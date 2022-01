Mihai Trăistariu și-a revenit financiar, dar un lucru îi dă afacerile peste cap: ”Au apărut clădiri noi”

Mihai Trăistariu face bani și din muzică, dar și din imobiliare. Artistul deține șase locuințe la malul mării care . Chiar dacă acum un impediment face ca cei care ajung să închirieze garsoniere sau apartamente de la Mihai Trăistariu să nu mai aibă priveliștea de poveste de odinioară.

Noile hoteluri din Mamaia îi afectează afacerile vedetei

În momentul în care artistul a achiziționat locuințele, acestea au venit la pachet cu o priveliște superbă, către mare, direct din pat, doar că acum, dezvoltarea stațiunii a făcut ca în fața clădirii să apară un hotel mult mai înalt și astfel turiștii și-au luat adio de la marea albastră.

”La început când s-a construit aici blocul în care am garsonierele, era zonă deschisă. Aveam vedere la mare, din pat. Între timp, au apărut clădiri noi și hoteluri ca ciupercile după ploaie. S-a dezvoltat foarte mult zona de Nord în Mamaia și toată lumea vrea hotel la malul mării. Bine măcar că suntem amplasați foarte aproape de plajă. Ieși din bloc și imediat ai plaja la picioare”, a declarat Mihai Trăistariu, pentru

Mihai Trăistariu, salvat de afacerile imobiliare în pandemie

Cu sau fără priveliște, locuințele pe care le deține la malul mării l-au salvat pe Mihai Trăistariu din groapa adâncă de datorii în care se scufundase în perioada pandemiei, atunci când muzica nu i-a mai adus niciun profit și când

În urma unui calcul rapid, în perioada sezonului estival, vedeta s-a ales cu nu mai puțin de 25.000 de euro din închirierea imobilelor.

”Pe mine m-au salvat practic apartamentele de la malul mării, care s-au dat foarte bine. În primul an de pandemie am scos din garsoniere, din cele șase, 25.000 de euro.

Apartamentele sunt noi-nouțe, curate și elegante, căci au fost inaugurate abia acum două veri. Sunt foarte mari și încăpătoare, fiind ideale pentru familii cu mai multe persoane. Într-un astfel de apartament încap lejer 4-6 persoane, cu tot cu copii”, a mai spus artistul.

”Am dat drumul la rezervări la apartamente”

Bunăstare de care se pare că se bucură Trăistariu și în 2022. Nici bine nu a început anul că imediat ce a anunțat deschis sezonul rezervărilor au și apărut primii clienți.

Deși el se aștepta ca turiștii să ajungă pe litoral abia din luna aprilie, unii sunt dornici să se bucure de briza mării de acum. Motiv pentru care Mihai Trăistariu trebuie să se apuce serios de treabă.

”Am dat drumul la rezervări la apartamente. Deja am 10 rezevări de ieri până azi! Eu am anunțat pentru aprilie deschidere de sezon și a vrut cineva a vrut sămbăta asta! Deja trebuie să pregătesc apartamentul.

În principiul lumea rezervă pentru luniile iunie, că e mai ieftin. Pentru iulie și august e mai scump. Vara trecută, luna august a fost plină, am avut record. Primii patru-cinci ani vreau să mă ocup eu, după care o să angajez un manger că nu mai am timp. Acum am doar o cameristă și un administrator”, a adăugat cântărețul.