Dacă jucătorii sunt vinovaţi să plătească.

Dacă nu sunt vinovaţi jucătorii, să plătească cei care au aruncat aceste lucruri. Ce facem? Putem să spunem orice, despre oricine, oricând? Putem să denigrăm un om care şi-a făcut cariera an cu an. Fiecare trebuie să îşi asume ceea ce spune. Ok, sunt nişte jucători? Cine sunt acei jucători? Cine?

Nu mă lăsaţi nici pe mine antrenor sau club să merg mai departe. Dacă ştiţi cine, nu mă mai lăsaţi să merg la războaie sau să joc cu aceiaşi jucători care au pariat. Dacă tot ştim şi e dovedit, nu?

Ştim ceva? Spuneţi-ne că aveţi dovezi că X, Y, Z a pariat. Şi o să îi excludem în acel moment. O să îi dăm afară şi mai bine jucăm cu tineri de 18-19 ani decât cu pariori. Dar dacă nu sunt? Ce se întâmplă cu cei care au dat aceste informaţii?

Am încredere 100% în jucători pentru că am simţit un grup bun. Nu trebuia să vină în Liga 1 să promoveze ca să joace la pariuri. Adică, Liga 1 e cel mai înalt nivel.

Nu ştiu, în Liga 3, Liga 2… dar nu trebuia să ajungă aici şi să se apuce de pariuri. Aceşti băieţi au ajuns în Liga 1 cam cu aceleaşi salarii. Ei au acceptat o mărire foarte mică de salariu doar ca să aibă plăcerea şi să îşi arate valoarea în Liga 1″, a „tunat” Teja în interviul pentru FANATIK.

3000 de euro este cel mai mare salariu de la Metaloglobus

412.000 de euro a fost bugetul lui Metaloglobus în liga secundă, în sezonul promovării