Mihai Trăistariu va participa pentru a 12-a oară la Eurovision. Artistul își pregătește deja piesa pentru preselecții: ”Sunt competitiv”

Mihai Trăistariu s-a făcut remarcat în anul 2006 la Eurovision, atunci când a reprezentat cu succes România în concursul internațional de muzică, asupra căruia ulterior .

Însă, după această etapă de glorie din viața lui, deși nu s-a dat bătut și a continuat să participe la Eurovision, Trăistariu nu a mai trecut de etapa de presecții. Dar chiar și așa, el nu vrea să se oprească aici.

Mihai Trăistariu vrea să participe iar la Eurovision

Astfel, invitat fiind în emisiunea ”Star Matinal”, cântărețul a anunțat în mod public că va mai participa încă o dată la Eurovision. Așadar, Mihai Trăistariu își încearcă norocul pentru a 12-a oară în cadrul competiției de muzică ce se desfășoară anual între țările membre ale Uniunii Europene.

Vedeta spune că această decizie vine din prea multă competitivitate și perseverență, abilități pe care le deține, dar și din dorința de a-și etala talentul, pentru că ani de zile, spune el, și-a lucrat vocea pentru a ajunge unde este acum.

„A 12-a încercare (n.r. când participă la Eurovision). Îmi place să mă bat în luptă, nu doar să scot o piesă. Mi se pare puțin pentru potențialul meu. Mi-am lucrat atât vocea asta ca să stau cu ea neexploatată?! Așa că mă reîntorc la Eurovision.

În gena mea, de prin gimnaziu – eram olimpic, eram cu învățătură multă – lupta pentru premii s-a manifestat și în muzică, am vrut concursuri. Am fost de 6 ori la Festivalul Mamaia, la Cerbul de Aur am fost de două ori. Eu am fost un tip competitiv de când mă știu”, a declarat Mihai Trăistariu la Antena Stars, conform

”Dacă nu am o piesă wow, nu mă înscriu”

Hotărât din fire, pentru că nu vrea să se lase cu pregătirile pe ultima sută de metri, Mihai Trăistariu a cerut deja ajutorul unor compozitori pentru piesa pe care să o interpreteze în etapa națională de preselecții.

„Nu am încă o piesă. Am dat tema mai multor compozitori, eu nu mă pregătesc în ultima secundă. Până pe 19 sunt înscrierile. Dacă nu am o piesă wow, nu mă înscriu”, a mai precizat artistul.

Decizia artistului nu este una luată în considerare recent, el vorbind și în urmă cu câteva luni despre acest aspect. La vremea acea, Trăistariu spunea că- .

”Decizia mea e simplă! TREBUIE să mă înscriu în 2022 la Eurovision!Mi-am jurat că voi face tot ce-mi stă în putință să câștig locul I la CEL MAI MARE CONCURS DE MUZICĂ DE PE PĂMÂNT. Aștept piesa aia … cea mai tare! Un … Tornero la pătrat! Găsim? Hai! Curaj, compozitorilor!”, a scris atunci Mihai Trăistariu pe rețelele de socializare.