Mihai Trăistariu a explodat! A făcut praf delegaţia Eurovision: „Nu am auzit o tâmpenie mai mare!”

s-a încheiat în semifinale pentru România. Din păcate, reprezentatul României, Theodor Andrei nu s-a calificat în finală cu melodia „D.G.T. (Off and On)”. Mihai Trăistariu, care a reușit să obțină locul patru la Eurovision 2006, a criticat dur delegația României pentru alegerea făcută. Cântărețul a spus ce s-a întâmplat în momentul selecției.

Mihai Trăistariu distruge delegația României pentru selecția Eurovision din acest an

a ratat calificarea în finala Eurovision 2023. Tânărul de doar 18 ani nu a reușit să se claseze în primele zece țări în semifinala de la Liverpool. După acest eșec, au apărut reacțiile dure, atât la adresa reprezentantului României, cât și la adresa Televiziunii Române. Mihai Trăistariu a dezvăluit acum ce s-ar fi întâmplat, de fapt.

„Eu am anticipat ce se va întâmpla încă de la finala românească. Am fost prezent în sală. Am fost invitat atunci să spun câteva vorbe ca şi fost câştigător şi am spus încă de pe atunci: Ce este cu piesa asta?

Nu avea cine să câştige în afară de el finala românească. Mi-am dat seama că este o selecţie foarte subţire, iar România cu alegerea lui nu va face nicio brânză la Eurovision. Am dat pronosticul încă de pe atunci că nu va ajunge în finală şi aşa a fost. Am simţit că aşa va fi. Theodor Andrei a fost cel mai puţin slab din ce ţi se oferea”, a spus Mihai Trăistariu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Mihai Trăistariu: „Pe ce a dat TVR 115 mii de euro?! Show-ul a fost mai slab decât în finala românească”

Mihai Trăistariu susține că delegația României ar fi trebuit să se ocupe mai mult de Artistul este de părere că Televiziunea Română (TVR) a ales greșit delegația care s-a ocupat de reprezentatul României la Eurovision.

„Am fost dezamăgit pentru că show-ul lui a fost mai slab şi decât cel din finala românească. M-a deranjat foarte tare pentru că nici nu s-au preocupat. S-a văzut o lipsă totală de interes. Nici televiziunea nu a mişcat nimic, nu a fost nimic interesant.

Am spus încă de acum două luni că melodia poate fi salvată. Sunt ţări care au piesă proastă şi voci groaznice şi vin cu un show de îţi iau ochii. Acele ţări ajung de multe ori în finală.

Trebuia cumpărat un show, nu să declare TVR că a dat 115 mii de euro pe show-ul lui? Pe ce a dat? Să fim serioşi, ce a costat 115 mii de euro? Nu a avut nici dansatori, a venit iubita lui la sfârşit şi l-a mângâiat cu cremă pe corp. Chitara din braţe a costat 115 mii de euro sau ce anume?!” a declarat Mihai Trăistariu pentru FANATIK.

Mihai Trăistariu: „Au ales un copil de 18 ani, cântăreț la Amara. A fost banal, șters”

Cunoscutul cântăreț nu are reproșuri doar la adresa delegației, ci și la adresa directorulului TVR. Mihai Trăistariu susține că acesta nu ar fi trebuit să schimbe delegația care se ocupa de Eurovision.

„Este o greşeală majoră ce s-a întâmplat. Nu înțeleg de ce au schimbat delegaţia. Doi, trei ani vine o delegaţie Eurovision, vede că nu funcţionează şi ieşim pe ultimele locuri şi o schimbă. Lasă delegaţia aceea pentru că învaţă din greşeli. Când învăţaseră din greşeli şi ar fi fost mai bine, pac directorul TVR a schimbat-o cu o delegaţie nouă.

Habar nu au ce să facă. S-a cunoscut că nu ştia situaţia. Au venit cu un copil care a concurat la Amara. Părea că este un băiat care concurează la un concurs judeţean. Nu te duci aşa pe scena internaţională. A fost banal, şters.

Cine merge odată acolo vede cu ce show-uri spectaculoase vin alte ţări, cu ce voci, cu e prezenţe sau atitudine. În felul acesta înveţi din mers”, mai spune artistul.

