Mihai Toma s-a autoevaluat. Nota uluitoare pe care și-a dat-o după ce a dat gol cu capul în FCSB – Feyenoord 4-3. Video

Mihai Toma este varianta numărul 1 la FCSB pentru poziția de „Under”. Cu toate acestea primul său gol în tricoul roș-albastrua venit în Europa League, în meciul de poveste cu Feyenoord, câștigat cu 4-3 de campioana României. Toma a marcat atunci cu capul golul 2 al FCSB-ului, un procedeu despre care spune că nu îl caracterizează.
Mihai Toma are șanse mari să fie titular în FCSB – CFR Cluj, derby-ul etapei a 23-a din SuperLiga. În acest moment, mijlocașul le-a luat fața lui Alex Stoian și Ionuț Cercel pentru fotbalistul care să îndeplinească regula U21 la campioana României. Înainte ca FCSB să dea piept cu vicecampioana, Toma a fost supus unor întrebări legate de calitățile sale.
-Dreptul?
-7.
-Stângul?
-6.
-Detentă, joc de cap?
-2. Am dat gol cu capul, dar nu prea…rar. La detentă stau prost. Nu știu, patru…
-Șut?
-7.
-Viteză?
-8.
-Dribling, tehnică?
-6.
-Forță?
-7.
-Plasament?
-6.
-Eficacitate?
-7.
-Lovituri libere?
-5.
-Centrări?
-7.
-Deposedări?
-8.
Originar din Târgoviște, Mihai Toma este unul dintre preferații lui Mihai Stoica. Președintele C.A. a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că mijlocașul în vârstă de 18 ani va fi următorul „decar” al naționalei României.
Toma a jucat 41 de meciuri pentru FCSB și are un singur gol marcat, cel cu Feyenoord, și trei pase decisive. În acest sezon a evoluat în 20 de meciuri, două la echipa de juniori a celor de la FCSB.
Extrema stângă a roș-albaștrilor este cotată de site-urile de specialitate la 500.000 de euro. Este internațional U19, iar la acest nivel are 9 meciuri și 2 goluri de la debutul din 2024.