Mihai Toma, gol de senzație la U19 după ce Mihai Stoica l-a certat pe selecționer pentru el! Video

Recent, Mihai Stoica (60 de ani) l-a criticat în mod public pe Adrian Dulcea, selecționerul naționalei U19 a României, pentru faptul că, în viziunea sa, acesta nu le oferă jucătorilor de la FCSB convocați la acest lot șansele de joc pe care ei le-ar merita. Printre altele, președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru s-a referit în mod special în intervenția sa la situația lui Mihai Toma.

Mihai Toma de la FCSB, gol superb la naționala U19 după ce Mihai Stoica l-a certat pe selecționer și din cauza situației lui

Iar acesta din urmă a demonstrat cu ocazia meciului cu Ucraina de la Voluntari din cadrul Turului de Elită pentru calificarea la Campionatul European că oficialul echipei sale de club nu a fost deloc deplasat când a făcut acele considerații. Titularizat în această partidă, jucătorul în vârstă de 19 ani a deschis scorul cu o reușită superbă.

În minutul 26, după o diagonală perfectă a lui Necșulescu, Toma a preluat elegant pe piept în careu și a finalizat excelent la colțul lung, dintr-o poziție destul de incomodă, cu adversar lângă el, cu piciorul drept, fără șanse de intervenție pentru portar. Acesta a fost de altfel și scorul pauzei în acest joc, 1-0 pentru România.

Ce i-a reproșat, de fapt, Mihai Stoica lui Adrian Dulcea

s-a arătat deranjat de faptul că selecționerul de la U19 nici nu a încercat măcar în ultima perioadă să se informeze cu privire la modul în care fotbaliștii campioanei României eligibili pentru această națională se pregătesc la club sub comanda lui Mirel Rădoi. „Ce este interesant la acest Dulcea e faptul că el, fiind piteștean, sau mă rog a jucat pe acolo, el nici măcar pe Mihai Ianovschi nu l-a întrebat să îl întrebe. Toma, cum e la antrenamente? Că se antrenează cu prima echipă. Nu știu dacă știe asta, îi spun eu acum.

Stoian se antrenează cu prima echipă. David Popa a marcat cu Craiova un gol excepțional la Youth League, a marcat goluri. Echipa asta a făcut cele mai bune rezultate în Youth League. Nicio altă echipă nu a ajuns unde a ajuns echipa asta. Nu pui o întrebare, faci selecția cum vrei tu să o faci. E problema ta, normal. Ajungi la echipa națională, prima măsură îi iei banderola lui Mihai Toma. Păi Mihai Toma a dat gol cu Feyenoord. Despre ce vorbim?

În al doilea meci, pe care trebuia neapărat să îl câștige, cu Irlanda de Nord, a început fără Toma. Și fără Pîrvu de la Pitești, pe care îl folosește mijlocaș central, deși Pîrvu joacă la echipa de club în margine. Normal că își asumă, nu e obligat să joace cu nimeni. Doar că dacă iei meciurile pe care echipa asta le-a câștigat, 3-0 cu Islanda, meci pe care l-am văzut la Chiajna. Numai fazele golurilor dacă le iei îți dai seama că Toma a câștigat meciul ăla de unul singur. Nu e obligat să facă nimic Dulcea. Dar e obligat să vorbească cu tehnicienii pe care îi cunoaște și să-i întrebe cum se prezintă jucătorii. Să-și ia informații. Cu Pintilii a fost coleg de echipă. Cred că vorbeau, nu știu”, în urmă cu doar câteva zile la