Cum arată și cât costă mașina cu care Mihai Trăistariu a făcut accident: “E zdrobită! Bine că nu am pățit nimic”

După ce, în dimineața zilei de 23 februarie 2022, Mihai Trăistariu a fost victima unui accident rutier, artistul a vorbit despre situațiile dificile cu care se confruntă de doi ani deja. Cântărețul nu a ocolit nici subiectul Eurovision, fiind mai mult decât pesimist pe această temă.

Mihai Tristariu, probleme financiare: ”Eu nu am produs bani deloc din online”

Mihai Trăistariu este o vedetă atipică. Se plânge constant de bani, iar argumentele lui sunt cât se poate de serioase: pandemia. Și, sincer, nu pare să creadă că poate face bani din muzică și în mediul online.

”Aștept să se termine pandemia să ne reluăm activitatea de artiști. Până la urmă, am fost blocat prea mult timp și deja sufăr. Nu am avut unde să cânt, unde să adun lumea ca să pot să fac bani. Nu se fac bani din rețelele gen Youtube, Spotify.

ADVERTISEMENT

Din Youtube se fac puțini bani. Eu îi știu pe toți artiștii care fac bani din asta. Cel mai mult face Inna, la 70 de milioane de vizualizări, încasează cam 5.000 de euro. Dacă ai un milion de vizualizări, iei bani, estimativ, 20-30 de euro. Iar ăia nu sunt bani. 100 de lei… Face Inna, dar alții… Astea sunt minciuni că se fac bani din Youtube”, spune, pentru FANATIK, Mihai Tristariu.

Cântărețul spune că nu a fost suficient de inspirat să se specializeze precum alți confrați și să devină influencer, să își monetizeze conturile de Facebook și Instagram. ”Din rețele se câștigă mai bine, din Facebook și Instagram. Dar eu nu produc din ele, nici nu știu cum se face. Eu nu am produs bani deloc din online”, recunoaște Trăistariu.

ADVERTISEMENT

Cântărețul, dezvăluiri despre cheltuielile și veniturile sale

Mihai Trăistariu, fără să ascundă nicio secundă că este strâmtorat financiar, a explicat pentru FANATIK care sunt sursele sale de câștig. ”Eu am o școală de muzică și niște apartamente la malul mării, acestea sunt singurele mele surse de venit. Strâng banii vara, îi pun deoparte să îmi ajungă până la vara următoare. Sau până când ne vor lăsa să cântăm”, spune cântărețul.

El a dezvăluit și cum arată balanța sa de venituri și cheltuieli, precizând că suma reală din care trăiește, lunar, este una suficient de mică pentru a fi motiv de laudă pentru o vedetă.

ADVERTISEMENT

”Eu din banii ăia și trăiesc. Îi țin în bancă și îi împart pe luni. Vin cam 10.000 de lei pe lună și trăiesc cu ei. Dar am o rată de 7200 de lei, deci îmi rămân 2800 de lei pe lună din care trebuie să plătesc facturi și să și trăiesc. E destul de dificil, sunt strâmtorat la maximum”, spune Trăistariu.

Culmea, cu ceva timp în urmă, nu ascundea că apelase la o metodă mai puțin ortodoxă de a face bani. Mai exact, avea cont pe o rețea dedicată adulților pe care posta fotografii cu conținut interzis minorilor.

ADVERTISEMENT

”Onlyfans nu este o sursă de venit pentru mine. Nu sunt fată ca să produc din asta. Îmi făcusem acel cont ca să mut pozele acelea pe care le aveam eu, în chiloți, să nu mai aibă copiii acces la ele. Am vrut să șochez, așa am gândit atunci, dar acum am renunțat, nu mai gândesc așa”, a precizat, pentru FANATIK, artistul.

Mihai Trăistariu vrea să lanseze 12 melodii în 2022! Artistul, deranjat de piesele de la Eurovision

”Mi-am propus ca anul acesta să lansez o piesă pentru fiecare lună, 12 melodii. Am studio propriu, așa că vreau luna și piesa”, a mai spus Mihai Trăstariu. Și, dacă tot a venit vorba de muzică, el a dezvăluit că este dezamăgit profund de Eurovision România.

ADVERTISEMENT

”Anul ăsta nu am o părere deloc bună despre ce se întâmplă la Eurovision. Am văzut cine concurează, nu mă sparge nimeni. Din finaliști nu mă impresionează nimeni. Cineva va câștiga, va reprezenta România, dar că nu cred că va ajunge în finală. Nu cred că nicio piesă va ajunge sus, cred că vom avea al patrulea an consecutiv în care nu ajungem în finală”, ne-a mai explicat Trăistariu.

Cântărețul a și motivat care sunt cauzele unui viitor insucces al României la Eurovision 2022. Și, chiar dacă vede câțiva artiști bunicei printre cei care vor să reprezinte România, urechea lui muzicală este deranjată de… melodii.

”Ar putea cineva, cu un show wow, să le ia ochii, dar nu văd cum. Avem artiști talentați acolo, dar nu au piese. De exemplu, Dora Gaitanovici are o voce fabuloasă, dar piesa e departe de ce trebuie la Eurovision. La fel, Minodora și cu Costi Ioniță au o piesă bună, dar nu e ce trebuie.

Nu e de așa ceva, nu este pentru Eurovision, probabil că ei vor și câștiga, sunt favoriți, dar piesa e pentru români. Este o semi-manea, e bună, pentru România e perfectă, dar pe internațional nu are cum să se impresioneze.

Pe internațional cu ce să impresionăm? Niciunul nu se duce cu vocea pe șapte octave, ce să te impresioneze cu acest pachet, nu e nimic wow, e un refren despre România, nu despre țările care votează. Ce să facă acolo?”, a mai spus Trăistariu.

Mihai Trăistariu, accident în București

Chiar dacă vine destul de rar în București, preferând să trăiască mai mult la Constanța, orașul lui de baștină și locul în care își are afacerile, artistul pleacă din Capitală de fiecare dată cu vreo pățanie.

Cea mai recentă, în dimineața zilei de 23 februarie 2022, atunci când mașina pe care o are a fost lovită zdravăn de un taximetru. ”Am avut accident. De dimineață. Mergeam la o emisiune, am stat la semafor, s-a făcut verde și am făcut stânga.

A intrat un taxi în mine, m-am panicat. Am făcut schimb de asigurări, dar sunt supărat pe faptul în sine. Trebuia să fiu mai atent, chiar dacă eu aveam voie să fac stânga, iar el nu avea voie înainte. Pot să merg cu mașina, dar o bag mâine, totuși, în service, e zdrobită în lateral. Bine că nu am pățit nimic… O să merg cu taxiul zilele astea, nu am ce să fac”, a mai spus, pentru FANATIK, Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu conducea un Volskwagen Eos, o mașină decapotabilă care valorează, la mâna a doua, până în 11.500 de euro. Conform site-urilor de profil însă, odată lovită mașina, valoarea ei scade simțitor, iar Mihai Trăistariu are, din acest punct de vedere, toate motivele să fie supărat.