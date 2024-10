Mihai Trăistariu este din nou burlac. Adevăratele motive pentru care artistul s-a despărțit de iubita lui

Mihai Trăistariu este burlac. Artistul a recunoscut că de mai bine de un an este singur. Abia acum, acesta a spus care au fost motivele care au dus la despărțire.

Mihai Trăistariu este din nou burlac

Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România. De-a lungul timpului, acesta a fost destul de rezervat în ceea ce privește viața lui amoroasă.

ADVERTISEMENT

Recent, și a povestit cum a decurs ultima lui relație. Din păcate, au existat câteva motive care l-au adus în punctul în care s-a văzut nevoit să pună punct poveștii de iubire.

Mihai Trăistariu a povesti că fosta lui parteneră obișnuia să îi ceară bani pentru orice, inclusiv pentru microbuz. Însă, asta nu a fost tot.

ADVERTISEMENT

”La 20 de ani, ele nu fac mai nimic, pentru că nu știu să facă și nu vor. Probabil credeau că, dacă stau cu mine, au totul asigurat. Ultima, de exemplu, îmi cerea în fiecare zi 8 lei pentru biletul de microbuz. ‘Îmi dai și mie 8 lei, îmi dai 8 lei?’”, a spus Mihai Trăistariu pentru .

Mihai Trăistariu vrea ca viitoarea lui iubită să fie mai mare ca vârstă

Ceea ce l-a deranjat cel mai mult pe artist a fost faptul că fosta lui parteneră nu suporta pisicile în casă. Date fiind aceste motive, singura variantă a lui Mihai a fost

ADVERTISEMENT

Mihai este mare iubitor de animale și nici nu a conceput să se certe mereu cu iubita lui din cauza felinelor. Obosit fiind de acest subiect, artistul a decis să nu mai continue în relație cu partenera sa.

”Eu am animale, am pisici în casă, am căței la un adăpost, trebuie să merg zilnic pe acolo. Dacă ele nu au trăit cu animale în casă, nu este ușor, trebuie să se adapteze.”

ADVERTISEMENT

Din păcate, Mihai Trăistariu pare urmărit de ghinion pe plan amoros. Ultimele sale relații au fost trase la indigo, iar finalitatea a fost aceeași. Și anume, fiecare pornind pe drumul său.

Din cauza episoadelor prin care a trecut alături de fostele partenere, acum, Mihai este mult mai pretențios. Artistul se va gândi de două ori înainte de a se arunca într-o relație.

”La următoarea relație, prima condiție va fi să aibă un serviciu, să aibă banii ei. Apoi, o altă condiție va fi să știe să gătească măcar o ciorbă. Trebuie să îmi găsesc o iubită mai mare ca vârstă decât cele de până acum.”, a mai declarat Mihai Trăistariu.