Mihai Trăistariu, vis de Crăciun: „M-aș căsători cu un robot!”! VIDEO

Mihai Trăistariu, recent a împlinit frumoasa vârstă de 43 de ani. Cu o carieră vastă, cântărețul are o poveste de viață desprinsă parcă dintr-un scenariu dramatic. , a fost constrâns de o situație materială precară, dar a luptat din răsputeri să răzbească.

Mihai Trăistariu vrea să se căsătorească în viitor cu un robot

Mihai Trăistariu nu-și găsește liniștea nici acum, după atâtea furtuni pe care le-a înfruntat. Strădania lui de a birui, îl menține pe cântăreț pe linia de plutire și se agață de orice speranță pentru a nu se lăsa bătut și învins de soartă.

ADVERTISEMENT

A trecut peste traumele copilăriei și acum vorbește de parcă nici nu au existat. Cu părinții morți și cu trei frați cu care nu prea comunică nici măcar amical, Trăistariu, aparent este un om liniștit și împăcat cu viața pe care o duce.

Într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, Mihai face declarații uluitoare despre familia lui, , ba chiar, își expune liber dorințele pentru viitor, care sunt rupte din filmele științifico-fantastice! Iar printre acestea se numără o nuntă cu un robot și criogenarea.

ADVERTISEMENT

De la o copilărie săracă și violentă, la proprietăți de lux la malul mării

„Eram sărăcuț! A fost o copilărie cumva săracă, dar în același timp nu am suferit pentru că, pur și simplu, am crezut că așa e la toată lumea. Și de ce să sufăr eu când toți copiii sunt la fel de săraci.” a spus Mihai Trăistariu.

Cântărețul a povestit de-a lungul carierei pe care o are despre bătăile crunte pe care le lua mama lui de la tatăl lui. Crescut printre țipete și urlete, ajuns matur, Trăistariu nu-și găsește explicații logice pentru comportamentul tatălui său. Cu dubii și întrebări multe, Mihai parcă încearcă să găsească vinovatul din familia lui.

ADVERTISEMENT

„Tatăl meu, eu nu știu dacă era violent încă de la început, poate a devenit din mers, poate maică-mea l-a râcâit cu ceva, l-a enervat. Nu pot să-mi dau seama dacă erau crize de gelozie, nu-mi amintesc pentru că el a murit când aveam 17 ani, eram încă un copil. Dar din ce povestea maică-mea și din ce vedeam eu în casă că se certau și se băteau zilnic…

Nu se băteau, ci el o bătea, efectiv o bătea. Pare să fii fost crize de gelozie că maică-mea era blonduță așa, voluptuoasă, probabil era o tentație pentru alții. Nu pot să-mi dau seama de la ce să o bată zi de zi. Erau discuții zi de zi aprinse și cu scandaluri, și bătăi, zilnic.” a dezvăluit Mihai Trăistariu.

ADVERTISEMENT

Mihai Trăistariu nu își explică violența tatălui său

Cântărețul caută explicații pentru copilăria cruntă pe care a avut-o și pentru actele oribile de violență ale tatălui său.

ADVERTISEMENT

„Poate că maică-mea îl alimenta cu ceva, poate îl jignea, habar n-am ce-a fost. Mi-e ciudă că n-am înregistrări cu camere video sau ceva să prind și eu șmecheria.” a precizat Trăistariu.

Crescut cu violența-n casă, cântărețul este acum un adult calm și pacifist, care urăște cearta și vrea întotdeauna să aplaneze orice conflict. Dacă în copilărie ajunsese să fie obișnuit cu scandalurile groaznice dintre părinții lui, acum nici nu-și găsește cuvintele pentru a blama tot ce a trăit.

„Maică-mea când el a murit nici nu s-a dus la înmormântare, atât a fost de bucuroasă în ghilimele, că a scăpat de calvar. Pentru că el chiar o maltrata fizic, psihic. Și atunci ne-am dus noi, familia, cei patru frați și am făcut toate procedurile. Dar eu nici n-am suferit, nu-mi amintesc să fii suferit atunci, cum am suferit la maică-mea, când aveam 26 de ani și a murit exact la o zi după Eurovision. La ea am suferit crunt! La el nu, am luat-o așa ca pe ceva neutru, nici nu pot să zic că m-am bucurat, în niciun caz, pentru că era tata, dar n-am suferit!” a menționat Mihai Trăistariu.

