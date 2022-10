Mihai Teja, viitor incert pe banca lui FC Botoșani: „Voi avea nişte discuţii cu Valeriu Iftime”

Viitorul lui Mihai Teja pe banca lui FC Botoșani este pus sub semnul întrebării. Echipa moldoveană a ajuns la 6 meciuri consecutive fără victorie în SuperLiga.

Mihai Teja, după remiza cu Universitatea Cluj: „Voi avea nişte discuţii cu Valeriu Iftime”

Mihai Teja a ajuns la Botoșani în vară, iar primele meciuri au fost un succes pentru fostul antrenor al FCSB-ului. Moldovenii era neînvinși după primele 5 meciuri, însă apoi a urmat o serie de coșmar.

FC Botoșani a adunat doar două puncte în ultimele 6 meciuri și s-a îndepărtat de locurile de play-off. Poziția lui Mihai Teja pe banca tehnică a moldovenilor este în pericol.

, Mihai Teja a vorbit despre criza de rezultate prin care trece clubul său. „Da, din păcate, este un rezultat negativ, ne doream să câştigăm acest meci.

Nu a fost un meci spectaculos, dar s-a alergat destul de mult. Am dat un gol, dar nu am reuşit să securizăm poarta. Noi încercăm să ne revenim. Am trecut printr-o perioadă grea, dar nu a fost să fie nici azi. Au venit şi jucători noi. Nu a fost să fie azi.

Am avut tendinţa de a face un pas înapoi, am fi vrut să dăm şi golul 2, dar din punct de vedere psihologic.. Asta a fost… Trebuie să câştigăm, mergem la Rapid încrezători, încercăm să îi integrăm şi pe ei.

Dacă stai să asculţi fiecare… E normal ca lumea să fie nemulţumită, lumea vine la stadion şi îşi exprimă nemulţumirea… Trebuie să ai bucuria de a juca fotbal. Voi discuta cu patrnul (n.r. despre plecare), vom vedea ce se întâmplă, nu asta e problema. Vom avea niște discuții, încercăm să câștigăm primul meci, nu am reușit astăzi”, a adăugat Mihai Teja la finalul partidei de la Botoșani.

Valeriu Iftime i-a decis soarta lui Mihai Teja. Totul depinde de următoarele rezultate

Deși Valeriu Iftime i-a acordat toată susținerea lui Mihai Teja, de următoarele rezultate.

„Și el este supărat după acest parcurs al nostru din ultimul timp, însă eu am în continuare încredere în el. Totuși, este evident că dacă va mai pierde, atunci trebuie să decidem într-un fel.

Antrenorii sunt conștenți că doar rezultatele îi țin în viață, iar meciul ăsta cu U Cluj trebuie să îl câștigăm”, declara Valeriu Iftime, pentru .