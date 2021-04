Mihai Trăistariu a elucidat misterul. De ce este singur și de ce nu merg relațiile lui

Mihai Trăistariu a elucidat misterul pentru care este singur în continuare. Cântărețul a dezvăluit care este motivul real pentru care nu merg relațiile sale amoroase, dar și cum au decurs legăturile de până acum.

Fostul component al trupei Valahia este convins că diferența de vârstă dintre el și partenere și-a spus întotdeauna cuvântul. Artistul a povestit într-o emisiune TV că a avut mereu iubite mult mai tinere decât el, chiar și cu 20 de ani mai mici.

Cântărețul s-a bucurat de câteva povești de dragoste de lungă durată, însă niciuna dintre ele nu a ajuns la nivelul următor. Mihai Trăistariu consideră că nu are noroc în dragoste, de aceea nu a ajuns în fața altarului până în momentul de față.

Mihai Trăistariu, despre relațiile sale eșuate. Unde a greșit cântărețul în dragoste

„N-am noroc în dragoste. Nu că nu am noroc… nu aleg ce trebuie. Eu am realizat acum că am ales numai diferențe de vârstă mari. Eu la 40, ele la 20. Nu se combină așa lucrurile, că nu sunt Columbeanu cu Monica lui.

Am greșit. Am avut relații și de 7 ani și de 3 și 4 ani, dar nu știu ce greșesc. Eu sunt un tip foarte calm, pașnic, aduc bani acasă, am o situație bună, nu cheltui aiurea, nici nu văd ce să-mi reproșezi prea mult”, a spus Mihai Trăistariu pentru Antena Stars.

Solistul este conștient de defectele sale, mărturisind că nu face curățenie și nu știe să gătească. Artistul crede că a ales greșit femeile din viața sa și pentru că s-a ghidat mai mult după aspectul fizic, decât după alte calități sau aspecte.

Vedeta susține că nu mai vrea relații cu puștoaice pe care să le întrețină sau studente, ajungând la o maturitate în care este convins că trebuie să caute mai mult. Mihai Trăistariu vrea o femeie care să-i accepte animalele de companie, dar și stilul său de viață agitat.

„Nu înșel, nu știu să gătesc și nu prea fac curățenie. Am ales după aspectul fizic și m-am dus înainte instinctiv și nu m-am gândit să fie o legătură între noi pe comunicare și aici am pierdut tot timpul.

Nu vreau s-o mai întrețin, că spuneam că am avut numai puștoaice. Nu-mi place să întrețin o fată, adică să fie doar o studentă care vine acasă și vrea la cluburi… Eu nu le-am dat bani oricum. Nu le-am învățat să le dau bani de buzunar niciodată.

Cred că fiecare dintre ele s-a gândit că viața lângă o vedetă trebuie să fie de lux. La mine nu e chiar așa. Viața mea e tulburată și agitată. Am o grămadă de animale, am 7 pisici în casă. Ele au griji în plus, că se face păr pe jos.

Ele când vin în viața mea realizează că sunt sarcini. E de căutat. Decât să ajungi la divorț, cauți mai mult”, a mai adăugat cântărețul, mai arată sursa citată anterior.