Confuz în privința sentimentelor pe care le-a avut pentru tatăl lui, cântărețul se gândește, acum, după ani și ani de zile, că poate și mama sa l-a influențat negativ asupra percepției pe care și-o construise despre părintele său violent și dur.

Dar și poveștile din prezent pe care le are despre frații lui, nu sunt deloc încântătoare. Reci și nepăsători sunt pentru Mihai Trăistariu, persoanele dragi care ar fi trebuit să fie cele mai apropiate ființe.

Mihai Trăistariu, carieră născută din frustrare

„Pubertatea la mine a venit cu semne de întrebare, cu complexe. Fiind mai micuț așa de statură, îmi doream să fiu înalt.” s-a destăinuit Trăistariu.

Cântărețul și-a continuat povestea și a specificat că frustrările l-au împins să-și dorească să fie vedetă și să-i fie recunoscut talentul pentru că el considera că nu-l ajuta fizicul.

După ani de muncă a fost descoperit de Costi Ioniță, cu care a înființat o trupă de succes. În interviul acordat exclusiv pentru FANATIK, Mihai Trăistariu a povestit cum au fost realizate hit-urile trupei Valahia și cum au reușit să se îmbogățească în anul 2000.

Cum s-a înțeles Mihai Trăistariu cu Costi Ioniță?

„Cu Costi Ioniță m-am înțeles foarte bine la început. Un an am rezistat cu el, noi. În primul an de trupa Valahia eram în formulă de trei și ne-am înțeles bine, dar apăreau disensiuni din tâmpenii.” a afirmat Trăistariu.

Cântărețul a continuat dezvăluirile despre relația cu Costi Ioniță și despre tot ce a însemnat începutul carierei lui.

De ce nu și-a întemeiat Mihai Trăistariu o familie? Piedicile lui sunt puternice

„E complicat! Situația asta a fost complicată! Pentru că tot timpul plec, vin și nu durează relațiile. Și mi-am făcut și un complex, și un blocaj pe chestia asta, parcă mă enervează, când se pune problema unei relații deja îmi bag în cap că nu durează oricum, doi, trei ani și oricum se va stinge. Așa îmi zice creierul meu și atunci îmi vine să nu mă mai implic prea tare, de teamă. Am suferit de vreo două, trei ori și zic că nu merg relațiile.” a articulat cântărețul.

Chiar dacă a fost un copil sărac, banii mulți și-au făcut apariția încă de la începutul carierei în lumea muzicală autohtonă. Trăistariu a câștigat sume colosale pe care nici nu le visa, el lansându-se pe piață în anul 1999.

„Mi-am luat primul apartament în anul 2000. Atunci mi-am luat un apartament cu două camere la Constanța, pentru că de acolo erau și ei. Eu trebuind să mă mut din Piatra Neamț, până atunci am stat cu chirie. Atunci am luat un apartament și restul mi-am investit într-o mașinuță, tot felul de prostioare.

Abia în 2006 când am revenit solo la Eurovision, au început banii să curgă ca lumea, pentru că Eurovision-ul mi-a ridicat așa numele, Mihai Trăistariu, în vârful vârfului. Am început să adun bani, nu mai știam ce să fac cu ei. Aveam bani și în bancă, aveam bani și cash, aveam și firmă.” a specificat cântărețul.

Mihai Trăistariu a povestit pentru FANATIK despre investițiile pe care le-a făcut cu banii câștigați din muzică. Ulterior, terenul achiziționat, atunci, când era pe val, l-a făcut milionar, recent, în pandemie, când l-a schimbat cu șapte apartamente de lux la malul mării în stațiunea bogaților, Mamaia Nord.

Mihai Trăistariu, singur pe lume după moartea mamei lui

Fără prea mulți prieteni și fără sprijinul fraților, cântărețul nu are în acest moment niciun refugiu unde să-și poată alina durerile.

„Nu știu dacă a fost cineva alături de mine. Până să moară maică-mea în 2006, mama era cea care suna, era bucuroasă, îi mai spuneau vecinii, prietenii. După ce s-a stins ea din viață, nu știu… Poate că aveam câte o relație și atunci doar consoarta mă suna să-mi spună câte ceva. În momentul ăsta, frații nu…

Nu vreau să lovesc în ei pentru că sunt frații mei și îi iubesc orice ar fi, nu prea s-au preocupat de mine. Adică, uneori am simțit că atunci când dintr-o familie de patru frați, unul răsare un pic și se duce un pic mai sus financiar vorbind, probabil ceilalți gândesc un pic negativ despre el.” a spus despre frații lui Mihai Trăistariu pentru FANATIK.

