Mihai Teja s-a dezlănțuit după despărțirea de Metaloglobus: „Nu am făcut eu strategia! Mi s-a cerut minge lungă, că poate câștigăm puncte”

„Lanterna roșie” Metaloglobus București a suferit un nou eșec în Superliga, 1-2 pe terenul liderului Universitatea Craiova, deși s-a aflat în avantaj timp de o repriză. Duelul de pe „Ion Oblemenco” a fost ultimul pe banca echipei pentru antrenorul Mihai Teja, contractul său cu gruparea din capitală fiind reziliat. Tehnicianul a oferit o primă reacție.

Mihai Teja, prima reacție după despărțirea de Metaloglobus

Metaloglobus a deschis scorul în minutul 3 al partidei cu Universitatea Craiova, prin Purece, și a condus până în startul reprizei secunde, însă liderul din Superliga a egalat la scurt timp după pauză, odată cu reușita lui Rus, iar mai apoi a trecut în avantaj după autogolul lui Pasagic. Eșecul suferit pe „Ion Oblemenco” a fost ultimul meci al lui Mihai Teja la Metaloglobus, tehnicianul confirmând la final că s-a despărțit de gruparea din capitală.

„Eu și clubul am reziliat contractul. Am căzut de comun acord. Clubul nu m-a mai vrut, e ok. După meciul acesta, părăsesc echipa. Am căzut de acord, am vorbit cu patronul clubului. Dacă nu a vrut să mai fiu antrenorul echipei, nicio problemă, eu nu pot să stau așa, am avut divergențe și cu președintele clubului.

Am creat un grup bun, am creat un stil de joc, o echipă bună, zic eu, chiar dacă nu am luat punctele. Echipa asta arată un fotbal. Eu îi felicit pe băieți, merită statui. Probabil președintele nu m-a mai vrut și asta e. Dacă președintele clubului nu te mai vrea, ce să faci? Eu am discutat cu patronul, a venit, mi-a spus, am reziliat de comun acord. Dragoste cu sila nu se poate”, a afirmat tehnicianul, conform . .

Mihai Teja a explicat cauzele parcursului dezastruos al lui Metaloglobus

Metaloglobus a strâns doar 11 puncte în 29 de etape și ocupă ultimul loc în Superliga. a fost cea de-a 10-a consecutivă pentru formația nou-promovată, care pare deja condamnată la retrogradare. După ce a confirmat că se va despărți de echipă, Mihai Teja a explicat cauzele dezastrului. „(n.r. ce v-a lipsit pentru a face rezultate la Metaloglobus?) Păi ce să îmi lipsească? Lipsa unei strategii, lipsa unui plan și lipsa transferurilor.

Ați văzut că l-am luat pe Popică (n.r. Daniel Popa), săracul, abia acum. Ce să facă Popică? Abia îl pregătim pentru play-out și noi vrem să ne batem cu Craiova sau cu alte echipe puternice. Trebuia aduși jucători mai devreme, în iarnă. Nu am făcut eu strategia și nici transferurile! Am propus o sută de mii de jucători. Am propus foarte mulți jucători, și în iarnă, dar și în vară, fotbaliști pe care îi cunoșteam și care mă cunoșteau.

Din păcate, la bugetul pe care îl avem, nu a vrut nimeni. Eu sunt mândru de munca mea și de munca băieților. Le doresc tot binele din lume. Mie mi s-a cerut să jucăm minge lungă, că poate câștigăm puncte. Nu, filosofia mea este aceasta, de a juca fotbal sau măcar de a încerca să joci”, a declarat fostul antrenor de la Dinamo și FCSB.

Ce urmează pentru Metaloglobus

Metaloglobus va încheia sezonul regulat din Superliga cu un duel pe teren propriu contra celor de la UTA, echipă care ar putea fi implicată la acel moment în lupta pentru un loc de play-off. Indiferent de rezultat însă, nou-promovata va începe play-out-ul de pe ultimul loc, cu șanse mici de a evita o revenire în divizia secundă.