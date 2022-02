Mihai Teja explică motivele care au dus la depunctarea lui Gaz Metan: ”Nu știu cum dispar banii!”

Restanțele financiare către Mihai Teja și staff-ul lui, din perioada în care aceștia au pregătit-o pe Gaz Metan Mediaș au dus la o nouă depunctare a echipei sibiene.

Teja a declarat că nu înțelege cum s-a ajuns în această situație să a făcut dezvăluiri incredibile despre condițiile în care a muncit la Gaz Metan, în ultimul mandat.

Mihai Teja: ”Primul salariu l-am primit după 5 luni”

Mihai Teja a pregătit-o pe Gaz Metan Mediaș, în cel de al doilea mandat, în perioada februarie – septembrie 2021. , tehnicianul a povestit că a muncit primele cinci luni fără să primească nici un ban.

”Eu am stat 9 luni la Mediaș iar primul salariu l-am primit după 5 luni. În total sunt restante cinci salarii. Eu am depus memoriu în octombrie și în momentul acela au trecut iar cinci luni și nimeni nu m-a sunat, nimeni nu m-a contactat să discutăm, să reeșalonăm, nimeni nu m-a sunat. E straniu.

Nu știu de ce s-a întâmplat lucrul acesta. Eu eram dispus să găsim soluții să rezolvăm această problemă, dar nu am avut cu cine să vorbesc, nu mai știu cine e în conducere”, a povestit antrenorul.

este convins că din banii care au intrat în club în ultima perioadă, Gaz Metan ar fi putut să-și achite datorii, sau măcar în parte, dar banii au dispărut.

”Cu 300-400.000 de euro cred că se puteau acoperi toate datoriile către antrenori, către jucători. Eu nu mă gândesc la jocuri de culise, nu știu cum dispar banii, dar e ușor de făcut un audit. Pe mine mă deranjează că muncim și nu suntem respectați”, a adăugat Teja.

Antrenorul este convins că jucătorii nu ar fi plecat de la Mediaș dacă primeau măcar un salariu

Fostul tehnician al ”găzarilor” nu mai dă nicio șansă echipei să se salveze de la retrogradare, după ce medieșenii au pierdut încă șase puncte în urma depunctării dictată azi de Comisia de Disciplină a FRF.

Acesta crede, însă, că exodul masiv de jucători din ultimele săptămâni putea fi evitat dacă conducătorii clubului, oricare ar fi ei, le-ar fi plătit măcar un salariu.

”Au plecat atâția jucători fără bani, l-am văzut pe Moura plângând la tv, nu e normal să se întâmple așa ceva. Eu nu pot să înțeleg cum a intrat 1 milion de euro în ultima perioadă și nu se pot plăti măcar parte din datorii.

Eu cred că jucătorii ar fi rămas în continuare la Gaz Metan dacă se plătea măcar un salariu, măcar până în vară rămâneau și Gaz Metan nu retrograda pentru că era o diferență mare de puncte față de Dinamo.

Nu am date despre ce înseamnă contabilitate, nici nu mă interesa, dar acum mă interesează, pentru că am muncit, am stat departe de familie. Aceste probleme ar trebui să nu mai existe. Prea ușor se scapă de datorii cu intrarea în insolvență”, a mai spus Teja, la .