Mihai Trăistariu, adevărul despre relațiile sale eșuate. De ce s-a despărțit de iubite

Mihai Trăistariu a spus adevărul despre relațiile sale eșuate, dar și despre motivele reale care au dus la separare. Artistul a pus punctul pe i și a dezvăluit de ce s-a despărțit de iubitele din trecut.

Cunoscutul cântăreț și-a deschis sufletul și a vorbit sincer despre motivele pentru care a ajuns de fiecare dată singur, fiind convins că diferențele de vârstă dintre el și fostele partenere de viață au fost întotdeauna prea mari.

Vedeta din Constanța a mărturisit că fostele iubite nu i-au înțeles niciodată programul și ritmul agitat, deși în urmă cu ceva vreme era pregătit să se căsătorească. Mihai Trăistariu s-a despărțit anul trecut de ultima iubită, după 2 ani de relație.

Mihai Trăistariu, despre motivele despărțirii de fostele iubite

„Era o diferență de vârstă, am avut numai puștoaice și nu era ok, trebuia să-mi iau mai măricele, nu-mi înțelegeau programul și fuga asta a mea continuă”, a declarat Mihai Trăistariu într-o emisiune de la Antena Stars.

Întrebat dacă înșelatul s-a numărat printre motivele care au dus la separare, fostul component al trupei Valahia a ținut să adauge că nu s-a pus niciodată acest fel de problemă din partea sa, dar nici din partea celor pe care le-a iubit în trecut.

„Înșelat n-am fost, nici nu mă cuplez cu cineva dacă simt că înșală”, a mai adăugat cântărețul, care a avut parte de foarte multe experiențe din punct de vedere sentimental.

Vedeta a mărturisit la un moment dat că a avut o relație cu o fată din Timișoara, care obișnuia să vină la Constanța pentru a-l vedea. Fata a rămas însărcinată, însă artistul nu știe nici până în momentul de față dacă fosta iubită a păstrat sau nu copilul.

„M-a pus naiba și m-am cuplat cu o fată de la Timișoara. O chemam la Constanța, îi dădeam bani pentru tren. Deși am folosit prezervativul, maică-sa m-a sunat să-mi spună că e însărcinată. Țineam la ea, dar nu am vrut să mă trezesc cu un copil.

Am fost împreună la Cluj, în secret. A doua zi aveam concert, i-am dat bani doctorului și i-am spus să îi facă avort, apoi să o trimită acasă. A doua zi mă sună doctorul că a fugit fata din spital. M-am îngrozit! Mă trezesc naiba cu un copil. De atunci s-a pierdut. Nu am avut curajul s-o mai sun.

Cum ar fi să mă sune copilul: «Tati, sunt aici». Mă gândesc din când în când. Poate are 17-18 ani. Poate e fetiță frumoasă. Te fac cântăreață. Cred că m-aș bucura. Dacă ar avea 18 ani și am scăpat de pensia alimentară”, a povestit Mihai Trăistariu, potrivit ciao.ro.