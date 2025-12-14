Sport

Mihai Toma, noul star de la FCSB? Mihai Stoica, avertisment pentru tânărul fotbalist: „Sper să fie inteligent”

Poate fi Mihai Toma noul star de la FCSB? Ce spune Mihai Stoica despre tânărul jucător al roș-albaștrilor și ce sfat i-a oferit după ce a debutat la echipa mare.
Iulian Stoica
14.12.2025 | 08:30
Mihai Toma noul star de la FCSB Mihai Stoica avertisment pentru tanarul fotbalist Sper sa fie inteligent
Mihai Stoica, toate detaliile despre Mihai Toma. Sursă foto: Colaj Fanatik
FCSB a obținut o victorie importantă în UEFA Europa League, scor 4-3 cu Feyenoord. Deși olandezii au condus cu 1-3, roș-albaștrii au reușit să întoarcă partida, iar Mihai Toma a marcat în premieră pentru campioana en-titre. Ce spune Mihai Stoica despre tânărul jucător.

Ce spune Mihai Stoica despre calitățile lui Toma

Întrebat fiind despre Mihai Toma, MM Stoica a mărturisit că acesta are calitățile necesare pentru a ajunge un mare fotbalist, însă contează foarte mult de cine alege să asculte. Președintele FCSB consideră faptul că Toma trebuie să fie inteligent și să știe să gestioneze situațiile în care va fi pus, iar mai apoi viitorul său sună bine.

„Sunt din aceeași zonă (n.r. – Tavi și Toma). Din județul Dâmbovița. Sunt apropiați. Chiar i-a unit tragedia copilului care era din Nucet, Luca Manolache, care a trecut anul ăsta în neființă, la 19 ani.

Sper ca Toma să fie inteligent și să înțeleagă că viața de fotbalist tânăr care ajunge la nivelul ăsta e ca și cum traversezi un lac pe gheață foarte subțire. Dacă realizează asta e foarte bine, altfel e foarte simplu să te pierzi. Poți ajunge mare dar să te și pierzi.

(n.r. – Banii îi schimbă?) Cred că mai degrabă fascinația noii lumi în care pășești. Probabil că Toma acum ceva timp mergea să ia autografe de la fotbaliști, acum dă autografe. Asta o e schimbare majoră pe care unii nu o gestionează. Unii nu înțeleg că trebuie să asculte de cine să asculte.

Sunt unii care vor să câștige de pe urma fotbaliștilor și alții care nu vor niciun avantaj din asta. Eu vreau să am un tricou de la echipa la care se transferă fotbaliștii. Și am ceva tricouri. Eu le-am arătat. Unii înțeleg, alții nu”, a declarat Mihai Stoica, conform Prima Sport.

Cisotti va fi antrenor? Concluziile lui MM Stoica despre mijlocașul italian

Mihai Stoica a expus faptul că FCSB trebuie să învingă la Zagreb pentru a avea în continuare șanse la calificare în UEFA Europa League. Totodată, oficialul roș-albaștrilor susține că situația echipei ar fi arătat altfel dacă toți jucătorii ar fi apți. Cât despre Juri Cisotti, MM a transmis că italianul va fi, cel mai probabil, analist după ce se lasă de fotbal, ci nu antrenor.

„Cisotti mi-a zis, a fost prea tare. a doua zi. L-am întrebat ‘bă, ai băgat capul în gheată’, la care el ‘da, chiar m-am mirat că am terminat faza fără să mă accidentez’. 

(n.r. – Crezi că se face antrenor Cisotti?) Nu cred. Nu cred că va rămâne în fotbal. Dacă va rămâne în fotbal cred că va fi analist video.  În ecuația calificării sunt departe încă. Trebuie să batem la Zagreb să avem șanse și nu e foarte ușor. A venit într-un moment excepțional victoria cu Feyenoord.

Antrenorii ăștia nu au făcut greșeli, a fost un concurs de împrejurări pe care nu îl puteam gestiona altfel. Știe cineva cum eram cu Dawa, cu Mihai Popescu, cu Bîrligea? Știam că Politic nu se va integra de la început? Modelul e Cisotti, dar sunt jucători care nu se integrează așa ușor”, a mai spus Mihai Stoica.

  • 400.000 de euro este cota lui Mihai Toma
  • 38 de meciuri, un gol și 3 pase decisive a adunat mijlocașul la FCSB
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
