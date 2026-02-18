Câți bani vor încasa Mihai Tentea și George Iordache, eroii României de la JO de iarnă. Au dezvăluit secretul unui rezultat istoric: „Extraordinar!”

ADVERTISEMENT

Pilotul Mihai Tentea și împingătorul George Iordache au scris istorie la ediția 2026 a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Cei doi sportivi au ocupat locul 5 în proba de bob două persoane, fiind depășiți doar de 3 echipaje ale Germaniei și de o pereche de sportivi din Statele Unite. România nu mai ocupase o astfel de poziție din 1972 la această probă, așadar performanța celor doi este una extraordinară. Mihai Tentea a oferit o primă reacție după finalul probei.

Eroul României de la JO, prima reacție după performanța istorică realizată în proba de bob

Pilotul Mihai Tentea a subliniat faptul că locul 5 este un rezultat foarte bun, ținând cont de condițiile pe care le au sportivii din Germania, care au „acaparat” podiumul. „Dacă ne uităm pe lângă Germania… Pentru că ei ar fi cam la 1 km distanță la nivel de potență în sportul ăsta. Pentru mine fiecare manșă s-a simțit ca o victorie. Am reușit ceva extraordinar în fiecare coborâre. Am reușit să ne luptăm cu cei mai buni.

Și am reușit să și învingem foarte mulți. Mai mergeau vreo doi, că nu se supăra nimeni. Dar atâta s-a putut și e un rezultat foarte bun, chiar și așa! E extraordinar că s-a întâmplat la Jocurile Olimpice. N-am fost niciodată în Top 6 în Cupa Mondială sau la Mondiale”, a declarat sportivul, conform . Singura medalie cucerită de România în istoria Jocurilor Olimpice de iarnă a fost chiar în proba de bob două persoane, un bronz la ediția din 1968, medaliații fiind Ion Panțuru și Nicolae Neagoe.

Care a fost secretul României în proba de bob

, timpul final fiind de 3:42,47, la 2,67 secunde distanță de primul loc și la 0,85 secunde de o medalie. Mihai Tentea a numit argumentul principal al reprezentanților României. „Secretul a fost… Secretul a fost să fim… Cum să zic? Siguri pe noi! Am fost siguri pe noi. Am avut antrenamente bune. Am fost conștienți că putem.

Pentru că ne-am demonstrat la antrenamente că putem avea viteze foarte bune. Și la concurs, când a venit cursa, tot ce a trebuit să facem a fost patru manșe bune. Eu așa am plecat de acasă! Am făcut și niște starturi foarte bune pentru noi. Recorduri personale la start aici, pentru că a mai fost o competiție în octombrie. Ne-am îmbunătățit la start cu vreo 3 sutimi, ceea ce e foarte mult pentru noi!”, a spus acesta.

De ce domină Germania proba de bob

Ca și la precedenta ediție a Jocurilor Olimpice, Germania a dominat clar proba de bob două persoane, echipaje din această țară ocupând toate cele trei locuri de pe podium. Pilotul care reprezintă România la Milano-Cortina a explicat această situație. „Au o istorie foarte bună. Istoria recentă, cel puțin. Și, de fapt, din 2000 încoace sunt foarte buni. Și au continuat să crească.

Au selecții. Au trei selecții. Iarna. Plus câteva vara pentru împingători. Pe care le fac înainte de prima competiție. Și așa selecționează cei mai buni împingători și cei mai buni piloți. Când ai din ce să alegi, e normal să ai vârfurile mai sus decât restul. Și asta e important. Plus că au trei pârtii. Trei? Patru. Patru pârtii. Dar una e de sanie”, a afirmat Mihai Tentea.

Atacă România medaliile la proba de bob patru persoane?

Mihai Tentea va fi implicat și în proba de bob patru persoane, alături de George Iordache, Constantin Dinescu și Mihai Păcioianu. Manșele vor avea loc pe 21 și 22 februarie, iar pilotul a numit obiectivul României: „Urmează încă un concurs foarte greu. Ne dorim să obținem un rezultat bun, trebuie să continuăm să performăm la acest nivel. Asta e important. Și sper să facem un start bun. Pe asta mă bazez cu băieții mei. Avem trei băieți. De-abia așteaptă să se dea! De mâine la ora 10 începem antrenamentele. Obiectivul este același. Patru manșe bune!”.

Tentea, care se află la a treia participare la , a vorbit despre sportul pe care îl practică, recomandând copiilor să vină la bob. „E distractiv și e frumos. Și e cea mai frumoasă senzație când mergi la vale cu 130 km la oră. E ușor… Cum să zic? Te sperie. Te sperie puțin la început. Dar în timp devine distractiv, când devii bun, începi să simți cu adevărat sportul ăsta și te îndrăgostești. E ceva special. Sportul acesta e ceva special. E ca și cum te-ai arunca cu parașuta încontinuu un kilometru jumătate”, a fost concluzia pilotului.

Ce sumă vor câștiga Mihai Tentea și George Iordache după performanța realizată la JO

Conform , Mihai Tentea și George Iordache vor primi câte 31.500 de euro din partea Comitetului Olimpic și Sportiv Român pentru rezultatul extraordinar de la Jocurile Olimpice, jumătate din suma acordată pentru o medalie de bronz. Există însă posibilitatea ca premiul să fie dublat de guvern la cererea COSR și ANS, iar sportivii să încaseze astfel câte 63.000 de euro.