Indignat că nu este căutat de frații lui nici măcar când își serbează ziua de naștere, cântărețul s-a învățat să-și trăiască viața împăcat cu problemele pe care le are. Relații de prietenie nu deține nici măcar cu cei care sunt sânge din sângele lui.

„Nu mă destăinui lor, nu vorbesc cu ei nicio problemă, nimic din ce mi se întâmplă, nici nu știu ei ce probleme am eu. Ei nu cunosc viața mea!” a menționat despre frații lui Mihai Trăistariu.

Cântărețul regretă atacurile pe care le-a făcut de-a lungul timpului asupra artiștilor din România

Mihai Trăistariu a avut pe parcursul carierei sale multe de spus împotriva colegilor lui de scenă. Nume precum Inna, Ștefan Bănică Junior, Andra, Delia, Andreea Bălan, au fost luate în colimator de cântăreț și criticate aspru. Deși, acum regretă, vorbele lui nu mai pot fi retrase.

Trăistariu se declară calm în această perioadă a vieții lui și împăciuitor. După toate experiențele prin care a trecut, pacea sufletească este cea mai importantă pentru el, iar mulțumirea că a scăpat de datoriile imense pe care le avea, îl face să doarmă liniștit noaptea.

„Relația mea cu lumea, acum, e o relație bună, m-am liniștit total, nu mai judec oamenii, m-am calmat și pe partea personală. Despre relațiile de iubire… sunt un pic blocat și stau în rezervă pentru că mi-e teamă să n-o dau în bară. Am suferit de vreo trei ori căutând-mi iubirea!” a mărturisit cântărețul pentru FANATIK.

Este disperat să se căsătorească sau așteaptă un miracol?

„Nu disper acum și nu cred că n-o să-mi găsesc vreodată relația perfectă. Adică știu ce vreau, știu că sunt băiat isteț, am o situație financiară bună. Îmi doresc o grămadă de copii, că la maică-mea au fost 15 frați, la taică-miu zece, noi suntem patru, deci am gena asta”, a spus încrezător Trăistariu.

Relațiile cu fetele care aveau jumătatea vârstei lui, nu au dus nicăieri, iar neînțelegerile puerile l-au despărțit mereu pe Mihai Trăistariu de tinerele lui iubite.

Trecut prin scandaluri mondene, pe Trăistariu nu-l sperie showbiz-ul autohton și apreciază că România adoptă rapid noile trend-uri internaționale. Consideră cu vehemență că orice apariție, chiar și negativă, duce la ceva bun, ținând publicul agățat de imaginea lui.

Eurovision-ul l-a umplut de bani pe Trăistariu! Tornero a adus peste două milioane de euro

Melodia câștigătoare din anul 2006 de la Eurovision România, Tornero, l-a îmbogățit pe Mihai Trăistariu, dar și pe colaboratorii lui. Succesul colosal l-a propulsat pe cântăreț în topurile muzicale din acea vreme.

„Piesa Tornero a făcut foarte mulți bani, neașteptat! N-am stat pe hârtie să socotesc, dar chiar și presa scrisese de două milioane și jumătate de euro, care au fost produși pentru întreaga melodie.” a clarificat cântărețul.

Mihai Trăistariu, prima vedetă pe OnlyFans din România

OnlyFans este o platformă cu abonament unde se vinde conținut pornografic, un loc numai bun de exploatat pentru Trăistariu și pentru pozele lui senzuale în lenjerie intimă.

„Sunt primul! Sunt sigur pentru că de-abia se deschisese. Eu aveam atunci nebunia mea din 2015, aveam pozele alea în chiloți.” așa și-a început povestea cântărețul pe OnlyFans.

Ajutat de un fan, Trăistariu a descoperit platforma care i-a dat liber la postat în chiloți, ba mai mult a făcut și bani din această activitate.

„Am făcut și niște bănuți pe care i-am declarat la ANAF. Cred că am făcut 20.000 de dolari în total, în trei ani.” a declarat artistul.

Mihai Trăistariu s-a despărțit de iubita lui din cauza lui Dorian Popa

Cântărețul a trecut printr-o perioadă mai grea atunci când a trebuit să se despartă de iubita lui din cauza discuțiilor create pe seama lui Dorian Popa. Trăistariu a fost gelos pe controversatul vlogger și a pus capăt relației de dragoste din gelozie.

