Mihai Trăistariu, dezamăgit de rezultatele de la Eurovision. Ce spune artistul despre prestația lui WRS

Fostul component al formației Valahia s-a arătat dezamăgit de rezultatele de la Eurovision Song Contest. Vedeta originară din Constanța îl apreciază pe WRS pentru prestația sa artistică atât pentru piesă, cât și pentru dans.

Mihai Trăistariu, supărat după prestațiile de la Eurovision: ”Momentul lui WRS a fost în regulă”

Mihai Trăistariu este supărat și vine cu câteva explicații după finala de la Eurovision 2022. are numai vorbe frumoase de spus la adresa lui WRS, problemele sale fiind de alt ordin, în special legat de voturi.

Cântărețul a rămas impresionat de ediția de anul acesta care s-a ținut la Torino, Italia, însă rezultatele nu au fost deloc cele la care se aștepta. Vedeta vede partea plină a paharului, aceea că după 3 ani România a ajuns în finală.

„Nu a existat vreodată vreo ediție mai frumoasă, mai spectaculoasă, mai reușită, mai grea și mai colorată… decât anul ăsta! Peste 10 piese din 25 ar fi putut câștiga lejer locul I. Artiști unul și unul.

Piese… de toate felurile: unele de radio, altele de concurs, multe piese ritmate mega bune, dar și multe piese lente excepționale. Look-ul artiștilor a adus un plus întregului spectacol.

Genuri muzicale atât de diverse, stiluri vocale atât de diferite. Totul m-a impresionat.

Plus toate limbile concursului într-un singur loc! Recitalurile, senzaționale, glumele… la locul lor, emoțiile… tot acolo. Nici n-am cuvinte!

N-am fost niciodată mai impresionat de vreo finală Eurovision ca acum! Despre România… Ce să-i spui lui Wrs? Că a cântat bine? Că a dansat de a rupt? Momentul lui chiar a fost în regulă! Dar… Eurovision-ul rămâne Eurovision!

Cu voturile lui ciudate! Eu am declarat încă din preselecția românească… că, în acest an, simt că nu avem o piesă care să ne aducă glorie! E laudabil, totuși, că am intrat din nou în finală după 3 ani de necalificari.

TVR chiar și-a dat interesul anul ăsta și asta s-a văzut!”, a scris Mihai Trăistariu pe pagina de , unde își ține fanii la curent.

În aceeași notă, a mai subliniat că Ucraina nu va putea susține concursul anul următor din cauza conflictului din prezent.