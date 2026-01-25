Mihai Toma s-a autoevaluat. Nota uluitoare pe care și-a dat-o după ce a dat gol cu capul în FCSB – Feyenoord 4-3. Video

ADVERTISEMENT

Mihai Toma este varianta numărul 1 la FCSB pentru poziția de „Under”. Cu toate acestea primul său gol în tricoul roș-albastrua venit în Europa League, în meciul de poveste cu Feyenoord, câștigat cu 4-3 de campioana României.

Autoevaluarea lui Mihai Toma. Ce note și-a dat puștiul de la FCSB

Mihai Toma are șanse mari să fie titular în FCSB – CFR Cluj, derby-ul etapei a 23-a din SuperLiga. În acest moment, mijlocașul le-a luat fața lui Alex Stoian și Ionuț Cercel pentru fotbalistul care să îndeplinească regula U21 la campioana României. Înainte ca FCSB să dea piept cu vicecampioana, Toma a fost supus unor întrebări legate de calitățile sale.

-Dreptul?

-7.

-Stângul?

-6.

-Detentă, joc de cap?

-2. Am dat gol cu capul, dar nu prea…rar. La detentă stau prost. Nu știu, patru…

-Șut?

-7.

-Viteză?

-8.

-Dribling, tehnică?

-6.

-Forță?

-7.

-Plasament?

-6.

-Eficacitate?

-7.

-Lovituri libere?

-5.

-Centrări?

-7.

-Deposedări?

-8.

Mihai Toma, lăudat de Mihai Stoica: „Va fi numărul 10 la noi și la echipa națională”

Originar din Târgoviște, Președintele C.A. a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că mijlocașul în vârstă de 18 ani va fi următorul „decar” al naționalei României.

Toma a jucat 41 de meciuri pentru FCSB și are un singur gol marcat, cel cu Feyenoord, și trei pase decisive. În acest sezon a evoluat în 20 de meciuri, două la echipa de juniori a celor de la FCSB.

Extrema stângă a roș-albaștrilor este cotată de site-urile de specialitate la 500.000 de euro. Este internațional U19, iar la acest nivel are 9 meciuri și 2 goluri de la debutul din 2024.