Mihai Toma a spus cum face față presiunii de la FCSB: „Mereu am fost așa”. Cine îl ajută pe tânărul fotbalist, de fapt

Mihai Toma este tânărul jucător cu minute tot mai multe la FCSB. Fotbalistul U21 a vorbit despre presiunea pe care o resimte și a dezvăluit cine îl ajută să facă față, de fapt.
Mihai Dragomir
01.02.2026 | 18:13
Mihai Toma a spus cum face fata presiunii de la FCSB Mereu am fost asa Cine il ajuta pe tanarul fotbalist de fapt
Mihai Toma nu s-a ferit. Ce a spus despre presiunea de la FCSB. Sursa Foto: Sport Pictures.
Mihai Toma este unul dintre jucătorii care au jucat din ce în ce mai mult pentru FCSB, respectând regula U21. Fotbalistul a spus cum face față presiunii la echipa campioană și cine este alături de el mereu.

Mihai Toma a dat cărțile pe față. Ce a spus despre situația sa de la FCSB

FCSB are mai mulți jucători U21, însă cel care a prins cele mai multe minute, mai ales în acest sezon, a fost Mihai Toma, fotbalistul în vârstă de 18 ani originar din județul Târgoviște.

Intrat recent într-un top select alături de Lamine Yamal, Mihai Toma a povestit despre ceea ce simte în calitate de jucător al FCSB-ului și cum gestionează presiunea de pe umerii săi.

„Este plăcut, dar și o presiune, să joci la 18 ani la Steaua (n.r. – FCSB). Este o presiune foarte mare și trebuie să fiu echilibrat. Mulți fotbaliști talentați nu au ajuns.

Poți să pici în cap, mai ales la vârsta asta. Chiar dacă joci cu Feyenoord, cu… La 2-3 luni poți să ajungi să nu mai știe nimeni de tine!”, a spus inițial Mihai Toma.

Secretul lui Mihai Popa. Cum face față la FCSB, de fapt

Mihai Toma, cel care și-a oferit o notă uluitoare după golul marcat în decembrie în poarta lui Feyenoord, a dezvăluit că este sprijinit constant de familia lui, dar și de staff-ul FCSB-ului.

„Am fost un timp mai modest și mereu am fost echilibrat în viață. Și părinții mă ajută, și cei din staff!”, a mai spus tânărul fotbalist al campioanei României.

Gigi Becali nu se mai bazează pe Mihai Toma

Rezultatele obținute de FCSB la început de 2026 au înfuriat atât suporterii, cât și conducerea. Gigi Becali a mers personal în vestiar pentru a discuta cu jucătorii săi și a decis ca Mihai Toma să nu mai fie jucătorul utilizat pentru respectarea regulii U21. Patronul bucureștenilor s-a ținut de cuvânt, anunțând în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA primul „11” pentru jocul cu Csikszereda cu Matei Popa în poartă.

„Am hotărât să apere un portar under. Nu mai stăm după Toma. Nu câștigăm cu Toma!”, spunea Gigi Becali după şedinţa din Berceni, în urma partidei FCSB – CFR Cluj 1-4.

  • 17 februarie 2007 este data la care s-a născut Mihai Toma
  • 1298 de minute a strâns în acest sezon jucătorul
  • 500.000 de euro este cota lui de piață

Mihai Toma a spus cum face față presiunii de la FCSB

