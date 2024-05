Mihai Trăistariu știe cine câștigă Eurovisionul din acest an! După ce a ascultat toate piesele, a făcut clasamentul

Cum România nu participă în acest an la Eurovision, tot ce le rămâne celor cărora le place competiția este să se uite. Și, eventual, să își dea cu părerea cu privire la cine merită sau nu să câștige. Mihai Trăistariu, artistul de la noi care a obținut cel mai bun punctaj la Eurovision, a vorbit despre piesele țărilor care participă la concurs.

Mihai Trăistariu spune cine trebuie să câștige Eurovision

Mihai Trăstariu a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, care dintre țările care participă la Eurovision ar merita trofeul. Vă reamintim, competiția din acest an începe mâine, 7 mai, iar finala are loc sâmbătă, pe 11 mai, la Malmo, în Suedia.

”În ceea ce privește Eurovisionul eu zic că va câștiga Franța. Am făcut un tabel cu clasamentul meu, top 10. Am fost solicitat și de site-uri internaționale să fac clasamentul, fac sondaje. Am ascultat toate piesele și am făcut acest top.

Eu zic că Franța ar trebui să câștige, dar nu este musai. De multe ori nu nimeresc câștigătorul pentru că acolo sunt și alte învârteli. Dar, chiar și așa, eu rămân fan Eurovision și o să-l urmăresc”, spune Mihai Trăistariu, pentru FANATIK.

În altă ordine de idei, ne-a , este dezamăgit de piesa aleasă de Republica Moldova. După părerea lui, artista Natalia Barbu, cea care reprezintă Moldova la Eurovision, este cu adevărat talentată. Din păcate, precizează el, piesa nu îi pune în valoare, așa cum ar trebui, vocea.

”Piesa Moldovei, pe cât de mult îmi place mie Natalia Barbu ca voce… Piesa nu e cine știe ce. De aceea nu este în top 10 din punctul meu de vedere”, a explicat Mihai Trăistariu.

În topul făcut de artist, pe primul lor este Franța, urmată de Elveția, Israel, Suedia și Cehia. Pe ultimele locuri din top 10 se clasează Luxembourg, Islanda, Austria, San Marino și Anglia.

România, absentă de la Eurovision

După luni întregi de discuții, cei din conducerea TVR au luat decizia ca, în acest an, . Motivul, explicat la acea vreme, este legat de costurile uriașe pe care le reprezintă concursul pentru bugetul TVR.

Conform explicațiilor date la începutul acestui an, bugetul TVR trebuie să suporte cheltuieli mari cu Jocurilor Olimpice de vară de la Paris, dar și să acopere o serie de investiții. Din acest motiv, delegația română care să ajungă la Malmo, în Suedia, nu ar mai avut banii necesari.

Vă reamintim, anul trecut, la ediția câștigată de Loreen, TVR a cheltuit aproape 400.000 de euro pentru delegația română de la Eurovision. Reprezentantul României, Theodor Andrei, nu a reușit să se califice în finală cu piesa D.G.T. (Off and on).