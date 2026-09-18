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Mihai Teja (47 de ani), fost antrenor la FCSB, printre altele, a vorbit deschis despre relația sa din acea perioadă cu patronul Gigi Becali (68 de ani) și a admis că finanțatorul obișnuia uneori să mai dea câte un telefon spre banca tehnică, bineînțeles cu scopul de a „sugera” anumite modificări de natură tactică și de efectiv de jucători.

Mihai Teja, fostul antrenor de la FCSB, a recunoscut că Gigi Becali dădea telefoane pe banca tehnică

În acest context, tehnicianul a dezvăluit că la un moment dat chiar nu a mai suportat să fie întrebat de fiecare dată de către jurnaliști cu referire la cine ia aceste decizii la echipă, motiv pentru care s-a gândit chiar să nu se mai prezinte la conferințele de presă. „Eu am fost în situația asta și credeți-mă, când stăteam la conferința de presă ca antrenor la FCSB și singurele întrebări erau «Face Gigi Becali echipa?», la un moment dat nu mai voiam să vin!

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De 5 ani aceleași întrebări, la fiecare antrenor! Dacă venea cineva și-mi spunea la conferința de presă: «Domnule Teja, cum veți juca, cum ați analizat adversarul?», era altceva, cred că asta ar trebui să fie discuția. (n.r. Vă făcea Gigi Becali echipa?) Nu (n.r. râde). (n.r. Obișnuia să dea telefon pe bancă în timpul meciurilor?) Mai suna”, a spus Mihai Teja, potrivit

Ce a spus Mihai Teja despre Marius Baciu

După ce actualul antrenor principal de la FCSB a fost criticat aspru în spațiul public în ultima perioadă, , Mihai Teja a simțit nevoia să sară în apărarea lui : „Asta este, se poate întâmpla în viața unui antrenor. Trebuie să ai capacitatea de a te adapta și a trece peste, și din punct de vedere psihic, și din punct de vedere profesional. Trebuie să-și facă treaba foarte bine Marius Baciu.

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Nu-mi place să vorbesc urât despre ceilalți colegi, niciodată nu m-am autopropus undeva unde era antrenor cineva, de exemplu, n-am dat telefon. Nu vreau să vorbesc atâta timp cât e un antrenor acolo. Omul ăla e antrenor și mâine poate câștigă cu Craiova, iar după poate câștigă titlul. Și ce se întâmplă după aceea, eu ce să fac? Să mă întâlnesc cu Baciu pe stradă și să-mi spună: «Băi, Mihai…»?

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Se discută foarte, foarte mult despre Marius. N-ar trebui. Mi se pare un om foarte OK, îl cunosc, a fost un jucător foarte bun, a jucat prin străinătate, a fost căpitan la Steaua, a câștigat campionate. Îl judeci ca antrenor, nu ca om. «Nu-mi place cum joacă echipa», asta putem să spunem. Încercăm să analizăm jocul sau ceea ce credem noi că nu reușește Baciu prin tactică”.