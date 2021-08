Mihai Trăistariu a dat lovitura în plan financiar după ce a fost nevoit să pozeze dezbrăcat pentru bani

Mihai Trăistariu a vorbit, pe șleau, despre situația lui financiară, asta după ce, anul trecut, din cauza pandemiei, a fost nevoit să facă o serie de compromisuri cât se poate de serioase pentru a se putea întreține.

ADVERTISEMENT

Mihai Trăistariu a pus mâna pe o mică avere

Mihai Trăistariu a povestit, pentru , că, de ceva vreme încoace, nu mai are niciun fel de probleme financiare, ba chiar situația lui s-a îmbunătățit considerabil după un an în care pandemia de coronavirus l-a împiedicat să cânte.

”Acum câștig bani din trei surse pentru că și academia de talent s-a redeschis și merge foarte bine. Apartamentele merg brici, am full tot timpul. Am și concerte în fiecare seară până pe 1 septembrie. Oricum, la ora asta, am un miliard de lei vechi strâns în bancă. Și nu-mi vine să cred că am pe plus. Am zis că o să păstrez 20.000 de euro un an în bancă până vara viitoare pentru că nu știu ce se mai întâmplă”, a spus Mihai Trăistariu pentru sursa citată.

Cu toate acestea, pare-se, a uitat să precizeze că, de-a lungul timpului, a mai avut o sursă de profit cât se poate de controversată, el postând fotografii pe celebra platformă media Onlyfans, iar imaginile cu pricina erau suficient de necenzurate încât artistul să treacă de la categoria de cântăreț la cea de star în producțiile pentru adulți.

ADVERTISEMENT

Cum a reușit Mihai Trăistariu să dea lovitura în plan financiar

Conform declarațiilor sale, , în ciuda eforturilor pe care le făcea pe platforma care, peste ceva mai mult de o lună va interzice imaginile explicite, a avut mari probleme financiare anul trecut.

Astfel, din cauza pandemiei, povestește Mihai Trăistariu, cântărețul nu mai avea nicio sursă de venit și a fost nevoit să facă o tranzație care, la prima vedere, nu părea să fie una tocmai rentabilă.

Mai exact, Mihai Trăistariu a renunțat la un teren pe care îl deținea în zona de nord a stațiunii Mamaia, primind în schimb șapte apartamente în apropiere. În plus, ratele mari pe care le avea l-au obligat pe artist să vândă casa în care a crescut, chiar dacă, acum, nu are niciun motiv să regrete afacerea.

ADVERTISEMENT

Doar că, spre surpriza lui, închirirea apartamentelor cu pricina s-a dovedit a fi cartea câștigătoare din punct de vedere financiar, iar acum problemele financiare pe care le avea au devenit istorie, mai ales că situația pandemiei i-a permis să își reia și concertele, Mihai Trăistariu având zi de zi câte o cântare.

Mihai Trăistariu făcea bani din poze cu el în ipostaze explicite

Anul trecut, în plină pandemiei, Mihai Trăistariu a ajuns să își vândă imaginea pentru niște bani în plus. Și, ca să fie clar, Mihai Trăistariu se expunea pe Onlyfans, platforma media în care oamenii plătesc bani grei pentru a vedea imagini unice cu favoriții lor, iar pozele pe care le posta erau, pare-se, în ipostaze explicite.

De altfel, succesul lui Mihai Trăistariu pe platforma cu pricina a fost unul cât de cât acceptabil, cântărețul având, la un moment dat, nu mai puțin de 156 de abonați, fiecare plătind bani grei pentru a-l vedea pe artist cum își expune corpul lucrat la sală.

ADVERTISEMENT

Mai mult, povestea influencerul Laura Giurcanu la emisiunea lui Selly de la Prima TV, ea a fost printre cei care au plătit pentru a vedea imaginile nud cu Mihai Trăistariu, chiar dacă comentariile făcute nu au fost tocmai laudative la adresa artistului.