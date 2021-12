Oamenii de știință care au clonat-o pe oaia Dolly, asaltați cu cereri de la persoane îndurerate. Mihai Trăistariu se află printre doritori

Cu toate că oaia Dolly nu este primul animal care a fost clonat, popularitatea ei vine din faptul că, la baza fenomenului, a stat o celulă adultă. Mamiferul este subiectul principal al documentarului „Dolly: The Sheep that Changed the World” ( n.r.-Dolly: Oaia care a schimbat lumea), produs de BBC.

Activiștii pentru drepturile animalelor au cerut oprirea experimentului

Dolly a fost creată în 1996, la Institutul Roslin, din Midlothian, de o echipă condusă de profesorul Ian Wilmut. Experimentul avea scopul de a găsi tratamente pentru tulburările genetice. Militanții pentru drepturile animalelor au criticat atunci dur această acțiune. Aceștia au motivat că modificarea genetică și folosirea lor în scop științific le provoacă animalelor suferințe imense.

Activiștii au fost suspectați chiar că au încercat să oprească experimentul, după ce două centre separate de cercetare pe animale au izbucnit în flăcări, în aceiași zi.

Oamenii de știință, condamnați pentru că „s-au jucat de-a Dumnezeu”

Unii critici au refuzat să creadă că Dolly a fost cu adevărat clonată. În același timp, adepții cultelor religioase i-au condamnat pe oamenii de știință pentru că „s-au jucat de-a Dumnezeu”. Dolly a fost singurul miel care a supraviețuit, din 277 de încercări de clonare. Ea a fost creată dintr-o celulă de uger, recoltată de la o oaie din rasa Finn Dorset, în vârstă de șase ani.

Procesul folosit de echipa Roslin a implicat transferul nucleului unei celule adulte într-o celulă ou nefertilizată, a cărui nucleu fusese îndepărtat. Ca urmare a unui șoc electric, celula hibridă a început să se împartă și să genereze un embrion. Acesta a fost apoi implantat în uterul unei mame surogat. Rezultatul a fost un animal nou-născut, o copie genetică a donatorului original de celule.

Numele a fost inspirat de cântăreața Dolly Parton

Deși totul a început ca o glumă, numele mamiferului nou-născut a fost inspirat de celebra cântăreață country Dolly Parton.

„Dolly este derivată dintr-o celulă de glandă mamară și nu ne-am putea gândi la o pereche de glande mai impresionantă decât cea a lui Dolly Parton.”, a explicat profesorul Wilmut, conform .

Oaia Dolly a fost crescută, alături de un berbec din rasa Welsh Mountain. Împreună au produs șase miei, Bonnie, gemenii Sally și Rosie și tripleții Lucy, Darcy și Cotton.

Dolly a trăit numai 6 ani

La sfârșitul anului 2001, Dolly s-a îmbolnăvit de artrită și devenise dificil pentru ea să se deplaseze. Aceasta a fost tratată la început cu medicamente antiinflamatoare. În cele din urmă, Dolly a fost eutanasiată la vârsta de șase ani, când a dezvoltat și o boală pulmonară. Astfel, trăind doar jumătate din durata de viață estimată de creatorii săi.

Inițial se credea că boala se datorează clonării ei. Oamenii de știință de la Roslin au insistat că nu este cazul și că alte oi din aceeași turmă au murit, de asemenea, din aceeași cauză. Afecțiunea putea fi cauzată, se pare, și de faptul că Dolly a fost ținută mai mult în interior, din motive de siguranță.

După moartea ei, trupul lui Dolly a fost păstrat prin împăiere și este, în prezent, expus la Muzeul Național al Scoției, din Edinburgh.

Oamenii de știință au fost asaltați de cererile oamenilor îndurerați

Pe măsură ce știrea despre Dolly s-a răspândit, cercetătorii au fost bombardați de cererile oamenilor îndurerați, disperați să-i cloneze pe cei cei dragi.

Dr. Ron James, fostul director general al PPL Therapeutics, firma care a ajutat la crearea lui Dolly, a declarat că au primit scrisori în care oamenii întrebau dacă îi pot readuce la viața pe cei pe care i-au pierdut.

„Am primit o scrisoare în care scria că iubita unui tip a murit cu câteva săptămâni înainte ca el să se căsătorească și dacă am putea să o clonăm. Răspunsul este că, teoretic, ar putea fi posibil, dar vei avea un copil mic, care va fi cu 18 sau 20 de ani mai tânăr decât era prietena ta.”, a spus Dr. James, conform sursei citate.

De altfel, ar fi nevoie de sute de embrioni pentru a obține o clonă umană de succes. Aceștia ar trebui să fie purtați de un corp surogat, care este puțin probabil că ar fi capabili să ducă o astfel de sarcină la termen.

Cântărețul Mihai Trăistariu vrea să își cloneze mama

Mihai Trăistariu a mărturisit de nenumărate ori că, după modelul lui Dolly, și-ar dori Artistul a dezvăluit, lunja trecută, în emisiunea Vorbește Lumea, că își dorește să o aibă din nou alături pe cea care i-a dat viață și se gândește să o cloneze.

„Mama mea iubise medicina, științele exacte. Mama m-a luat deoparte și mi-a spus că sunt un pic diferit și că nu trebuie să mă pierd. Pe mama am iubit-o foarte mult și îmi spunea mereu că eu sunt prelungirea ei. Am avut discuții despre asta, i-am zis să îmi trimită un semn dacă există ceva dincolo.

Am întrebat-o dacă o pot clona, mi-a dat acceptul și mi-a oferit mai multe smocuri de păr. Le am acasă. Momentan nu este posibil. Se întâmplă niște lucruri ciudate, organele poate nu o să funcționeze. Chiar dacă mi-aș clona mama, o ia de la bebeluș, o să fie mai mică ca mine.”, a declarat Mihai Trăistariu, potrivit