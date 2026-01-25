Sport

Mihai Toma s-a autoevaluat. Nota uluitoare pe care și-a dat-o după ce a dat gol cu capul în FCSB – Feyenoord 4-3. Video

Mihai Toma (18 ani) este considerat unul dintre cei mai talentați tineri fotbaliști din România. Într-un interviu sincer, puștiul de la FCSB, care a marcat primul său gol cu Feyenoord, și și-a autoevaluat calitățile
Cristian Măciucă
25.01.2026 | 15:47
SPECIAL FANATIK
Mihai Toma s-a autoevaluat. Nota uluitoare pe care și-a dat-o după ce a dat gol cu capul în FCSB - Feyenoord 4-3. FOTO: Fanatik
Mihai Toma este varianta numărul 1 la FCSB pentru poziția de „Under”. Cu toate acestea primul său gol în tricoul roș-albastrua venit în Europa League, în meciul de poveste cu Feyenoord, câștigat cu 4-3 de campioana României. Toma a marcat atunci cu capul golul 2 al FCSB-ului, un procedeu despre care spune că nu îl caracterizează.

Autoevaluarea lui Mihai Toma. Ce note și-a dat puștiul de la FCSB

Mihai Toma are șanse mari să fie titular în FCSB – CFR Cluj, derby-ul etapei a 23-a din SuperLiga. În acest moment, mijlocașul le-a luat fața lui Alex Stoian și Ionuț Cercel pentru fotbalistul care să îndeplinească regula U21 la campioana României. Înainte ca FCSB să dea piept cu vicecampioana, Toma a fost supus unor întrebări legate de calitățile sale.

-Dreptul?
-7.

-Stângul?
-6.

-Detentă, joc de cap?
-2. Am dat gol cu capul, dar nu prea…rar. La detentă stau prost. Nu știu, patru…

-Șut?
-7.

-Viteză?
-8.

-Dribling, tehnică?
-6.

-Forță?
-7.

-Plasament?
-6.

-Eficacitate?
-7.

-Lovituri libere?
-5.

-Centrări?
-7.

-Deposedări?
-8.

Mihai Toma, lăudat de Mihai Stoica: „Va fi numărul 10 la noi și la echipa națională”

Originar din Târgoviște, Mihai Toma este unul dintre preferații lui Mihai Stoica. Președintele C.A. a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că mijlocașul în vârstă de 18 ani va fi următorul „decar” al naționalei României.

Toma a jucat 41 de meciuri pentru FCSB și are un singur gol marcat, cel cu Feyenoord, și trei pase decisive. În acest sezon a evoluat în 20 de meciuri, două la echipa de juniori a celor de la FCSB.

Extrema stângă a roș-albaștrilor este cotată de site-urile de specialitate la 500.000 de euro. Este internațional U19, iar la acest nivel are 9 meciuri și 2 goluri de la debutul din 2024.

Interviu Mihai Toma

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