Mihai Trăistariu, despre alegerea melodiei: „Nu am auzit în viaţa mea tâmpenie mai mare!”

Mihai Trăistariu susține că prin și-a făcut un mare deserviciu. Artistul pune la punct Televiziunea Română pentru că nu s-a implicat suficient în alegeri.

„Trebuia aleasă altă piesă, o melodie în engleză, spaniolă. Ce a cântat a fost o piesă rock românească compusă de el. Şi am înţeles că TVR-ul l-a lăsat pe el să-şi conceapă singur show-ul. Ei nu sunt conştienţi de ce au făcut?!

La un mega-concurs internaţional un copil de 18 ani să-şi conceapă singur show-ul?! Când restul concurenţilor se prezintă cu show-uri de o sută, două sute de mii de euro cumpărate.

Se duc la profesionişti să le conceapă show-ul, iar noi ne-am prezentat la concurs cu show-ul conceput de Theodor Andrei. Nu am auzit în viaţa mea o tâmpenie mai mare!”, a spus Mihai Trăistariu pentru FANATIK.

Artistul consideră că Theodor Andrei nu are nicio vină pentru necalificarea la Eurovision 2023

Întrebat ce părere are despre Theodor Andrei, Mihai Trăistariu susține că nu el ar trebui blamat pentru necalificare. În plus, cântărețul de la Valahia este sigur că Theodor a participat la Eurovision pentru afirmare.

„Se sparg toate în capul lui Theodor Andrei, dar el săracul nu are nicio vină. Este carismatic, interesant. Are o voce bună băiatul, cântă de mic. El este bucuros că a câștigat. Chiar și în urma rezultatului de aseară, el s-a făcut cunoscut. El este câștigat oricum. O să-și scoată piese. România a pierdut.

Copiii care vin la Eurovision vor să se lanseze. Nu îi interesează câștigarea concursului sau obținerea unui rezultat bun. Îi doare la bască. Trebuie adus un om cu experiență, cu o carieră în spate, care nu riscă să ia un rezultat prost. Nu să vină la plesneală. Trebuie luat un artist consacrat.

O iei pe Andra, pe Loredana, nu știu de ce fac ăștia așa. Artiștii noștri nu se înscriu de teama hate-ului. Este un hate uriaș în jurul Eurovisonului. Atunci, de frică să nu fii bombardat cu hate, nu se înscriu vedete”, susține celebrul cântăreț pentru FANATIK.

Mihai Trăistariu nu este de acord cu ținuta aleasă de Theodor Andrei

O serie de controverse în jurul reprezentatului din România au fost create de Acesta a purtat un costum roz pe care l-a accesorizat cu o pereche de șosete cu mignoni tot roz. În plus, tânărul de 18 ani a purtat părul lung desprins, un colier la gât și machiaj strident. Mihai Trăistariu consideră că prin această ținută artistul a vrut să se alineze la standardele mondiale LGBTQ.

„Zece bărbați erau în roz acolo. Mă enervează treaba asta. El care s-a lăudat că vine cu iubita pe scenă se îmbracă în roz ca să ce? Ori vii în roz, ori vii cu iubita și te îmbraci normal. Îi place clovnăreala asta, am văzut că face pe clovnul. Stă cu picioarele în sus, scoate limba, are o atitudine de actoraș. Mie îmi place într-un fel șmecheria asta a lui, dar piesa nu a fost potrivită.

A vrut să se alinieze la standarde, dar nu i-a ieșit. S-a mers ani la rând pe orientare, s-a mers ani la rând pe LGBTQ, acum lumea are o repulsie. Dacă vii și punctezi forțat treaba asta, nu merge. El a spus: Mă îmbrac în roz și câștig niște voturi, nu merge chiar așa. A trecut vremea Conchitei. Îmi place extravaganța la un artist, dar nu ce a făcut el, mai ales că nu este LGBTQ.

Probabil el a vrut să cucerească toate categoriile. Eurovisionul înseamnă, într-adevăr diversitate, dar nu i-a funcționat. În ultimii ani s-a câștigat cu melodii mai interesante”, a concluzionat pentru FANATIK Mihai Trăistariu.