Mihai Toma a spus cum face față presiunii de la FCSB: „Mereu am fost așa”. Cine îl ajută pe tânărul fotbalist, de fapt

Mihai Toma este unul dintre jucătorii care au jucat din ce în ce mai mult pentru FCSB, respectând regula U21. Fotbalistul a spus cum face față presiunii la echipa campioană și cine este alături de el mereu.

Mihai Toma a dat cărțile pe față. Ce a spus despre situația sa de la FCSB

FCSB are mai mulți jucători U21, însă cel care a prins cele mai multe minute, mai ales în acest sezon, a fost Mihai Toma, fotbalistul în vârstă de 18 ani originar din județul Târgoviște.

, Mihai Toma a povestit despre ceea ce simte în calitate de jucător al FCSB-ului și cum gestionează presiunea de pe umerii săi.

„Este plăcut, dar și o presiune, să joci la 18 ani la Steaua (n.r. – FCSB). Este o presiune foarte mare și trebuie să fiu echilibrat. Mulți fotbaliști talentați nu au ajuns.

Poți să pici în cap, mai ales la vârsta asta. Chiar dacă joci cu Feyenoord, cu… La 2-3 luni poți să ajungi să nu mai știe nimeni de tine!”, a spus inițial Mihai Toma.

Secretul lui Mihai Popa. Cum face față la FCSB, de fapt

Mihai Toma, a dezvăluit că este sprijinit constant de familia lui, dar și de staff-ul FCSB-ului.

„Am fost un timp mai modest și mereu am fost echilibrat în viață. Și părinții mă ajută, și cei din staff!”, a mai spus tânărul fotbalist al campioanei României.

Gigi Becali nu se mai bazează pe Mihai Toma

Rezultatele obținute de FCSB la început de 2026 au înfuriat atât suporterii, cât și conducerea. Patronul bucureștenilor s-a ținut de cuvânt,

„Am hotărât să apere un portar under. Nu mai stăm după Toma. Nu câștigăm cu Toma!”, spunea Gigi Becali după şedinţa din Berceni, în urma partidei FCSB – CFR Cluj 1-4.

17 februarie 2007 este data la care s-a născut Mihai Toma

1298 de minute a strâns în acest sezon jucătorul

500.000 de euro este cota lui de piață