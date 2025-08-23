Mihai Teja, reacție-surpriză după ce a ajuns la 5 înfrângeri consecutive în SuperLiga cu Metaloglobus: „Echipa crește de la zi la zi”

Mihai Teja a urmărit de pe margine înfrângerea lui Metaloglobus, scor 1-2 cu Rapid, în meciul care a deschis a 7-a rundă din SuperLiga. La Clinceni, fără să convingă, Rapid s-a impus la limită și i-a provocat a 5-a înfrângere consecutivă lui Metaloglobus.
Deși a făcut un joc consistent în repriză secundă, Metaloglobus a alergat după egalare, însă s-a văzut învinsă după fluierul de final. Mihai Teja, antrenorul nou-promovatei, are încredere că punctele vor veni. În primele 7 etape din SuperLiga, Metaloglobus a înregistrat o remiză, în a doua etapă cu Hermannstadt (2-2), și 6 înfrângeri, dintre care ultimele 5 consecutive.
„Echipa a făcut un meci foarte bun. Eu sunt mândru de băieți. Le-am spus tot timpul că, de la zi la zi și de la meci la meci, echipa crește prin tot ceea ce lucrăm la antrenament, prin tot ceea ce facem.
Într-adevăr, din nou am luat două goluri foarte ușor, foarte repede. Așa s-a întâmplat și cu Petrolul, sunt câteva neatenții, după care trebuie să alergăm după egalare și încercăm să jucăm.
Dar, chiar dacă pare un pic ciudat, pentru că n-am câștigat până acum, eu sunt mândru de băieți, adică au făcut un meci foarte bun, au alergat.
Eu cred că am dominat Rapidul, am dominat Dinamo. O echipă de Liga 2, care vine din Liga 2 și cred că majoritatea jocurilor le-a dominat. Ușor, ușor trebuie să vină și punctele, trebuie să vină și victoria, sunt sigur de asta.
Dacă facem o analiză și vedem lucrurile așa cum sunt, cu siguranță scoatem și punctele negative. Dar, dacă nu vrem să vedem, normal, ne uităm numai la rezultat: Metaloglobus a pierdut.
Dar dacă vrem să scoatem și punctele pozitive, trebuie să spunem și lucrurilor pe nume, pentru că Metaloglobus joacă un fotbal bun, așa trebuie să începem.
Rezultatul este efectul a mai mulți factori, nu înseamnă numai fotbal, înseamnă tot ce e în spatele unei echipe, tot ce înseamnă transferuri, tot ce înseamnă jucători, tot ce înseamnă conducere, toată lumea contribuie la un rezultat”, au fost cuvintele lui Mihai Teja.