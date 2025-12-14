Mihai Teja, un vulcan de nervi după Dinamo – Metaloglobus 4-0. A dat în arbitraj, dar și în regula U21: „Ce înseamnă asta?” / „De unde să luăm noi?”

ADVERTISEMENT

Metaloglobus a jucat în etapa a 20-a din SuperLiga în deplasare cu Dinamo. Formația din Pantelimon a cedat cu 0-4 în fața „câinilor”. Mihai Teja a dat de pământ cu arbitrajul, dar și cu regula „U21”, după meci.

Mihai Teja a răbufnit din cauza arbitrajului. Ce a spus după Dinamo – Metaloglobus 4-0

O nouă etapă în care Metaloglobus a pierdut puncte vitale în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Dinamo s-a dovedit mult prea puternică, în fața propriilor suporteri, și a învins cu un categoric 4-0.

ADVERTISEMENT

Mihai Teja a fost extrem de dezamăgit Antrenorul român s-a plâns de arbitraj, mai ales după și a spus că echipele mici sunt tot timpul dezavantajate în duelurile cu granzii SuperLigii.

„Ce înseamnă maniera asta de arbitraj? După arbitrul Flueran s-a dus la VAR să vadă dacă e penalty și după a dat ofsaid. Sunt niște lucruri incredibile.

ADVERTISEMENT

Nu vreau să vorbesc despre arbitraj, de pe locul pe care suntem noi… Lucrurile astea le simt. Fiind o echipă mică, e greu. Eu sunt supărat pentru că am luat 4 goluri. Am făcut greșeli stupide!”, a spus vizibil deranjat Mihai Teja după eșecul cu Dinamo.

ADVERTISEMENT

Mihai Teja, furibund la adresa regulii „U21”

Discursul tehnicianului de la Metaloglobus nu s-a oprit. Acesta a ținut să puncteze și cât de mult cântărește regula „U21” pentru echipele cu bugete reduse, așa cum este și formația din Pantelimon. Teja a propus o schimbare în ceea ce privește regula.

„Nu avem underi. E această regulă a celor 5 români, dar eu cred că trebuia să facem invers. Să băgăm bani în academii și după să punem pe teren jucătorii pe care i-am crescut. De unde să ia Metaloglobus români? O să crească prețurile. O să cumpere Craiova, FCSB, Rapid…”, a mai spus antrenorul român.