„Ultima relație așa s-a destrămat. O găseam acasă, în pat, că era studentă și stătea acasă. Și o găseam în pat pe vlog-urile lui Dorian. Și stătea, stătea… A doua zi, iar pe vlog. Și câte cinci, șase ore. Toate le luase la rând. Dorian nu zice mare lucru acolo, că nu te învață filosofie. M-am certat! Ăsta a fost principalul motiv. Mă certam! Poate că era îndrăgostită de el, nu știu. Se uita la el, îi sorbea acolo toate cuvintele. Nu știu ce o fi văzut!” a explicat cântărețul despre divergențele pe care le-a avut din cauza lui Dorian Popa.

Traistariu, dur cu vedetele apărute peste noapte

Mihai Trăistariu îi critică dur pe cei care au devenit vedete peste noapte și nu au talent suficient.

„Mă enervează artiștii subțiri așa la care se vede că nu au voce, totul e din computer și au și succes. Sunt artiști foarte mulți, cred că jumătate din showbiz, nu prea au glas.

Și atunci se vede că-i din calculator și piesa prinde, aia e culmea, prinde piesa tare de tot și tu zici wow, dar de fapt e bau. Când îi pui live, acolo se văd. Că i-am mai auzit live la diverse concerte, pe YouTube și îți dai seama că diferă.” a argumentat Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu: ”Vreau să mă criogenez”

Cântărețul nu contenește să uimească publicul cu dorințele lui desprinse din filme. Convingerile sale au depășit limita normalului și se încadrează cu succes în domeniul științifico-fantasticului.

„Vreau să mă criogenez. Mă obsedează trecerea anilor, vârsta, îmbătrânirea și moartea. Nu vreau să aud de așa ceva. Și atunci mi-aș dori de exemplu să fie real, adică mă criogenez, mă bagă în gheață și să mă trezească peste 1000 de ani, să trăiesc altă perioadă. Vreau să mă trezesc în viitor și să văd și eu ce fac oamenii ăia acolo. Am multe planuri. De exemplu, părinții mei au murit de cancer amândoi, vreau să fac un centru de cercetare, dar îmi trebuie vreun milion, două de euro, trebuie să-i strâng întâi și să fac un centru de cercetare care să studieze bolile incurabile.” s-a destăinuit cântărețul.

Compromisurile pentru un trai mai bun și pentru o carieră înfloritoare, au fost multe pentru Mihai Trăistariu. În acest moment al vieții, parcă nu ar mai face nimic compromițător, vrea decât să-și culeagă roadele muncii și să-și îndeplinească și cele mai arzătoare dorințe.

„Am făcut destule, cumva și faptul că am cântat în trupa Valahia a fost în mintea mea un compromis, adică nu-mi doream, am făcut lucrul ăsta ca să reușesc în showbiz”, a recunoscut cântărețul.

Mihai Trăistariu vrea să se căsătorească legal cu un robot

Cântărețul nu se dă la o parte nici când vine vorba de a cânta manele și s-ar vedea și în această ipostază, pentru că nu-l deranjează niciun stil muzical. Printre lucrurile deosebite pe care le-ar mai face ar fi căsătoria cu un robot, fiind deja îndrăgostit de robotul Sophia.

„Mi-aș face o firmă care să construiască roboți, din ăia de îi vedem în filme. Sau aș mai face iar o nebunie, am declarat iarăși cu clonarea, mi-am păstrat de la mama un fir de păr și am zis că o să-mi clonez mama”, a relevat Trăistariu.

Dar declarațiile nu s-au încheiat aici și ce este mai uimitor, de-abia acum vine, deoarece pe lângă faptul că vrea să descopere limbajul animalelor și să călătorească în timp, căsătoria cu un robot îl bântuie din ce în ce mai mult.

„Sincer să fiu, o să spun iar o nebunie, am văzut un reportaj și oamenii de știință spun că în viitor, cel mai probabil ca să ajungem nemuritori, pentru că toată lumea ar vrea să trăiască la infinit, ăsta ar fi un ideal, probabil o să ne încărcăm mintea în roboți, pentru că altfel n-ai cum, că organismul putrezește și să schimbi așa corpuri după corpuri, nu.

Și cel mai sigur o să fie ceva informatic, creierul nostru se va putea descărca, tot ce trăim aici și vom sta într-un calculator sau într-un robot. Și atunci, da, m-aș căsători cu un robot și să fim amândoi roboți, și să trăim veșnic.”, a concluzionat Mihai Trăistariu.