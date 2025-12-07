Mihai Teja răsuflă ușurat după Metaloglobus – Farul 2-1: „Mă duceam la televizor și spuneam aceleași lucruri. Dacă era 3-0 la pauză nu se supăra nimeni!”

ADVERTISEMENT

Metaloglobus nu a abandonat lupta pentru salvarea de la retrogradare. „Moș Nicolae” le-a adus 3 puncte mari contra Farului. Cum a reacționat Mihai Teja la finalul victoriei de pe teren propriu.

Gură de oxigen pentru Mihai Teja. Ce a spus după Metaloglobus – Farul 2-1

Situația în zona inferioară a clasamentului din SuperLiga este extrem de interesantă în acest sezon. Metaloglobus, echipa aflată în premieră în primul eșalon, nu renunță la salvarea de la retrogradare.

Trupa lui Mihai Teja a învins Farul Constanța cu 2-1 în , iar antrenorul român speră în continuare la o minune. În plus, tehnicianul a subliniat că diferența pe tabelă trebuia să fie mult mai mare pentru echipa lui încă de la pauză.

„Tot timpul am sperat! Veneam în fața dumneavoastră și vă spuneam că jucăm tot timpul pentru cele 3 puncte și că jucăm pentru a câștiga. La un moment dat se crease un clișeu. M-am gândit și eu că mă duceam la televizor și spuneam aceleași lucruri. Ne doream foarte mult să câștigăm, pentru că știm cum muncim și cum se antrenează băieții.

Îi felicit pentru această victorie. Au jucat bine, au jucat inteligent. Dacă era 3-0 în prima repriză nu cred că se supăra nimeni! Până la urmă, o victorie este frumoasă și atunci când suferi mai mult. Era 2-0 am luat un gol și stai cu emoții. Se poate întâmpla orice, o atingere, un penalty”, a spus inițial Mihai Teja.

Pe cine a felicitat Mihai Teja după meciurile cu CFR Cluj și Farul

Înaintea jocului cu Farul, Metaloglobus a avut un alt meci dificil. Mica echipă din Pantelimon a bifat un 2-2 admirabil cu CFR Cluj în Mihai Teja a ținut să evidențieze efortul elevilor săi din ultimele două jocuri, în care au scos rezultate foarte bune.

„Și cu CFR Cluj, dar și cu Farul, băieții mei au făcut un joc bun și vreau să îi felicit! Mai avem două meciuri și sperăm să avem un final fericit de an. Depinde doar de noi”, a mai spus antrenorul român.