Mihai Trăistariu dezvăluie secretul succesului afacerii de pe litoral: „E tendința ultimilor ani”

Mihai Trăistariu a spus care este cheia succesului său. Cu toate că cei din domeniul hotelier se plâng de faptul că turiștii lipsesc de pe litoral, apartamentele pe care artistul le închiriază sunt la mare căutare.

Vara aceasta, mulți dintre cei care au afaceri în domeniul hotelier se plâng de faptul că sunt mai puțini turiști pe litoral decât în anii trecuți. Se pare, însă, că nu este cazul lui Mihai Trăistariu.

și, în prezent, acolo își petrece timpul. Dacă în timpul zilei se ocupă de clienții săi, seara are concerte. Astfel, se anunță a fi o vară profitabilă pentru cântăreț.

Chiar dacă a avut parte și de persoane care au încercat să-l jefuiască, lui Mihai Trăistariu îi place să interacționeze cu cei care îi trec pragul.

„Eu dimineața mi-o petrec aici. Pentru că la ora 11 se face schimbul. Vin noi turiști, ies cei dinainte. Mă duc cu lenjeriile, mie îmi place să dau în nas cu clienții mei. Mai fac o poză cu ei.

Eu sunt în Mamaia Nord. Aici este un pic mai bine. Undeva mai înspre Venus, Saturn, Jupiter, pe acolo, sunt mai puțini Din ce observ eu, tendința este, lumea caută apartamente cu bucătărie, vor să-și gătească singuri.

Poate, puțin, criza asta i-a pus pe oameni pe gânduri și poate nu se orientează neapărat spre hotelurile vechi”, a spus Mihai Trăistariu pentru

„Mai am vreo 3 miliarde la bancă”

Mihai Trăistariu consideră că faptul că le pune oamenilor la dispoziție apartamente cu bucătărie l-a ajutat mult în acest sezon. În plus, artistul își dorește ca până la toamnă să-și achite o parte importantă

„Eu având apartamente cu bucătărie, or fi preferat așa. Altă explicație nu am. Asta e tendința ultimilor ani. Mă simt norocos. Eu la plezneală am făcut rost de aceste apartamente. E a treia vară, în pandemie am decis. Mă pricep. Începe să-mi placă.

Ăsta e țelul verii. În septembrie, vreau să trag linie și să știu că mi-am achitat…mai am vreo 3 miliarde la bancă, dacă mai achit jumate din creditul ăla…Să dorm liniștit”, a adăugat artistul.